Les revenus liés au modèle SaaS de l'entreprise ont augmenté de 37 % et son obligation restante d'exécution des SaaS s'est établie à 147 M$ au cours du deuxième trimestre

MONTRÉAL, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), une société de logiciels en tant que service (SaaS) chef de file dans la gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2024 qui a pris fin le 31 octobre 2023. Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens et sont préparés conformément aux Normes internationales d'information financière (NIIF).

« Nous avons fait des progrès remarquables au cours du trimestre, avec une augmentation de 37 % de nos revenus liés au modèle SaaS », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Nos activités au cours du trimestre ont renforcé notre position sur le marché, solidifié nos communautés de clients et de partenaires et réaffirmé notre engagement envers l'innovation. Nous constatons une forte croissance de notre pipeline et de nos activités dans les secteurs verticaux. Il y a notamment une demande accélérée pour nos solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement dans le secteur des pharmacies, où nous avons plusieurs nouvelles preuves à l'intention des clients dans le contexte de l'application de la réglementation de la Drug Supply Chain Security Act. De plus, notre conférence à l'intention des utilisateurs à Scottsdale, en septembre a été un grand succès; la participation a augmenté de 40 % et la taille moyenne des clients a augmenté considérablement. »

Mark Bentler, directeur financier de Tecsys, a ajouté : « Nous continuons d'observer une dynamique positive avec l'augmentation de 34 % de notre obligation d'exécution des SaaS, la croissance de nos marges liées au modèle SaaS et notre pipeline reposant sur des partenariats en hausse de 98 % par rapport à la période correspondante de l'an dernier. »

Faits saillants du deuxième trimestre :

Les revenus liés au modèle SaaS ont augmenté de 37 %, passant de 8,8 M$ au deuxième trimestre de 2023 à 12,1 M$.

Les abonnements aux solutions de SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 3,7 M$, ce qui représente une augmentation de 34 % par rapport au montant de 2,8 M$ déclaré au deuxième trimestre de l'exercice 2023.

L'obligation restante d'exécution des SaaS i a augmenté de 34 %, pour s'établir à 146,7 M$ au 31 octobre 2023, comparativement à 109,5 M$ à la même période l'an dernier.

En date du 31 octobre 2023, les revenus annuels récurrents i ont affiché une hausse de 19 % pour s'établir à 84,9 M$, comparativement à 71,2 M$ au 31 octobre 2022.

ont affiché une hausse de 19 % pour s'établir à 84,9 M$, comparativement à 71,2 M$ au 31 octobre 2022. Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une baisse de 5 % pour atteindre 12,9 M$, comparativement à 13,5 M$ au deuxième trimestre de l'exercice 2023.

Les revenus totaux, excluant ceux liés à la vente de matériel, s'élevaient à 34,1 M$, ce qui représente une augmentation de 8 % par rapport aux 31,5 M$ déclarés au deuxième trimestre de l'année précédente, tandis que les revenus totaux ont crû de 9 % pour atteindre 41,5 M$.

La marge brute s'est établie à 44 %, stable par rapport à la période correspondante de l'exercice 2023.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 18,3 M$, soit une hausse de 10 % par rapport aux 16,7 M$ déclarés au deuxième trimestre de l'exercice 2023.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour atteindre 18,7 M$, soit une hausse de 3,1 M$ (ou 20 %) comparativement à 15,6 M$ au deuxième trimestre de l'année précédente.

La perte d'exploitation s'élevait à 0,4 M$, comparativement au bénéfice d'exploitation de 1,0 M$ enregistré au deuxième trimestre de l'an dernier.

La perte nette s'est établie à 340 000 $ (ou 0,02 $ par action) après dilution au deuxième trimestre de l'exercice 2024, comparativement à un bénéfice net de 0,7 M$ (ou 0,05 $ par action) au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.

Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (BAIIA) ajustéii était de 1,0 M$, par rapport aux 2,8 M$ enregistrés au deuxième trimestre de l'année précédente.

Résultats du premier semestre de l'exercice 2024 :

Les revenus liés aux SaaS ont augmenté de 40 %, pour s'établir à 23,6 M$, une augmentation par rapport aux 16,8 M$ enregistrés au cours de la période correspondante lors de l'exercice 2023.

