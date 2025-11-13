MONTRÉAL, le 13 nov. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), un fournisseur de pointe de solutions de gestion de la chaîne logistique, a annoncé aujourd'hui que sa plateforme phare Elite™ est désormais disponible sur AWS Marketplace, offrant ainsi aux organismes de santé et aux organisations de distribution complexes un accès plus rapide et plus direct à sa technologie de niveau entreprise.

La disponibilité d'Elite™ sur AWS Marketplace témoigne de notre engagement à rendre les solutions de chaîne logistique d'entreprise plus accessibles. Grâce à AWS Marketplace, les entreprises peuvent facilement acquérir, déployer et gérer la technologie infonuagique de Tecsys tout en bénéficiant de la sécurité, de l'évolutivité et de la facturation simplifiée d'AWS.

« La mise à disposition de notre plateforme Elite™ sur AWS Marketplace est un autre moyen pour nous d'aider nos clients à se développer selon leurs propres conditions », a déclaré M. Guy Courtin, vice-président chargé des alliances industrielles et mondiales chez Tecsys. « Les clients recherchent des solutions avancées pour leur chaîne logistique qui s'intègrent parfaitement à leurs écosystèmes infonuagiques existants. Cela leur permet d'accéder plus facilement à Elite™, de réaliser plus rapidement de la valeur ajoutée et d'évoluer en toute confiance. »

Grâce à la plateforme Elite™ de Tecsys, les systèmes de santé et les distributeurs complexes bénéficient d'une visibilité et d'un contrôle accrus sur l'ensemble de leurs chaînes d'approvisionnement, ce qui leur permet d'améliorer l'utilisation des stocks, d'optimiser les performances d'exécution et d'améliorer la qualité du service. Conçue pour s'adapter aux spécificités des activités de chaque client, la plateforme permet aux organisations de configurer des flux de travail, des vues de données et des automatisations qui reflètent leurs processus uniques.

L'ajout d'Elite™ dans AWS Marketplace fait progresser la stratégie infonuagique de Tecsys dans les domaines de la santé et de la distribution, offrant ainsi aux clients davantage de possibilités d'améliorer la visibilité, l'agilité et l'efficacité de leurs chaînes d'approvisionnement.

