MONTRÉAL, CANADA, le 29 oct. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un chef de file mondial en matière de solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, est fière d'annoncer qu'elle a été reconnue comme l'un des Meilleurs lieux de travailMC au Québec 2025.

C'est la deuxième année consécutive que Tecsys reçoit cette distinction, basée sur les commentaires directs des employés situés au Québec. Les entreprises admissibles doivent répondre à des normes élevées en matière d'expérience employé et de confiance. Tecsys a obtenu un score indiciel de confiance de 84 % -- très au-dessus du seuil de 65 % exigé pour la certification.

« Cette reconnaissance reflète l'énergie et la passion que nos collaborateurs apportent chaque jour à Tecsys », a déclaré Nancy Cloutier, chef de la direction des ressources humaines de Tecsys. « Nous avons bâti une culture où les gens se sentent encouragés à prendre des initiatives, soutenus dans leur développement et fiers de ce que nous accomplissons ensemble. »

Grâce à un modèle de travail axé sur le numérique, à un taux de rétention élevé des employés et à une forte mobilité interne, Tecsys a mis en place un modèle axé sur les personnes qui favorise à la fois la croissance individuelle et la réussite de l'équipe.

Fondée et basée à Montréal, l'entreprise continue d'étendre son influence tant au niveau national qu'international. Cet été, pour la deuxième année consécutive, Tecsys s'est mérité la certification Meilleurs lieux de travailMC dans toutes les régions où elle est implantée, et 92 % de ses employés à travers le monde la classant comme un excellent lieu de travail.

Pour en savoir plus sur les possibilités de carrière chez Tecsys, consultez https://www.tecsys.com/fr-ca/carriere.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