Les abonnements aux solutions de SaaS i (mesurés sur la base des revenus annuels récurrents i ) s'élevaient à 5,7 M$, ce qui représente une baisse de 15 % par rapport au montant de 6,7 M$ déclaré lors de la période correspondante de l'exercice 2023.

Les revenus tirés des services professionnels ont enregistré une progression de 2 % pour atteindre 27,8 M$, comparativement à 27,2 M$ au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.

Les revenus sans les ventes de matériel s'élevaient à 69,2 M$, ce qui représente une augmentation de 12 % par rapport aux 61, 8 M$ déclarés pour la période correspondante de l'exercice 2023, et les revenus totaux ont augmenté de 15 %, pour s'établir à 83,5 M$.

les revenus totaux ont augmenté de 15 %, pour s'établir à 83,5 M$. La marge brute était de 45 % pour le premier semestre de l'exercice 2024, comparativement à 43 % pour la période correspondante de l'exercice 2023.

La marge brute totale a augmenté, s'établissant à 37,8 M$, soit une hausse de 20 % par rapport aux 31,4 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.

Les dépenses d'exploitation ont augmenté pour s'établir à 36,5 M$, soit une hausse de 6,2 M$, ou 20 %, comparativement à 30,3 M$ lors de période correspondante de l'exercice 2023.

Les résultats d'exploitation étaient de 1,4 M$, en hausse par rapport aux 1,1 M$ déclarés lors de période correspondante de l'exercice 2023.

Le bénéfice net se chiffrait à 0,8 M$ (ou 0,06 $ par action diluée), comparativement à un bénéfice net de 0,8 M$ (ou 0,05 $ par action diluée) au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.

Le BAIIA ajustéii était de 4,2 M$, par rapport aux 4,3 M$ enregistrés au cours de la période correspondante de l'exercice 2023.

« Malgré une baisse temporaire des revenus tirés des services professionnels au cours du trimestre en raison de l'échéancier des projets et de la croissance rapide de notre écosystème de partenaires, nous conservons un carnet de commandes important », a ajouté Mark Bentler. « Nous prévoyons une croissance continue des revenus provenant des services professionnels et nous disposons du personnel nécessaire pour répondre à ces demandes. En raison de ce ralentissement temporaire des revenus tirés des services professionnels, nous ajustons nos perspectives concernant le BAAIA ajusté à court terme pour fournir une fourchette, tout en confirmant nos prévisions relatives au BAAIA ajusté pour l'exercice 2025 et nos prévisions liées au modèle SaaS et à la croissance de nos revenus totaux pour l'exercice 2024. »

Prévisions financières :

Voici les prévisions financières mises à jour de Tecsys :



actuelles précédentes réitérées

Prévisions de l'exercice 2024 Prévisions de l'exercice 2024 Prévisions de l'exercice 2025 Croissance des revenus totaux 10 % - 15 % 10 % - 15 % S. o. Croissance du chiffre d'affaires des produits SaaS 35 % - 37 % 35 % - 37 % S. o. Marge du BAIIA ajusté1 4 % - 6 % 6 % 8 % - 9 %

Le 30 novembre 2023, la Société a déclaré un dividende trimestriel de 0,08 $ par action à verser le 5 janvier 2024 aux actionnaires dûment inscrits le 14 décembre 2023.

En vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu du Canada, les dividendes versés par la Société à des résidents canadiens sont considérés comme des dividendes « déterminés ».

i Voir les indicateurs de rendement clés qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2024. ii Voir les mesures de rendement non conformes aux IFRS qui figurent dans le rapport de gestion des états financiers du deuxième trimestre de 2024.

Conférence téléphonique sur les résultats financiers du deuxième trimestre de l'exercice 2024

Date : 1er décembre 2023

Heure : 8 h 30 (HNE)

Numéro de téléphone : 877 224-7327 ou 416 641-6705

Vous pouvez réécouter la conférence téléphonique jusqu'au 8 décembre 2023 en composant l'un des numéros suivants :

800 558-5253 ou 416 626-4144 (code d'accès : 22028536)

À propos de Tecsys

Depuis notre création il y a 40 ans, beaucoup de choses ont changé dans le domaine de la technologie de la chaîne d'approvisionnement. Mais une chose est restée constante : en développant des solutions dynamiques et innovantes pour la chaîne d'approvisionnement, Tecsys a équipé les organisations pour leur permettre de croître et d'acquérir un avantage concurrentiel. Au service des secteurs de la santé, de la distribution et du commerce convergent, et couvrant de multiples marchés complexes, réglementés et à fort volume, Tecsys propose des solutions de gestion d'entrepôt, de distribution et de transport, de gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, de gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse.

Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, consultez le site www.tecsys.com .

Informations et déclarations prospectives

Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par Tecsys Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de Tecsys et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et certitudes associes aux activités de Tecsys Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa dernière notice annuelle déposée. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web ( www.tecsys.com ) et sur celui de SEDAR ( www.sedar.com ).

Copyright © Tecsys Inc. 2023. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Mesures non conformes aux NIIF

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté

Le BAIIA correspond au bénéfice avant les frais d'intérêts, les intérêts créditeurs, les impôts sur le revenu et les amortissements. Le BAIIA ajusté correspond au BAIIA avant la rémunération à base d'actions, le gain sur la réévaluation du passif de location et la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des périodes antérieures. L'exclusion des charges d'intérêts, des produits d'intérêts, des impôts sur le revenu élimine l'impact sur les bénéfices tirés d'activités non opérationnelles, et l'exclusion de la dépréciation, de l'amortissement, de la rémunération à base d'actions, des gains sur la réévaluation des passifs de location et de la reconnaissance des crédits d'impôt générés au cours des exercices précédents élimine l'impact hors trésorerie de ces éléments.

La Société estime que ces mesures sont utiles pour évaluer le rendement financier sans la variation causée par les effets des éléments décrits ci-dessus, qui pourraient potentiellement fausser l'analyse des tendances de notre rendement d'exploitation. De plus, ces mesures sont couramment utilisées par les investisseurs et les analystes afin d'évaluer le rendement d'une entreprise, ainsi que sa capacité à rembourser sa dette et à respecter d'autres obligations de paiement, ou comme méthode de mesure courante. Le fait de ne pas tenir compte de ces éléments ne laisse pas entendre qu'ils sont nécessairement non récurrents. La direction estime que ces mesures financières non conformes aux PCGR, en plus des mesures conventionnelles établies conformément aux NIIF, permettent aux investisseurs d'évaluer les résultats d'exploitation, le rendement sous-jacent et les perspectives d'avenir de la Société d'une manière semblable à celle choisie par la direction. Bien que le BAIIA et le BAIIA rajusté soient fréquemment utilisés par les analystes des valeurs mobilières, les prêteurs et d'autres intervenants dans leur évaluation des entreprises, ils ont des limites en tant qu'outil d'analyse et ne doivent pas être considérés isolément ou comme un substitut à l'analyse des résultats de la Société tels qu'ils sont présentés dans les NIIF.

Le rapprochement du BAIIA et du BAIIA rajusté avec la mesure des NIIF la plus directement comparable est fourni ci-dessous.



Trimestre clos les 31 octobre, Semestre clos les 31 octobre, Douze mois clos les 31 octobre, (en milliers de dollars canadiens) 2023

2022

2023

2022

2023

2022



























(Perte nette) bénéfice net pour la période (340) $ 715 $ 831 $ 755 $ 2 165 $ 4 281 $ Ajustements pour :























Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 377

429

761

859

1 677

1 925

Amortissement des frais de développement différés 147

114

289

216

569

383

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 394

394

790

790

1 603

1 580

Charges d'intérêts 53

178

91

297

200

613

Produits d'intérêts (253)

(150)

(522)

(254)

(954)

(648)

Impôt sur le résultat (81)

389

778

414

1 988

(160)

BAIIA 297 $ 2 069 $ 3 018 $ 3 077 $ 7 248 $ 7 974 $ Ajustements pour :























Rémunération à base d'actions 724

708

1 176

1 184

2 169

1 945

Gain sur la réévaluation de l'obligation découlant d'un bail -

-

-

-

-

(573)

Comptabilisation des crédits d'impôt générés au cours des périodes précédentes -

-

-

-

-

(617)

