MONTRÉAL, le 1er avril 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), entreprise chef de file dans le secteur de la gestion de la chaîne logistique, a été nommée dans trois prestigieux classements des lieux de travail qui témoignent de son engagement à instaurer une culture permettant à ses employés de s'épanouir, d'assumer des rôles de direction et de stimuler d'importantes innovations.

Tecsys a été classée par Great Place To Work® Canada parmi les Meilleurs lieux de travail au Canada 2026, les Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2026, et pour la deuxième année de suite, les Montreal's Top Employers.

« Ces certifications revêtent une importance particulière, car elles s'appuient sur les retours des employés et reflètent ce que nos équipes vivent au quotidien », a déclaré Nancy Cloutier, chef de la direction des ressources humaines chez Tecsys. « Nous nous efforçons de créer les conditions permettant à chacun de s'épanouir, d'apporter sa contribution et de collaborer, car lorsque nos équipes réussissent, nous sommes en meilleure position pour innover et répondre aux attentes de nos clients sur le long terme. »

Great Place To Work® Canada

Dans le sondage Great Place To Work® 2025, 92 % les employés de Tecsys ont déclaré que c'est une entreprise où il fait bon travailler, pourcentage très au-dessus du seuil de référence de 60 %. Ces résultats proviennent des commentaires directs des employés et de leurs réponses à l'enquête Trust Index™ de Great Place To Work®, menée auprès du personnel de l'organisation. Les questions sur l'expérience vécue par les employés mesurent la confiance envers la direction, la camaraderie entre collègues et la fierté générale à l'égard de l'entreprise. Les réponses sont également analysées par équipe et par catégorie démographique afin de garantir l'inclusion.

Le Trust Index™ s'appuie sur les retours de plus de 600 000 employés travaillant dans des organisations à travers le Canada; c'est une des références les plus utilisées pour décoder la culture d'entreprise.

Meilleurs lieux de travail pour les femmes au Canada

Great Place to Work® Canada a également reconnu Tecsys comme l'un des Meilleurs lieux de travail pour les femmes 2026, soulignant les efforts continus de Tecsys pour instaurer un lieu de travail inclusif qui soutient le développement personnel et professionnel de tous les employés, et leur l'aptitude à diriger le personnel.

Montreal's Top Employers

Depuis maintenant 21 ans, le concours annuel Montreal's Top Employers reconnaît les meilleurs employeurs de l'agglomération montréalaise qui proposent des programmes et un accompagnement exceptionnels sur le lieu de travail. Organisé par les rédacteurs du classement « Les 100 meilleurs employeurs du Canada », ce concours évalue les employeurs en fonction de huit critères, notamment l'environnement de travail, les avantages sociaux, la formation et l'engagement communautaire.

Fondée en 1983, Tecsys est devenue un chef de file mondial dans le secteur des technologies de la chaîne d'approvisionnement, et possède des équipes partout au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Inde. Pour en savoir plus, rendez-vous sur, https://www.tecsys.com/fr-ca/carriere.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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