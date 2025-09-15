Revenus liés aux SaaS en hausse de 25 %, BAIIAi ajusté en hausse de 24 %

MONTRÉAL, 15 septembre 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026 qui a pris fin le 31 juillet 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Nous sommes heureux d'amorcer le premier trimestre de l'exercice 2026 avec une croissance des revenus liés aux SaaS de 25 % et une augmentation de 24 % de la rentabilité par rapport à l'an dernier », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Notre pipeline a considérablement augmenté au cours des mois d'été, tant du côté des nouveaux comptes que des expansions. La conférence des utilisateurs la plus réussie de notre histoire a certainement été un contributeur, le nombre de participants ayant augmenté de 25 % par rapport à la conférence précédente. Notre nouvel emplacement à Bangalore est opérationnel et contribue déjà à nos résultats et au développement de nos produits. Nous demeurons confiants à l'égard de nos perspectives pour le reste de l'exercice 2026. »

Mark Bentler, chef de la direction financière, a ajouté : « En plus de notre solide croissance des revenus liés aux SaaS au cours du trimestre, nous avons constaté une croissance des revenus liés aux services professionnels de 20 % dans un contexte de poursuite de solides activités de mise en œuvre. Compte tenu de notre rendement du premier trimestre et de notre visibilité pour le reste de l'année, nous maintenons l'ensemble de nos prévisions pour l'exercice 2026 pour la croissance du total des revenus, la croissance des revenus liés aux SaaS et la marge de BAIIA ajusté i. »

Faits saillants du premier trimestre :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 25 %, passant de 15,3 M$ au premier trimestre de 2025 à 19,1 M$.

Nos abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrents ii ont augmenté de 21 % pour s'établir à 79,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 65,8 M$ au 31 juillet 2024.

ont augmenté de 21 % pour s'établir à 79,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 65,8 M$ au 31 juillet 2024. L'obligation restante d'exécution des SaaS ii a augmenté de 16 %, pour s'établir à 226,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 194,9 M$ à la même période l'an dernier.

a augmenté de 16 %, pour s'établir à 226,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 194,9 M$ à la même période l'an dernier. Le total des revenus a augmenté, passant de 42,3 M$ à 46 M$ au premier trimestre de 2025.

Le bénéfice net s'est élevé à 0,8 M$ (0,05 $ par action après dilution) au T1 2026 et au T1 2025.

au T1 2025. Le BAIIA ajusté i était de 3,2 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au premier trimestre de l'année précédente.

était de 3,2 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au premier trimestre de l'année précédente. Au premier trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 21 300 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 0,8 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 59 600 actions ordinaires acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 2,2 M$.

Prévisions financières:

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:



Exercice 2026 Prévision Croissance des revenus totaux Entre 8 et 10 % Croissance des revenus des SaaS Entre 20 et 22 % Marge BAIIAii ajustée Entre 8 et 9 %

Le 4 septembre 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,085 $ par action à verser le 3 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits le 19 septembre 2025.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026

Date : 5 septembre 2025

Heure : 8 h 30 (HE)

Numéro de téléphone : 800-836-8184 ou 646-357-8785

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 12 septembre 2025 en composant l'un des numéros suivants :

888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 21406 #)

i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.

ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Trimestres clos les 31 juillet Douze mois clos les 31 juillet (en milliers de dollars canadiens) 2025

2024

2025

2024



















Bénéfice net pour la période : 762 $ 798 $ 4 423 $ 1 476 $ Ajustements pour :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 329

371

1 431

1 464

Amortissement des frais de développement différés 281

197

853

638

Amortissements des autres immobilisations corporelles 543

334

1 513

1 431

Charges d'intérêts 11

25

68

150

Produits d'intérêts (121)

(217)

(545)

(963)

Impôt sur le résultat 625

436

3 165

218

BAIIA 2 430 $ 1 944 $ 10 908 $ 4 414 $ Ajustements pour :















Rémunération à base d'actions 784

647

3 088

2 496

Frais de restructuration -

-

-

2 122

BAIIA ajustéii 3 214 $ 2 591 $ 13 996 $ 9 032 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



31 juillet 2025

30 avril 2025

Actifs







Actifs courants







Trésorerie et équivalents de trésorerie 19 178 $ 27 580 $ Placements à court terme 11 811

