Tecsys communique ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2026 English

Nouvelles fournies par

Tecsys Inc.

15 sept, 2025, 19:59 ET

Revenus liés aux SaaS en hausse de 25 %, BAIIAi ajusté en hausse de 24 %

MONTRÉAL, 15 septembre 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le premier trimestre de l'exercice 2026 qui a pris fin le 31 juillet 2025. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Nous sommes heureux d'amorcer le premier trimestre de l'exercice 2026 avec une croissance des revenus liés aux SaaS de 25 % et une augmentation de 24 % de la rentabilité par rapport à l'an dernier », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Notre pipeline a considérablement augmenté au cours des mois d'été, tant du côté des nouveaux comptes que des expansions. La conférence des utilisateurs la plus réussie de notre histoire a certainement été un contributeur, le nombre de participants ayant augmenté de 25 % par rapport à la conférence précédente. Notre nouvel emplacement à Bangalore est opérationnel et contribue déjà à nos résultats et au développement de nos produits. Nous demeurons confiants à l'égard de nos perspectives pour le reste de l'exercice 2026. »

Mark Bentler, chef de la direction financière, a ajouté : « En plus de notre solide croissance des revenus liés aux SaaS au cours du trimestre, nous avons constaté une croissance des revenus liés aux services professionnels de 20 % dans un contexte de poursuite de solides activités de mise en œuvre. Compte tenu de notre rendement du premier trimestre et de notre visibilité pour le reste de l'année, nous maintenons l'ensemble de nos prévisions pour l'exercice 2026 pour la croissance du total des revenus, la croissance des revenus liés aux SaaS et la marge de BAIIA ajusté i. »

Faits saillants du premier trimestre :

  • Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 25 %, passant de 15,3 M$ au premier trimestre de 2025 à 19,1 M$.
  • Nos abonnements aux solutions de SaaS mesurés sur la base des revenus annuels récurrentsii ont augmenté de 21 % pour s'établir à 79,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 65,8 M$ au 31 juillet 2024.
  • L'obligation restante d'exécution des SaaSii a augmenté de 16 %, pour s'établir à 226,3 M$ au 31 juillet 2025, comparativement à 194,9 M$ à la même période l'an dernier.
  • Le total des revenus a augmenté, passant de 42,3 M$ à 46 M$ au premier trimestre de 2025.
  • Le bénéfice net s'est élevé à 0,8 M$ (0,05 $ par action après dilution) au T1 2026 et au T1 2025.
  • Le BAIIA ajustéi était de 3,2 M$, par rapport aux 2,6 M$ enregistrés au premier trimestre de l'année précédente.
  • Au premier trimestre de l'exercice 2026, Tecsys a acquis 21 300 de ses actions ordinaires en circulation pour environ 0,8 M$ dans le cadre de son offre publique de rachat dans le cours normal des activités, comparativement aux 59 600 actions ordinaires acquises au cours de la même période l'an dernier pour environ 2,2 M$.

Prévisions financières:

Voici les prévisions financières révisées de Tecsys:

Exercice 2026 Prévision

Croissance des revenus totaux

Entre 8 et 10 %

Croissance des revenus des SaaS

Entre 20 et 22 %

Marge BAIIAii ajustée

Entre 8 et 9 %

Le 4 septembre 2025, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,085 $ par action à verser le 3 octobre 2025 aux actionnaires dûment inscrits le 19 septembre 2025.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du premier trimestre de l'exercice 2026
Date : 5 septembre 2025
Heure : 8 h 30 (HE)
Numéro de téléphone : 800-836-8184 ou 646-357-8785
Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 12 septembre 2025 en composant l'un des numéros suivants :
888-660-6345 ou 646-517-4150 (code d'accès : 21406 #)

i Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.

ii Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers intermédiaires du premier trimestre de 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR+ (www.sedarplus.ca).

