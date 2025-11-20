MONTREAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), rendra public ses résultats financiers du deuxième trimestre de l'année fiscale 2026 se terminant le 31 octobre 2025 le 3 décembre 2025 après la fermeture des marchés. Tecsys tiendra une conférence téléphonique animée par M. Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys, et M. Mark J. Bentler, chef de la direction financière, à 8h30 HNE le 4 décembre 2025 afin de présenter et de commenter les résultats.

Objet: Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'année fiscale 2026

Date: le 4 décembre 2025

Heure: 8h30 HNE

Numéro de téléphone: (800) 836-8184 ou (646) 357-8785

La conférence pourra être réentendue jusqu'au 11 décembre 2025 en composant le (888) 660-6345 ou le (646) 517-4150 (code d'accès : 34855 #).

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com .

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Relations publiques : Abi Blanchard [email protected], Informations générales : [email protected], Relations avec les investisseurs : [email protected], Par téléphone : (514) 866-0001 ou (800) 922-8649