L'intelligence intégrée aide les organismes des secteurs de la santé et de la distribution à faire face aux risques critiques de la chaîne d'approvisionnement avant que leurs activités ne soient perturbées

NASHVILLE, Tenn., le 1er juin 2026 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), une entreprise chef de file dans le secteur de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui de nouvelles fonctionnalités d'intelligence artificielle et d'agentique rendues possibles par TecsysIQ, le moteur de renseignements de l'entreprise. Présentées pour la première fois lors de la Conférence des utilisateurs Tecsys 2026, ces solutions aident les organismes des secteurs de la santé et de la distribution, qui opèrent dans des milieux complexes et à haut risque, à répondre aux défis majeurs de la chaîne d'approvisionnement, comme les pénuries de médicaments, le gaspillage des stocks, les risques liés à la conformité et la documentation au point de service.

TecsysIQ Inventory Visibility offre une visibilité unique et fiable des stocks à l'échelle de l'entreprise, ce qui aide les organisations à limiter l'impact des ruptures de stock et du gaspillage. Cette première version est destinée aux pharmacies, où la visibilité reste un défi constant pour le secteur. Tecsys IQ Inventory Visibility regroupe les données provenant de systèmes internes et externes, comme les armoires de distribution automatisées, les systèmes de gestion des pharmacies et les progiciels de gestion intégrée (ERP), afin d'offrir une vue d'ensemble cohérente et en temps réel des stocks disponibles et de leur emplacement. En éliminant la fragmentation et les processus manuels, TecsysIQ Inventory Visibility offre aux professionnels de santé une vue d'ensemble fiable, ce qui contribue à réduire les ruptures de stock, à minimiser le gaspillage et à améliorer la prise de décision.

offre une visibilité unique et fiable des stocks à l'échelle de l'entreprise, ce qui aide les organisations à limiter l'impact des ruptures de stock et du gaspillage. Cette première version est destinée aux pharmacies, où la visibilité reste un défi constant pour le secteur. Tecsys IQ Inventory Visibility regroupe les données provenant de systèmes internes et externes, comme les armoires de distribution automatisées, les systèmes de gestion des pharmacies et les progiciels de gestion intégrée (ERP), afin d'offrir une vue d'ensemble cohérente et en temps réel des stocks disponibles et de leur emplacement. En éliminant la fragmentation et les processus manuels, TecsysIQ Inventory Visibility offre aux professionnels de santé une vue d'ensemble fiable, ce qui contribue à réduire les ruptures de stock, à minimiser le gaspillage et à améliorer la prise de décision. TecsysIQ Image Capture aide les hôpitaux à améliorer la saisie des données de facturation et à réduire les risques liés à la conformité au point de service, en remplaçant les processus manuels par une saisie intelligente basée sur l'image. Les produits stockés au point d'utilisation dans les hôpitaux portent souvent plusieurs codes-barres sur un même emballage, mais seuls certains d'entre eux contiennent les données nécessaires à une identification précise, telles que la référence, le numéro de lot, le numéro de série ou la date de péremption. TecsysIQ Image Capture identifie et saisit automatiquement le code-barres approprié en un seul passage, ce qui réduit les erreurs de lecture et rationalise les processus cliniques.

Tecsys a également présenté trois nouveaux agents :

L'agent WES Supervisor qui réduit le risque de défaillance dans l'exécution des commandes en anticipant les risques liés à la main-d'œuvre et en guidant les décisions en matière de dotation en personnel avant que l'exécution des commandes ne soit affectée. Intégré au système d'exécution des opérations d'entrepôt (WES) de Tecsys, il rassemble les plans de travail, la disponibilité du personnel et les tendances de performance afin de mettre en évidence les risques éventuels et de recommander des mesures concrètes, telles que la réaffectation des ressources, la redéfinition des priorités ou l'ajustement des processus d'exécution. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur les prévisions de personnel afin d'améliorer la planification en anticipant les besoins en main-d'œuvre et en signalant les risques de sureffectifs ou de sous-effectifs avant le début du travail.

qui réduit le risque de défaillance dans l'exécution des commandes en anticipant les risques liés à la main-d'œuvre et en guidant les décisions en matière de dotation en personnel avant que l'exécution des commandes ne soit affectée. Intégré au système d'exécution des opérations d'entrepôt (WES) de Tecsys, il rassemble les plans de travail, la disponibilité du personnel et les tendances de performance afin de mettre en évidence les risques éventuels et de recommander des mesures concrètes, telles que la réaffectation des ressources, la redéfinition des priorités ou l'ajustement des processus d'exécution. Dans un premier temps, l'accent sera mis sur les prévisions de personnel afin d'améliorer la planification en anticipant les besoins en main-d'œuvre et en signalant les risques de sureffectifs ou de sous-effectifs avant le début du travail. L'agent 340B Integrity aide les organisations à identifier et à résoudre les problèmes potentiels de conformité avant qu'ils ne s'aggravent, faisant ainsi passer la gestion du programme 340B d'une détection réactive à une prévention proactive. Il détecte les entités soumises à la réglementation sur les OGA qui courent un risque de non-conformité et en informe les acheteurs à l'avance, ce qui leur permet de passer des bons de commande correctifs avant qu'une infraction ne se produise. En assurant une alerte précoce et une intervention guidée, cet outil renforce le contrôle de la conformité, réduit les risques opérationnels et offre une capacité de prévision qui n'existe pas encore sur le marché.

aide les organisations à identifier et à résoudre les problèmes potentiels de conformité avant qu'ils ne s'aggravent, faisant ainsi passer la gestion du programme 340B d'une détection réactive à une prévention proactive. Il détecte les entités soumises à la réglementation sur les OGA qui courent un risque de non-conformité et en informe les acheteurs à l'avance, ce qui leur permet de passer des bons de commande correctifs avant qu'une infraction ne se produise. En assurant une alerte précoce et une intervention guidée, cet outil renforce le contrôle de la conformité, réduit les risques opérationnels et offre une capacité de prévision qui n'existe pas encore sur le marché. L'agent Point of Use Expiry réduit au minimum les péremptions des stocks en repérant rapidement les risques et en recommandant des mesures correctives avant que le gaspillage ne se produise. Il surveille en permanence les stocks sur l'ensemble des sites, analyse les habitudes d'utilisation et recommande les mesures les plus efficaces, comme la priorisation de l'utilisation, le transfert ou la facilitation des retours, afin de garantir une gestion proactive des stocks. Il en résulte une approche préventive plus intelligente qui minimise le gaspillage tout en maintenant la disponibilité opérationnelle clinique.

« Les chaînes d'approvisionnement complexes ont besoin d'une IA intelligente, sûre et fiable, capable d'anticiper les risques et de prévenir les défaillances, et non pas simplement d'assurer une visibilité à posteriori », a déclaré Martin Schryburt, Chef de la direction, Produit et Technologie de Tecsys. « Ces innovations témoignent de notre engagement à aider les organisations à passer d'une gestion réactive à une exécution proactive fondée sur les données. En harmonisant les données fragmentées, en intégrant des capacités prédictives et en mettant l'IA au service des opérations là où elle apporte une réelle valeur ajoutée, Tecsys aide les entreprises à redéfinir les chaînes d'approvisionnement modernes. »

TecsysIQ Image Capture est disponible dès maintenant; TecsysIQ Inventory Visibility, 340B Integrity Agent et Point of Use Expiry Agent seront disponibles au début de l'automne 2026; et WES Supervisor Agent sera lancé à la fin de l'année 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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SOURCE Tecsys Inc.

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