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux IFRS

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions et coûts de restructuration. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, de l'impôt sur le résultat et des coûts de restructuration élimine l'incidence sur les bénéfices tirés des activités non opérationnelles et des éléments non récurrents, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement et de la rémunération à base d'actions élimine les éléments non récurrents et l'incidence de ces éléments sur la trésorerie.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.

Trimestres clos les

31 juillet

Douze mois clos les

31 juillet

(en milliers de dollars canadiens)

2025

2024

2025

2024









Bénéfice net pour la période :

762

$

798

$

4 423

$

1 476

$

Ajustements pour :







Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

329

371

1 431

1 464

Amortissement des frais de développement différés

281

197

853

638

Amortissements des autres immobilisations corporelles

543

334

1 513

1 431

Charges d'intérêts

11

25

68

150

Produits d'intérêts

(121)

(217)

(545)

(963)

Impôt sur le résultat

625

436

3 165

218

BAIIA

2 430

$

1 944

$

10 908

$

4 414

$

Ajustements pour :







Rémunération à base d'actions

784

647

3 088

2 496

Frais de restructuration

-

-

-

2 122

BAIIA ajustéii

3 214

$

2 591

$

13 996

$

9 032

$

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

31 juillet 2025

30 avril 2025

Actifs



Actifs courants



Trésorerie et équivalents de trésorerie

19 178

$

27 580

$

Placements à court terme

11 811

11 712

Créances

21 191

23 943

Travaux en cours

6 056

7 436

Autres créances

754

274

Crédits d'impôt

7 366

6 390

Stocks

2 060

1 870

Charges payées d'avance et autres

10 106

10 699

Total des actifs non courants

78 522

89 904

Actifs non courants



Autres créances et actifs à long terme

1 103

1 457

Crédits d'impôt

6 635

6 120

Immobilisations corporelles

1 493

1 164

Actifs au titre du droit d'utilisation

291

836

Coûts d'acquisition des contrats

4 740

5 017

Frais de développement différés

4 075

3 838

Autres immobilisations incorporelles

8 890

6 726

Goodwill

17 839

17 827

Actifs d'impôt différé

7 557

7 521

Total des actifs non courants

52 623

50 506

Total des actifs

131 145

$

140 410

$

Passif



Passifs courants



Créditeurs et charges à payer

18 728

$

22 367

$

Produits différés

41 095

45 025

Obligations locatives

457

590

Total des passifs courants

60 280

67 982

Passifs non courants



Autres charges à payer à long terme

160

33

Passifs d'impôt différé

197

405

Obligations locatives

189

728

Total des passifs non courants

546

1 166

Total des passifs

60 826

$

69 148

$

Capitaux propres



Capital social

57 939

$

57 573

$

Surplus d'apport

4 695

4 755

Résultats non distribués

7 201

7 700

Cumul des autres éléments du résultat global

484

1 234

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

70 319

71 262

Total des passifs et des capitaux propres

131 145

$

140 410

$

États consolidés intermédiaires du résultat net et du résultat global
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)

31 juillet 2025

31 juillet 2024

Produits:



Logiciels-services

19 139

$

15 314

$

Maintenance et soutien

7 857

8 715

Services professionnels

16 039

13 387

Licences

89

861

Matériel

2 836

3 999

Total des produits

45 960

42 276

Coût des ventes

22 392

22 548

Marge brute

23 568

19 728

Charges d'exploitation:



Frais de vente et de commercialisation

10 316

8 352

Frais généraux et charges administratives

3 385

2 978

Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt

8 504

7 331

Total des charges d'exploitation

22 205

18 661

Bénéfice d'exploitation

1 363

1 067

Autres produits

24

167

Bénéfice avant impôts

1 387

1 234

Charge d'impôt sur le résultat

625

436

Bénéfice net

762

$

798

$

Autres éléments du résultat global:



Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

(747)

(20)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

(3)

157

Résultat global

12

$

935

$

Résultat de base et dilué par action ordinaire

0,05

$

0,05

$

Tableaux consolidés intermédiaires des flux de trésorerie
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens)

31 jullet 2025

31 juillet2024

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation :



