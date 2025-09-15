Nouvelles fournies parTecsys Inc.
15 sept, 2025, 19:59 ET
Revenus liés aux SaaS en hausse de 25 %, BAIIAi ajusté en hausse de 24 %
MONTRÉAL, 15 septembre 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026 qui a pris fin le 31 juillet 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).
« Nous sommes heureux d'amorcer le premier trimestre de l'exercice 2026 avec une croissance des revenus liés aux SaaS de 25 % et une augmentation de 24 % de la rentabilité par rapport à l'an dernier », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Notre pipeline a considérablement augmenté au cours des mois d'été, tant du côté des nouveaux comptes que des expansions. La conférence des utilisateurs la plus réussie de notre histoire a certainement été un contributeur, le nombre de participants ayant augmenté de 25 % par rapport à la conférence précédente. Notre nouvel emplacement à Bangalore est opérationnel et contribue déjà à nos résultats et au développement de nos produits. Nous demeurons confiants à l'égard de nos perspectives pour le reste de l'exercice 2026. »
Mark Bentler, chef de la direction financière, a ajouté : « En plus de notre solide croissance des revenus liés aux SaaS au cours du trimestre, nous avons constaté une croissance des revenus liés aux services professionnels de 20 % dans un contexte de poursuite de solides activités de mise en œuvre. Compte tenu de notre rendement du premier trimestre et de notre visibilité pour le reste de l'année, nous maintenons l'ensemble de nos prévisions pour l'exercice 2026 pour la croissance du total des revenus, la croissance des revenus liés aux SaaS et la marge de BAIIA ajusté i. »
Faits saillants du premier trimestre :
- Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 25 %, passant de 15,3 M$ au premier trimestre de 2025 à 19,1 M$.
- Nos abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsii ont augmenté de 21 % pour s'établir à 79,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 65,8 M$ au 31 juillet 2024.
- L'obligation restante d'exécution des SaaSii a augmenté de 16 %, pour s'établir à 226,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 194,9 M$ à la même période l'an dernier.
- Le total des revenus a augmenté, passant de 42,3 M$ à 46 M$ au premier trimestre de 2025.
- Le bénéfice net s'est élevé à 0,8 M$ (0,05 $ par action après dilution) au T1 2026 et au T1 2025.
- Le BAIIA ajustéi était de 3,2 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au premier trimestre de l'année précédente.
- Au premier trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 21 300 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 0,8 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 59 600 actions ordinaires acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 2,2 M$.
Prévisions financières:
Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:
|
Exercice 2026 Prévision
|
Croissance des revenus totaux
|
Entre 8 et 10 %
|
Croissance des revenus des SaaS
|
Entre 20 et 22 %
|
Marge BAIIAii ajustée
|
Entre 8 et 9 %
Le 4 septembre 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,085 $ par action à verser le 3 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits le 19 septembre 2025.
En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».
Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026
Date : 5 septembre 2025
Heure : 8 h 30 (HE)
Numéro de téléphone : 800-836-8184 ou 646-357-8785
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 12 septembre 2025 en composant l'un des numéros suivants :
888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 21406 #)
|
i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.
|
ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.
À propos de Tecsys
Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.
Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.
Informations et déclarations prospectives
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).
Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
Mesures non conformes aux IFRS
Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté
Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.
La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.
Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.
