BAIIA ajustéi record en hausse de 43 %

MONTRÉAL, 23 mars 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX : TCS), chef de file du secteur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, annonce aujourd'hui ses résultats pour le troisième trimestre de l'exercice 2026 clos le 31 janvier 2026. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (IFRS).

« Nous sommes très satisfaits de notre performance au troisième trimestre. Nous avons une fois de plus enregistré des revenus records pour les logiciels-services et un BAIIA ajusté record, qui a augmenté de 43 % par rapport à la même période l'an dernier », déclare Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Au cours du trimestre, nous avons également constaté de solides nouveaux contrats de logiciels-services dans nos secteurs d'activité des soins de santé et de la distribution générale, et de nouveaux logos ont ouvert la voie. Il s'agit du plus important trimestre de notre histoire pour le T3 de nouveaux contrats signés, et il a été réalisé sans aucun contrat de migration, ce qui, selon nous, souligne la demande pour nos offres principales et la force de notre entonnoir de vente. »

« Au cours du trimestre, TecsysIQ est devenue disponible sur le marché. Notre couche d'IA unifie les données provenant de sources multiples, les transforme en renseignements clairs et exploitables et permet une exécution autonome. Cette capacité renforce sensiblement la valeur de nos principaux systèmes d'entreprise, permettant aux clients de libérer le plein potentiel de l'IA et d'améliorer la performance opérationnelle. Nous sommes encouragés par l'élan initial et le rôle croissant que TecsysIQ jouera dans la création d'une valeur mesurable de la chaîne d'approvisionnement. »

Mark Bentler, chef de la direction financière, ajoute : « Après la fin du troisième trimestre, nous avons réduit nos effectifs d'environ 7 % dans le cadre d'une initiative plus large visant à optimiser les activités de l'entreprise. Cette mesure se traduira par des frais de restructuration estimés à 4,5 millions de dollars, qui seront comptabilisés au quatrième trimestre de l'exercice 2026 et qui devraient générer des économies annuelles d'environ 8,1 millions de dollars. Ces mesures renforcent encore davantage notre engagement envers l'efficacité opérationnelle. Compte tenu de notre performance des trois premiers trimestres et de nos perspectives pour le reste de l'année, nous réaffirmons nos directives pour l'exercice 2026 sur la croissance totale des revenus, la croissance des revenus tirés du logiciel service et la marge du BAIIA ajusté ».

Faits saillants du troisième trimestre :

les revenus tirés du SaaS ont augmenté de 17 % pour s'établir à 20,1 millions de dollars, contre 17,3 millions au T3 de 2025.

Le RTA du SaaS ii a augmenté de 10 % pour s'établir à 83,3 millions de dollars le 31 janvier 2026, contre 75,4 millions de dollars le 31 janvier 2025.

a augmenté de 10 % pour s'établir à 83,3 millions de dollars le 31 janvier 2026, contre 75,4 millions de dollars le 31 janvier 2025. L'obligation de performance restante (OPR ii ) de SaaS a augmenté de 18 % pour s'établir à 248,9 millions de dollars au 31 janvier 2026, en hausse par rapport à 210,2 millions de dollars à la même période l'an dernier.

) de SaaS a augmenté de 18 % pour s'établir à 248,9 millions de dollars au 31 janvier 2026, en hausse par rapport à 210,2 millions de dollars à la même période l'an dernier. Les revenus totaux ont augmenté à 48,5 millions de dollars, contre 45,2 millions de dollars au T3 de 2025.

Le bénéfice net s'est établi à 1,7 million $ (0,12 $ par action de base et pleinement diluée) au T3 de 2026, contre un bénéfice net de 1,2 million $ (0,08 $ par action de base et pleinement diluée) au T3 de 2025.

Le BAIIA ajusté i s'est établi à 5,0 millions $, contre 3,5 millions $ au T3 de l'an dernier.

s'est établi à 5,0 millions $, contre 3,5 millions $ au T3 de l'an dernier. Au troisième trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 115 000 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 3,7 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 38 200 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 1,7 million de dollars.