Bénéfice net

762

$

798

$

Ajustements pour tenir compte de ce qui suit :



Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation

329

371

Amortissement des frais de développement différés

281

197

Amortissement des autres immobilisations incorporelles

543

334

(Produits) charges d'intérêts et pertes de change

(24)

(167)

Écarts de change latents et autre

(195)

(123)

Crédits d'impôt non remboursables

(516)

(429)

Rémunération à base d'actions

784

647

Impôt sur le résultat

620

3

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés

aux activités d'exploitation

2 584

1 631

Créances

2 753

2 434

Travaux en cours

1 381

(2 486)

Autres actifs et créances

(580)

(520)

Crédits d'impôt

(975)

(1 034)

Stocks

(190)

(714)

Charges payées d'avance

606

903

Coûts d'acquisition de contrats

264

(39)

Créditeurs et charges à payer

(5 952)

(3 119)

Produits différés

(4 548)

(2 961)

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation

(7 241)

(7 536)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation

(4 657)

(5 905)

Flux de trésorerie liés aux activités de financement :



Paiement d'obligations locatives

(217)

(198)

Intérêts payés

(11)

(25)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions

350

277

Actions rachetées et annulées

(828)

(2 211)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement

(706)

(2 157)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement :



Intérêts reçus

22

24

Transferts à partir des placements à court terme

-

548

Acquisitions d'immobilisations corporelles

(568)

(209)

Acquisitions d'immobilisations incorporelles

(1 975)

-

Frais de développement différés

(518)

(452)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement

(3 039)

(89)

Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période

(8 402)

(8 151)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période

27 580

18 856

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période

19 178

$

10 705

$

États consolidés intermédiaires des variations des capitaux propres
(non audités)
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)

Capital social









Nombre

Montant

Surplus d'apport

Cumul des autres
éléments
du résultat
global

Résultats non distribués

Total

Solde au 1er mai 2025

14 836 120

57 573

$

4 755

$

1 234

$

7 700

$

71 262

$

Bénéfice net

-

-

-

-

762

762

Autres éléments du résultat global:

-

-

-

-

-

-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

(747)

-

(747)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-

-

(3)

-

(3)

Résultat global total

-

-

-

(750)

762

12

Actions rachetées et annulées

(21 300)

(83)

(745)

-

-

(828)

Rémunération à base d'actions

-

-

784

-

-

784

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-

-

-

(1 261)

(1 261)

Options d'achat d'actions exercées

12 615

449

(99)

-

-

350

Total des transactions avec les propriétaires de la Société

(8 685)

366

$

(60)

$

-

$

(1 261)

$

(955)

$

Solde au 31 juillet 2025

14 827 435

57 939

$

4 695

$

484

$

7 201

$

70 319

$










-

Solde au 1er mai 2024

14 840 150

52 256

$

9 417

$

(1 425)

$

8 121

$

68 369

$

Bénéfice net

-

-

-

-

798

798

Autres éléments du résultat global :








-

Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits

-

-

-

(20)

-

(20)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger

-

-

-

157

-

157

Résultat global total

-

-

-

137

798

935

Actions rachetées et annulées

(59 600)

(210)

(2 001)

-

-

(2 211)

Rémunération à base d'actions

-

-

647

-

-

647

Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres

-

-

-

-

(1 184)

(1 184)

Options d'achat d'actions exercées

12 537

348

(71)

-

-

277

Total des transactions avec les propriétaires de la Société

(47 063)

138

$

(1 425)

$

-

$

(1 184)

$

(2 471)

$

Solde au 31 juillet 2024

14 793 087

52 394

$

7 992

$

(1 288)

$

7 735

$

66 833

$













Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/5487287/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

CONTACT : Renseignements : Relations publiques : Adam Polka [email protected]; Renseignements généraux : [email protected]; Relations avec les investisseurs : [email protected]; Téléphone : 514 866-0001 ou 800 922-8649

Profil de l'entreprise

Tecsys Inc.