|
Trimestres clos les
31 juillet
|
Douze mois clos les
31 juillet
|
(en milliers de dollars canadiens)
|
2025
|
2024
|
2025
|
2024
|
Bénéfice net pour la période :
|
762
|
$
|
798
|
$
|
4 423
|
$
|
1 476
|
$
|
Ajustements pour :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
329
|
371
|
1 431
|
1 464
|
Amortissement des frais de développement différés
|
281
|
197
|
853
|
638
|
Amortissements des autres immobilisations corporelles
|
543
|
334
|
1 513
|
1 431
|
Charges d'intérêts
|
11
|
25
|
68
|
150
|
Produits d'intérêts
|
(121)
|
(217)
|
(545)
|
(963)
|
Impôt sur le résultat
|
625
|
436
|
3 165
|
218
|
BAIIA
|
2 430
|
$
|
1 944
|
$
|
10 908
|
$
|
4 414
|
$
|
Ajustements pour :
|
Rémunération à base d'actions
|
784
|
647
|
3 088
|
2 496
|
Frais de restructuration
|
-
|
-
|
-
|
2 122
|
BAIIA ajustéii
|
3 214
|
$
|
2 591
|
$
|
13 996
|
$
|
9 032
|
$
États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)
|
31 juillet 2025
|
30 avril 2025
|
Actifs
|
Actifs courants
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie
|
19 178
|
$
|
27 580
|
$
|
Placements à court terme
|
11 811
|
11 712
|
Créances
|
21 191
|
23 943
|
Travaux en cours
|
6 056
|
7 436
|
Autres créances
|
754
|
274
|
Crédits d'impôt
|
7 366
|
6 390
|
Stocks
|
2 060
|
1 870
|
Charges payées d'avance et autres
|
10 106
|
10 699
|
Total des actifs non courants
|
78 522
|
89 904
|
Actifs non courants
|
Autres créances et actifs à long terme
|
1 103
|
1 457
|
Crédits d'impôt
|
6 635
|
6 120
|
Immobilisations corporelles
|
1 493
|
1 164
|
Actifs au titre du droit d'utilisation
|
291
|
836
|
Coûts d'acquisition des contrats
|
4 740
|
5 017
|
Frais de développement différés
|
4 075
|
3 838
|
Autres immobilisations incorporelles
|
8 890
|
6 726
|
Goodwill
|
17 839
|
17 827
|
Actifs d'impôt différé
|
7 557
|
7 521
|
Total des actifs non courants
|
52 623
|
50 506
|
Total des actifs
|
131 145
|
$
|
140 410
|
$
|
Passif
|
Passifs courants
|
Créditeurs et charges à payer
|
18 728
|
$
|
22 367
|
$
|
Produits différés
|
41 095
|
45 025
|
Obligations locatives
|
457
|
590
|
Total des passifs courants
|
60 280
|
67 982
|
Passifs non courants
|
Autres charges à payer à long terme
|
160
|
33
|
Passifs d'impôt différé
|
197
|
405
|
Obligations locatives
|
189
|
728
|
Total des passifs non courants
|
546
|
1 166
|
Total des passifs
|
60 826
|
$
|
69 148
|
$
|
Capitaux propres
|
Capital social
|
57 939
|
$
|
57 573
|
$
|
Surplus d'apport
|
4 695
|
4 755
|
Résultats non distribués
|
7 201
|
7 700
|
Cumul des autres éléments du résultat global
|
484
|
1 234
|
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société
|
70 319
|
71 262
|
Total des passifs et des capitaux propres
|
131 145
|
$
|
140 410
|
$
États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)
|
31 juillet 2025
|
31 juillet 2024
|
Produits:
|
Logiciels-services
|
19 139
|
$
|
15 314
|
$
|
Maintenance et soutien
|
7 857
|
8 715
|
Services professionnels
|
16 039
|
13 387
|
Licences
|
89
|
861
|
Matériel
|
2 836
|
3 999
|
Total des produits
|
45 960
|
42 276
|
Coût des ventes
|
22 392
|
22 548
|
Marge brute
|
23 568
|
19 728
|
Charges d'exploitation:
|
Frais de vente et de commercialisation
|
10 316
|
8 352
|
Frais généraux et charges administratives
|
3 385
|
2 978
|
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt
|
8 504
|
7 331
|
Total des charges d'exploitation
|
22 205
|
18 661
|
Bénéfice d'exploitation
|
1 363
|
1 067
|
Autres produits
|
24
|
167
|
Bénéfice avant impôts
|
1 387
|
1 234
|
Charge d'impôt sur le résultat
|
625
|
436
|
Bénéfice net
|
762
|
$
|
798
|
$
|
Autres éléments du résultat global:
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
(747)
|
(20)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
(3)
|
157
|
Résultat global
|
12
|
$
|
935
|
$
|
Résultat de base et dilué par action ordinaire
|
0,05
|
$
|
0,05
|
$
Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)
|
31 jullet 2025
|
31 juillet2024
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :
|
Bénéfice net
|
762
|
$
|
798
|
$
|
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :
|
Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation
|
329
|
371
|
Amortissement des frais de développement différés
|
281
|
197
|
Amortissement des autres immobilisations incorporelles
|
543
|
334
|
(Produits) charges d'intérêts et pertes de change
|
(24)
|
(167)
|
Écarts de change latents et autre
|
(195)
|
(123)
|
Crédits d'impôt non remboursables
|
(516)
|
(429)
|
Rémunération à base d'actions
|
784
|
647
|
Impôt sur le résultat
|
620
|
3
|
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés
aux activités d'exploitation
|
2 584
|
1 631
|
Créances
|
2 753
|
2 434
|
Travaux en cours
|
1 381
|
(2 486)
|
Autres actifs et créances
|
(580)
|
(520)
|
Crédits d'impôt
|
(975)
|
(1 034)
|
Stocks
|
(190)
|
(714)
|
Charges payées d'avance
|
606
|
903
|
Coûts d'acquisition de contrats
|
264
|
(39)
|
Créditeurs et charges à payer
|
(5 952)
|
(3 119)
|
Produits différés
|
(4 548)
|
(2 961)
|
Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation
|
(7 241)
|
(7 536)
|
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation
|
(4 657)
|
(5 905)
|
Flux de trésorerie liés aux activités de financement :
|
Paiement d'obligations locatives
|
(217)
|
(198)
|
Intérêts payés
|
(11)
|
(25)
|
Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions
|
350
|
277
|
Actions rachetées et annulées
|
(828)
|
(2 211)
|
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement
|
(706)
|
(2 157)
|
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :
|
Intérêts reçus
|
22
|
24
|
Transferts à partir des placements à court terme
|
-
|
548
|
Acquisitions d'immobilisations corporelles
|
(568)
|
(209)
|
Acquisitions d'immobilisations incorporelles
|
(1 975)
|
-
|
Frais de développement différés
|
(518)
|
(452)
|
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement
|
(3 039)
|
(89)
|
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période
|
(8 402)
|
(8 151)
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période
|
27 580
|
18 856
|
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période
|
19 178
|
$
|
10 705
|
$
États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)
|
Capital social
|
Nombre
|
Montant
|
Surplus d'apport
|
Cumul des autres
|
Résultats non distribués
|
Total
|
Solde au 1er mai 2025
|
14 836 120
|
57 573
|
$
|
4 755
|
$
|
1 234
|
$
|
7 700
|
$
|
71 262
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
762
|
762
|
Autres éléments du résultat global:
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
(747)
|
-
|
(747)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
(3)
|
-
|
(3)
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
(750)
|
762
|
12
|
Actions rachetées et annulées
|
(21 300)
|
(83)
|
(745)
|
-
|
-
|
(828)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
784
|
-
|
-
|
784
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 261)
|
(1 261)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
12 615
|
449
|
(99)
|
-
|
-
|
350
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(8 685)
|
366
|
$
|
(60)
|
$
|
-
|
$
|
(1 261)
|
$
|
(955)
|
$
|
Solde au 31 juillet 2025
|
14 827 435
|
57 939
|
$
|
4 695
|
$
|
484
|
$
|
7 201
|
$
|
70 319
|
$
|
-
|
Solde au 1er mai 2024
|
14 840 150
|
52 256
|
$
|
9 417
|
$
|
(1 425)
|
$
|
8 121
|
$
|
68 369
|
$
|
Bénéfice net
|
-
|
-
|
-
|
-
|
798
|
798
|
Autres éléments du résultat global :
|
-
|
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits
|
-
|
-
|
-
|
(20)
|
-
|
(20)
|
Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger
|
-
|
-
|
-
|
157
|
-
|
157
|
Résultat global total
|
-
|
-
|
-
|
137
|
798
|
935
|
Actions rachetées et annulées
|
(59 600)
|
(210)
|
(2 001)
|
-
|
-
|
(2 211)
|
Rémunération à base d'actions
|
-
|
-
|
647
|
-
|
-
|
647
|
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres
|
-
|
-
|
-
|
-
|
(1 184)
|
(1 184)
|
Options d'achat d'actions exercées
|
12 537
|
348
|
(71)
|
-
|
-
|
277
|
Total des transactions avec les propriétaires de la Société
|
(47 063)
|
138
|
$
|
(1 425)
|
$
|
-
|
$
|
(1 184)
|
$
|
(2 471)
|
$
|
Solde au 31 juillet 2024
|
14 793 087
|
52 394
|
$
|
7 992
|
$
|
(1 288)
|
$
|
7 735
|
$
|
66 833
|
$