Rendement cumulatif pour les neuf premiers mois de l'exercice 2026 :

les revenus tirés des logiciels-services ont augmenté de 21 % pour s'établir à 58,9 millions de dollars, contre 48,7 millions de dollars à la même période l'an dernier.

Les revenus totaux ont augmenté à 143,1 millions de dollars, contre 129,9 millions de dollars à la même période l'an dernier.

Le bénéfice net s'est établi à 4,3 millions $ (0,29 $ par action de base et pleinement diluée) au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, contre un bénéfice net de 2,7 millions $ (0,19 $ par action de base ou 0,18 $ par action pleinement diluée) pour la même période à l'exercice 2025.

Le BAIIA ajusté i s'est établi à 13,3 millions $, contre 9,1 millions $ déclaré au cours de la même période de l'exercice 2025.

s'est établi à 13,3 millions $, contre 9,1 millions $ déclaré au cours de la même période de l'exercice 2025. Au cours des neuf premiers mois de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 216 014 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 7,3 millions de dollars dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, contre 149 400 actions ordinaires acquises à la même période l'an dernier pour environ 6,0 millions de dollars.

Prévisions financières :

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:



Exercice 2026 Prévision Croissance des revenus totaux Entre 8 et 10 % Croissance des revenus des SaaS Entre 20 et 22 % Marge BAIIAi ajustée Entre 8 et 9 %

Le 4 mars 2026, la société a déclaré un dividende trimestriel de 0,09 $ par action qui sera versé le 15 avril 2026 aux actionnaires inscrits le 25 mars 2026.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la société aux résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « admissibles ».

Téléconférence sur les résultats financiers du T3 2026

Date : 5 mars 2026

Heure : 8h30, heure de l'Est

Numéro de téléphone : 800 836-8184 ou 646 357-8785

Un enregistrement sera disponible jusqu'au 12 mars 2026 en composant le :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 86247#)

i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS dans le rapport de gestion sur les états financiers intermédiaires du T3 de 2026. ii Voir les indicateurs de rendement clés dans le rapport de gestion et l'analyse des états financiers intermédiaires du T3 de 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de Tecsys Inc. dans la section du rapport de gestion de la société et le plus récent formulaire de renseignements annuels déposé. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2026. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA est calculé comme bénéfice avant charges d'intérêts, revenus d'intérêts, impôts sur les bénéfices, dépréciation et amortissement. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAIIA avant les coûts de rémunération et de restructuration fondés sur les actions. L'exclusion des charges d'intérêts, des revenus d'intérêts, de l'impôt sur le revenu et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine l'incidence hors trésorerie de ces éléments.

La société estime que ces mesures sont des mesures utiles de la performance financière sans la variation causée par les répercussions des éléments décrits ci-dessus et qui pourraient fausser l'analyse des tendances de notre performance opérationnelle. En outre, ils sont couramment utilisés par les investisseurs et les analystes pour mesurer le rendement d'une société, sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme mesure d'évaluation commune. L'exclusion de ces éléments ne signifie pas qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux IFRS, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux IFRS, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, la performance sous-jacente et les perspectives d'avenir de la société d'une manière similaire à celle de la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA ajusté soient fréquemment utilisés par les analystes en valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des sociétés, ils ont des limites comme outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ni comme substituts à l'analyse des résultats de la société selon les IFRS.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Trimestres clos

les 31 janvier

Neuf mois clos

les 31 janvier

Douze mois clos

les 31 janvier,

(en milliers de dollars canadiens) 2026

2025

2026

2025

2026

2025

Bénéfice net pour la période : 1 734 $ 1 193 $ 4 262 $ 2 749 $ 5 972 $ 3 008 $ Ajustements pour :























Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 401

376

1 062

1 124

1 411

1 485

Amortissement des frais de développement différés 275

190

837

585

1 021

732

Amortissements des autres immobilisations corporelles 528

322

1 600

984

1 920

1 331

Charges d'intérêts 64

18

82

67

97

94

Produits d'intérêts (86)

(150)

(305)

(530)

(416)

(763)

Impôt sur le résultat 1 304

811

3 079

1 674

4 381

893

BAIIA 4 220 $ 2 760 $ 10 617 $ 6 653 $ 14 386 $ 6 780 $ Ajustements pour :























Rémunération à base d'actions 826

775

2 683

2 415

3 219

2 946

Frais de restructuration -

-

-

-

-

2 122

BAIIA ajustéi 5 046 $ 3 535 $ 13 300 $ 9 068 $ 17 605 $ 11 848 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



31 janvier 2026

30 avril 2025

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 24 237 $ 27 580 $ Placements à court terme 11 993

11 712

Créances 22 729

23 943

Travaux en cours 4 068

7 436

Autres créances 936

274

Crédits d'impôt 5 285

6 390

Stocks 1 667

1 870

Charges payées d'avance et autres 11 171

10 699

Total des actifs non courants 82 086

89 904

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 3 221

1 457

Crédits d'impôt 8 099

6 120

Immobilisations corporelles 4 735

1 164

Actifs au titre du droit d'utilisation 2 506

836

Coûts d'acquisition des contrats 4 945

5 017

Frais de développement différés 4 551

3 838

Autres immobilisations incorporelles 7 942

6 726

Goodwill 18 006

17 827

Actifs d'impôt différé 6 876

7 521

Total des actifs non courants 60 881

50 506

Total des actifs 142 967 $ 140 410 $ Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 23 477 $ 22 367 $ Produits différés 45 017

45 025

Obligations locatives 415

590

Total des passifs courants 68 909

67 982

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme -

33

Passifs d'impôt différé 202

405

Obligations locatives 4 884

728

Total des passifs non courants 5 086

1 166

Total des passifs 73 995 $ 69 148 $ Capitaux propres







Capital social 57 426 $ 57 573 $ Surplus d'apport 797

4 755

Résultats non distribués 8 122

7 700

Cumul des autres éléments du résultat global 2 627

1 234

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 68 972

71 262

Total des passifs et des capitaux propres 142 967 $ 140 410 $

États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



Trimestres clos

les, 31 janvier Neuf mois clos

les, 31 janvier



2026

2025

2026

2025

Produits:















Logiciels-services 20 131 $ 17 252 $ 58 924 $ 48 696 $ Maintenance et soutien 7 752

8 142

23 311

24 560

Services professionnels 14 976

13 920

48 015

41 452

Licences 595

212

777

1 517

Matériel 5 042

5 655

12 070

13 674

Total des produits 48 496

45 181

143 097

129 899

Coût des ventes 23 895

23 907

69 574

68 449

Marge brute 24 601

21 274

73 523

61 450

Charges d'exploitation:















Frais de vente et de commercialisation 9 821

9 053

30 045

26 457

Frais généraux et charges administratives 3 521

3 096

10 928

9 273

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 8 077

7 114

25 276

21 650

Total des charges d'exploitation 21 419

19 263

66 249

57 380

Bénéfice d'exploitation 3 182

2 011

7 274

4 070

Autres (charges) produits (144)

(7)

67

353

Bénéfice avant impôts 3 038

2 004

7 341

4 423

Charge d'impôt sur le résultat 1 304

811

3 079

1 674

Bénéfice net 1 734 $ 1 193 $ 4 262 $ 2 749 $ Autres éléments du résultat global:















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits 3 109

(5 188)

1 141

(5 721)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger (21)

(90)

252

232

Résultat global 4 822 $ (4 085) $ 5 655 $ (2 740) $ Résultat de base par action ordinaire 0,12 $ 0,08 $ 0,29 $ 0,19 $ Résultat dilué par action ordinaire 0,12 $ 0,08 $ 0,29 $ 0,18 $

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie (non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