BAIIA ajustéii 1 021 $ 2 777 $ 4 194 $ 4 261 $ 9 417 $ 8 729 $

États consolidés intermédiaires résumés de la situation financière Au 31 octobre 2023 et au 30 avril 2023 (non audités) (en milliers de dollars canadiens)















31 octobre 2023 30 avril 2023 Actifs











Actifs courants











Trésorerie et équivalents de trésorerie

17 374 $

21 235 $ Placements à court terme

16 266



15 835

Créances

20 625



22 900

Travaux en cours

3 949



1 734

Autres créances

412



523

Crédits d'impôt

8 516



5 338

Stocks

2 117



1 034

Charges payées d'avance

8 833



8 193

Total des actifs courants

78 092



76 792

Actifs non courants











Autres créances à long terme

119



363

Crédits d'impôt

5 723



5 368

Immobilisations corporelles

1 540



1 802

Actifs au titre de droits d'utilisation

1 463



1 708

Coûts d'acquisition de contrats

3 598



3 738

Frais de développement différés

2 465



2 254

Autres immobilisations incorporelles

8 393



9 287

Goodwill

17 347



17 467

Actifs d'impôt différé

8 137



8 137

Total des actifs non courants

48 785



50 124

Total des actifs

126 877 $

126 916 $ Passifs











Passifs courants











Créditeurs et charges à payer

19 445 $

21 669 $ Produits différés

32 999



30 388

Obligations locatives

789



793

Total des passifs courants

53 233



52 850

Passifs non courants











Autres charges à payer à long terme

1 825



253

Passifs d'impôt différé

1 232



1 255

Obligations locatives

1 713



2 120

Total des passifs non courants

4 770



3 628

Total des passifs

58 003 $

56 478 $ Capitaux propres











Capital social

47 642 $

44 338 $ Surplus d'apport

15 128



15 285

Résultats non distribués

9 455



10 832

Cumul des autres éléments du résultat global

(3 351)



(17)

Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société

68 874



70 438

Total des passifs et des capitaux propres

126 877 $

126 916 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.

États consolidés intermédiaires résumés du résultat net et du résultat global Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2023 et 2022 (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action)









Trimestres clos les 31 octobre, Semestres clos les 31 octobre,

2023

2022

2023

2022

Produits















Logiciels-services 12 072 $ 8 798 $ 23 567 $ 16 799 $ Maintenance et soutien 8 899

8 098

17 197

16 366

Services professionnels 12 869

13 539

27 777

27 170

Licences 252

1 055

708

1 514

Matériel 7 397

6 621

14 215

10 466

Total des produits 41 489

38 111

83 464

72 315

Coût des ventes 23 144

21 432

45 619

40 878

Marge brute 18 345

16 679

37 845

31 437

Charges d'exploitation















Frais de vente et de commercialisation 8 645

6 703

16 316

12 953

Frais généraux et charges administratives 2 971

3 072

5 930

5 806

Frais de recherche et de développement,

après les crédits d'impôt 7 133

5 856

14 245

11 540

Total des charges d'exploitation 18 749

15 631

36 491

30 299

(Perte) bénéfice d'exploitation (404)

1 048

1 354

1 138

Autres charges (produits) 17

(56)

(255)

(31)

(Perte) bénéfice avant impôt sur le résultat (421)

1 104

1 609

1 169

(Économie) charge d'impôt sur le résultat (81)

389

778

414

(Perte nette) bénéfice net (340) $ 715 $ 831 $ 755 $ Autres éléments du résultat global















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits (5 573)

(2 007)

(3 000)

(1 853)

Écarts de conversion au titre des établissements à

l'étranger 92

496

(334)

192

Résultat global (5 821) $ (796) $ (2 503) $ (906) $

(0,02) $ 0,05 $ 0,06 $ 0,05 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.

Tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2023 et 2022 (non audités)





(en milliers de dollars canadiens) Trimestres clos les 31 octobre, Semestres clos les 31 octobre,

2023 2022 2023 2022 Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation















Bénéfice net (340) $ 715 $ 831 $ 755 $ Ajustements pour :















Amortissement des immobilisations corporelles et des actifs au titre de droits d'utilisation 377

429

761

859

Amortissement des frais de développement différés 147

114

289

216

Amortissement des autres immobilisations incorporelles 394

394

790

790

Charges (produits) d'intérêts et (profit) perte de change 17

(56)

(255)

(31)

Écarts de change latents et autre 600

1 063

(598)

691

Crédits d'impôt non remboursables (774)

(439)

(1 214)

(860)

Rémunération à base d'actions 724

708

1 176

1 184

Impôt sur le résultat 362

305

376

330

Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 1 507

3 233

2 156

3 934

Créances 4 045

(3 847)

2 225

(4 390)

Travaux en cours (1 390)

883

(2 219)

(71)

Autres créances 214

105

(48)

(230)

Crédits d'impôt (1 248)

(1 081)

(2 319)

(2 129)

Stocks (242)

112

(1 084)

(143)

Charges payées d'avance (358)

380

(641)

(182)

Coûts d'acquisition de contrats 137

(77)

140

(330)

Créditeurs et charges à payer 273

3 056

(3 293)

136

Produits différés 1 246

4 415

2 622

5 653

Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation 2 677

3 946

(4 617)

(1 686)

Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation 4 184

7 179

(2 461)

2 248

Flux de trésorerie liés aux activités de financement















Remboursement de la dette à long terme -

(300)

-

(600)

Paiement d'obligations locatives (199)

(178)

(398)

(422)

Paiement de dividendes (2 208)

(2 038)

(2 208)

(2 038)

Intérêts payés (53)

(178)

(91)

(297)

Émission d'actions ordinaires à l'exercice d'options d'achat d'actions 881

35

2 644

97

Actions rachetées et annulées (673)

-

(673)

-

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement (2 252)

(2 659)

(726)

(3 260)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement



25

69

37

Intérêts reçus 33













Transferts à partir des placements à court terme -

-

22

-

Acquisitions d'immobilisations corporelles (163)

(171)

(265)

(231)

Frais de développement différés (253)

(258)

(500)

(467)

Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement (383)

(404)

(674)

(661)

Augmentation (diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période 1 549

4 116

(3 861)

(1 673)

Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture de la période 15 825

17 215

21 235

23 004

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture de la période 17 374 $ 21 331 $ 17 374 $ 21 331 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.

États consolidés intermédiaires résumés des variations des capitaux propres Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2023 et 2022 (non audités) (en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions)













Capital social Surplus

d'apport Cumul des

autres éléments du résultat global Résultats non distribués Total

Nombre Montant Solde au 1er mai 2023 14 582 837 44 338 $ 15 285 $ (17) $ 10 832 $ 70 438 $ Bénéfice net - -

-

-

831

831

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(3 000)

-

(3 000)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

(334)

-

(334)

Total du résultat global - -

-

(3 334)

831

(2 503)

























Actions rachetées et annulées (25 800) (84)

(589)

-

-

(673)

Rémunération à base d'actions - -

1 176

-

-

1 176

Dividendes aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(2 208)

(2 208)

Options d'achat d'actions exercées 161 249 3 388

(744)

-

-

2 644

Total des transactions avec les

propriétaires de la Société 135 449 3 304 $ (157) $ - $ (2 208) $ 939 $ Solde au 31 octobre 2023 14 718 286 47 642 $ 15 128 $ (3 351) $ 9 455 $ 68 874 $























Solde au 1er mai 2022 14 562 895 43 973 $ 13 176 $ (1 434) $ 12 968 $ 68 683 $ Bénéfice net - -

-

-

755

755

Autres éléments du résultat global :





















Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits - -

-

(1 853)

-

(1 853)

Écarts de conversion au titre des établissements à l'étranger - -

-

192

-

192

Total du résultat global - -

-

(1 661)

755

(906)

Rémunération à base d'actions - -

1 184

-

-

1 184

Dividendes aux détenteurs

d'instruments de capitaux propres - -

-

-

(2 038)

(2 038)

Options d'achat d'actions exercées 5 999 121

(24)

-

-

97

Total des transactions avec les propriétaires de la Société 5 999 121 $ 1 160 $ - $ (2 038) $ (757) $ Solde au 31 octobre 2022 14 568 894 44 094 $ 14 336 $ (3 095) $ 11 685 $ 67 020 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