11 712

Créances 21 191

23 943

Travaux en cours 6 056

7 436

Autres créances 754

274

Crédits d'impôt 7 366

6 390

Stocks 2 060

1 870

Charges payées d'avance et autres 10 106

10 699

Total des actifs non courants 78 522

89 904

Actifs non courants







Autres créances et actifs à long terme 1 103

1 457

Crédits d'impôt 6 635

6 120

Immobilisations corporelles 1 493

1 164

Actifs au titre du droit d'utilisation 291

836

Coûts d'acquisition des contrats 4 740

5 017

Frais de développement différés 4 075

3 838

Autres immobilisations incorporelles 8 890

6 726

Goodwill 17 839

17 827

Actifs d'impôt différé 7 557

7 521

Total des actifs non courants 52 623

50 506

Total des actifs 131 145 $ 140 410 $ Passif







Passifs courants







Créditeurs et charges à payer 18 728 $ 22 367 $ Produits différés 41 095

45 025

Obligations locatives 457

590

Total des passifs courants 60 280

67 982

Passifs non courants







Autres charges à payer à long terme 160

33

Passifs d'impôt différé 197

405

Obligations locatives 189

728

Total des passifs non courants 546

1 166

Total des passifs 60 826 $ 69 148 $ Capitaux propres







Capital social 57 939 $ 57 573 $ Surplus d'apport 4 695

4 755

Résultats non distribués 7 201

7 700

Cumul des autres éléments du résultat global 484

1 234

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société 70 319

71 262

Total des passifs et des capitaux propres 131 145 $ 140 410 $

États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)



31 juillet 2025

31 juillet 2024

Produits:







Logiciels-services 19 139 $ 15 314 $ Maintenance et soutien 7 857

8 715

Services professionnels 16 039

13 387

Licences 89

861

Matériel 2 836

3 999

Total des produits 45 960

42 276

Coût des ventes 22 392

22 548

Marge brute 23 568

19 728

Charges d'exploitation:







Frais de vente et de commercialisation 10 316

8 352

Frais généraux et charges administratives 3 385

2 978

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt 8 504

7 331

Total des charges d'exploitation 22 205

18 661

Bénéfice d'exploitation 1 363

1 067

Autres produits 24

167

Bénéfice avant impôts 1 387

1 234

Charge d'impôt sur le résultat 625

436

Bénéfice net 762 $ 798 $ Autres éléments du résultat global:







Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits (747)

(20)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger (3)

157

Résultat global 12 $ 935 $ Résultat de base et dilué par action ordinaire 0,05 $ 0,05 $

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens)



31 jullet 2025

31 juillet2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :







Bénéfice net 762 $ 798 $ Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :







Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 329

371

Amortissement des frais de développement différés 281

197

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 543

334

(Produits) charges d'intérêts et pertes de change (24)

(167)

Écarts de change latents et autre (195)

(123)

Crédits d'impôt non remboursables (516)

(429)

Rémunération à base d'actions 784

647

Impôt sur le résultat 620

3

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 2 584

1 631

Créances 2 753

2 434

Travaux en cours 1 381

(2 486)

Autres actifs et créances (580)

(520)

Crédits d'impôt (975)

(1 034)

Stocks (190)

(714)

Charges payées d'avance 606

903

Coûts d'acquisition de contrats 264

(39)

Créditeurs et charges à payer (5 952)

(3 119)

Produits différés (4 548)

(2 961)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation (7 241)

(7 536)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation (4 657)

(5 905)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :







Paiement d'obligations locatives (217)

(198)

Intérêts payés (11)

(25)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 350

277

Actions rachetées et annulées (828)

(2 211)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (706)

(2 157)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :







Intérêts reçus 22

24

Transferts à partir des placements à court terme -

548

Acquisitions d'immobilisations corporelles (568)

(209)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles (1 975)

-

Frais de développement différés (518)

(452)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (3 039)

(89)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période (8 402)

(8 151)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 27 580

18 856

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 19 178 $ 10 705 $

États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres

(non audités)

(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)



Capital social



















Nombre Montant

Surplus d'apport

Cumul des autres

éléments

du résultat

global

Résultats non distribués

Total

Solde au 1er mai 2025 14 836 120 57 573 $ 4 755 $ 1 234 $ 7 700 $ 71 262 $ Bénéfice net - -

-

-

762

762

Autres éléments du résultat global: - -

-

-

-

-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(747)

-

(747)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

(3)

-

(3)

Résultat global total - -

-

(750)

762

12

Actions rachetées et annulées (21 300) (83)

(745)

-

-

(828)

Rémunération à base d'actions - -

784

-

-

784

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(1 261)

(1 261)

Options d'achat d'actions exercées 12 615 449

(99)

-

-

350

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (8 685) 366 $ (60) $ - $ (1 261) $ (955) $ Solde au 31 juillet 2025 14 827 435 57 939 $ 4 695 $ 484 $ 7 201 $ 70 319 $



















-

Solde au 1er mai 2024 14 840 150 52 256 $ 9 417 $ (1 425) $ 8 121 $ 68 369 $ Bénéfice net - -

-

-

798

798

Autres éléments du résultat global :

















-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(20)

-

(20)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

157

-

157

Résultat global total - -

-

137

798

935

Actions rachetées et annulées (59 600) (210)

(2 001)

-

-

(2 211)

Rémunération à base d'actions - -

647

-

-

647

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(1 184)

(1 184)

Options d'achat d'actions exercées 12 537 348

(71)

-

-

277

Total des transactions avec les propriétaires de la Société (47 063) 138 $ (1 425) $ - $ (1 184) $ (2 471) $ Solde au 31 juillet 2024 14 793 087 52 394 $ 7 992 $ (1 288) $ 7 735 $ 66 833 $



