Trimestres clos

les 31 janvier

Neuf mois clos

les 31 janvier



2026

2025

2026

2025

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :















Bénéfice net 1 734 $ 1 193 $ 4 262 $ 2 749 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 401

376

1 062

1 124

Amortissement des frais de développement différés 275

190

837

585

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 528

322

1 600

984

Charges (produits) d'intérêts et pertes de change 144

7

(67)

(353)

Écarts de change latents et autre (591)

516

(602)

599

Crédits d'impôt non remboursables (833)

(1 008)

(1 979)

(1 942)

Rémunération à base d'actions 826

775

2 683

2 415

Impôt sur le résultat 1 121

34

2 361

221

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 3 605

2 405

10 157

6 382

Créances 327

269

1 270

571

Travaux en cours 2 175

(2 563)

3 382

(2 804)

Autres actifs et créances (393)

90

(912)

(346)

Crédits d'impôt 3 502

3 338

1 105

979

Stocks 234

178

204

(576)

Charges payées d'avance (1 685)

(1 534)

(427)

(571)

Coûts d'acquisition de contrats (682)

(251)

37

(171)

Créditeurs et charges à payer 2 762

3 111

(978)

1 111

Produits différés 2 194

1 764

(646)

2 455

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 8 434

4 402

3 035

648

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 12 039

6 807

13 192

7 030

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :















Paiement d'obligations locatives (112)

(205)

(543)

(607)

Paiement de dividendes (1 323)

(1 251)

(3 840)

(3 619)

Intérêts payés (6)

(18)

(24)

(67)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 181

971

531

1 568

Actions rachetées et annulées (3 702)

(1 679)

(7 319)

(5 991)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (4 962)

(2 182)

(11 195)

(8 716)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :















Intérêts reçus 1

32

24

59

Transferts à partir des placements à court terme -

-

-

5 570

Acquisitions d'immobilisations corporelles (774)

(88)

(1 839)

(497)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles -

-

(1 975)

-

Frais de développement différés (627)

(447)

(1 550)

(1 332)

(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (1 400)

(503)

(5 340)

3 800

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 5 677

4 122

(3 343)

2 114

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 18 560

16 848

27 580

18 856

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 24 237 $ 20 970 $ 24 237 $ 20 970 $

États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social



















Nombre Montant

Surplus d'apport

Cumul des autres

éléments du

résultat global

Résultats

non distribués

Total

Solde au 1er mai 2025 14 836 120 57 573 $ 4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $ Bénéfice net - -

-

-

4 262

4 262

Autres éléments du résultat global:





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

1 141

-

1 141

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

252

-

252

Résultat global total - -

-

1 393

4 262

5 655

Actions rachetées et annulées (216 014) (848)

(6 471)

-

-

(7 319)

Rémunération à base d'actions - -

2 683

-

-

2 683

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(3 840)

(3 840)

Options d'achat d'actions exercées 19 723 701

(170)

-

-

531

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (196 291) (147) $ (3 958) $ - $ (3 840) $ (7 945) $ Solde au 31 janvier 2026 14 639 829 57 426 $ 797 $ 2 627 $ 8 122 $ 68 972 $



















-

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256

9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

2 749

2 749

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(5 721)

-

(5 721)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

232

-

232

Résultat global total - -

-

(5 489)

2 749

(2 740)

Actions rachetées et annulées (149 400) (531)

(5 460)

-

-

(5 991)

Rémunération à base d'actions - -

2 415

-

-

2 415

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(3 619)

(3 619)

Options d'achat d'actions exercées 53 337 2 063

(495)

-

-

1 568

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (96 063) 1 532 $ (3 540) $ - $ (3 619) $ (5 627) $ Solde au 31 janvier 2025 14 744 087 53 788 $ 5 877 $ (6 914) $ 7 251 $ 60 002 $

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SOURCE Tecsys Inc.

Renseignements: Relations publiques : Belinda Thomas, [email protected] ; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected], Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649