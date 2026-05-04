Reconnue pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution

MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise pionnière dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que, en raison de l'exhaustivité de sa vision et de sa capacité d'exécution, Gartner l'a classée parmi les « Challengers » de son Magic Quadrant dédié aux systèmes de gestion d'entrepôt.1 C'est la 15e fois que Tecsys figure dans ce rapport.

Le système de gestion d'entrepôt (WMS) de Tecsys aide les entreprises à gérer des opérations d'entrepôt complexes avec rapidité, précision et contrôle. Reposant sur la plateforme Tecsys Elite, il prend en charge l'automatisation avancée et la robotique, ainsi que l'optimisation de la main-d'œuvre et la visibilité en temps réel, ce qui aide les équipes à réduire les erreurs, à améliorer le débit et à s'adapter à l'évolution de la demande.

« La gestion opérationnelle des entrepôts est désormais un facteur déterminant en matière de coûts, de service et de résilience », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nous pensons que l'évaluation de Gartner reflète l'importance que nous accordons à la gestion opérationnelle dans des environnements complexes et à haut risque, ainsi que notre position de chef de file dans le secteur de la santé. Pour nous, cela souligne également notre engagement continu envers la plateforme Elite, ainsi que l'extension de TecsysIQ, qui permet d'intégrer directement dans les flux de travail opérationnels des données fiables, des analyses basées sur l'IA et des outils de contrôle. »

Les rapports du Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, qui donne une vue d'ensemble sur les positions relatives des fournisseurs sur des marchés à forte croissance et où la différenciation des fournisseurs est marquée. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche Players.

¹ Source : Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, par Simon Tunstall, Rishabh Narang, Federica Stufano, le 29 avril 2026.

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À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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