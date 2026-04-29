Des experts des secteurs de la santé, de la distribution et de la technologie se réunissent pour aborder les défis qui redéfinissent les chaînes d'approvisionnement modernes

MONTRÉAL, le 29 avril 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise pionnière dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui le nom de son conférencier principal ainsi que le programme de la Conférence annuelle des utilisateurs Tecsys (TUC), qui se tiendra du 31 mai au 3 juin 2026 à Nashville, Tennessee.

Rodger Baker, analyste géopolitique principal chez Periplous et directeur administratif du Stratfor Center for Applied Geopolitics au RANE, se joint à la Conférence des utilisateurs Tecsys 2026 pour explorer comment les forces mondiales redéfinissent la stratégie de la chaîne d’approvisionnement.

Alors que toutes les chaînes d'approvisionnement du monde font face à une instabilité géopolitique croissante, à des contraintes réglementaires et une complexité opérationnelle accrues, cette conférence rassemble des dirigeants d'organisations telles que Nissan, le Texas Children's Hospital, St. Luke's et Kirby Risk, qui viendront expliquer comment elles font face à ces défis. Les sessions porteront sur la façon dont les équipes chargées de la chaîne d'approvisionnement relocalisent et diversifient leurs sources d'approvisionnement, renforcent leur résilience face aux perturbations, déploient l'IA dans des environnements réglementés et assurent la continuité malgré les pénuries de main-d'œuvre, la volatilité et les risques.

Cette année, le conférencier principal sera M. Rodger Baker, analyste géopolitique principal chez Periplous et directeur administratif du Stratfor Center for Applied Geopolitics au RANE. Sa présentation, intitulée « Geopolitics in Action : Understanding the World to Navigate It » (La géopolitique en action : comprendre le monde pour s'y orienter), examinera comment l'augmentation des pressions géopolitiques et économiques redéfinit les stratégies d'approvisionnement et les décisions d'investissement.

Le programme met également à l'honneur des responsables de la chaîne d'approvisionnement qui sont en première ligne pour gérer les complexités opérationnelles et transformer les activités logistiques au sein des systèmes de santé, des réseaux de distribution et des entrepôts, dont :

Les dirigeants de Tecsys qui partagent une vision audacieuse de l'avenir des chaînes d'approvisionnement et du rôle concret de l'IA,

Des présentations de clients et de partenaires, dont Prisma Health, Werner Electric et Intermountain Health, sur le renforcement de la résilience, le déploiement de l'IA et la modernisation des opérations dans des environnements soumis à des contraintes importantes,

Des observations du Centre médical de l'université Vanderbilt et d'Advent Health, en tête du classement Gartner des 25 meilleures chaînes d'approvisionnement dans le secteur de la santé,

Des visites VIP en coulisses chez Nissan et au Centre médical de l'université Vanderbilt, ainsi que

Des ateliers pratiques sur l'IA agentique, la gouvernance de l'IA, la robotique autonome et la transformation des entrepôts.

« La chaîne d'approvisionnement est le moteur des activités modernes et un facteur essentiel de performance et de résilience, surtout dans le cadre d'intensification des pressions géopolitiques et économiques », a déclaré M. Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys. « Depuis des décennies, nous collaborons avec des organisations évoluant dans des environnements à enjeux élevés pour gérer la complexité en coulisses. Notre conférence des utilisateurs rassemble ces dirigeants à un moment où la performance de la chaîne d'approvisionnement est plus cruciale que jamais. »

La TUC 2026 bénéficie du soutien de ses commanditaires Platine et Or : Amazon Web Services, Payroc, Avalon, Scanmodul et Terso Solutions.

Pour en savoir plus, pour consulter le programme complet et vous inscrire, allez au : https://www.tecsysuserconference.com/event/c7e49ef9-f444-405f-b6ca-56862333e3dc/summary

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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