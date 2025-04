La modernisation du système permet à Carolina Cat de rationaliser ses opérations et d'élargir ses capacités de distribution.

CHARLOTTE, Caroline du Nord, le 28 avril 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS), un chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui que Carolina Cat, un important fournisseur d'équipements de construction et de production d'électricité, a choisi le système de gestion d'entrepôt (WMS) Omni™ de Tecsys pour optimiser ses activités de distribution. La décision stratégique d'adopter le WMS Omni™ de Tecsys appuiera les ambitions de croissance de Carolina Cat et améliorera sa capacité à offrir un service exceptionnel dans l'ensemble de son réseau.

Reconnue comme un acteur de premier plan dans les secteurs de la construction et de la production d'électricité, Carolina Cat s'engage à atteindre l'excellence et l'efficacité opérationnelles. L'adoption du WMS Omni™ de Tecsys souligne son dévouement à utiliser une technologie de pointe pour répondre aux demandes changeantes des entreprises et améliorer le rendement de sa chaîne d'approvisionnement. En tant que fournisseur de logiciels de longue date dans l'industrie de l'équipement lourd, Tecsys est particulièrement bien placée pour répondre aux besoins changeants de Carolina Cat en matière de distribution.

« Carolina Cat se concentre sur l'amélioration des opérations et la prestation d'un service à la clientèle supérieur », a déclaré Bill Belus, vice-président, Chaîne d'approvisionnement. « Le choix du système WMS Omni™ de Tecsys reflète notre engagement à améliorer nos capacités de distribution. Non seulement ce système simplifiera nos opérations, mais il nous permettra également de nous développer efficacement tout en maintenant nos normes de service élevées. »

Le WMS Omni™ de Tecsys est reconnu pour ses fonctions avancées et sa flexibilité, adaptées aux besoins complexes de diverses industries. Grâce à des capacités robustes conçues pour gérer des processus de distribution complexes, le système WMS Omni™ aidera Carolina Cat à optimiser la gestion des stocks, à améliorer l'exécution des commandes et à atteindre une plus grande efficacité opérationnelle.

« Nous sommes ravis de nous associer à Carolina Cat et de contribuer à son succès continu », a déclaré Peter Brereton, président et chef de la direction de Tecsys. « Notre WMS Omni™ est conçu pour répondre aux demandes dynamiques du secteur de la distribution. Cette collaboration souligne le dévouement de Tecsys à faire progresser la technologie de la chaîne d'approvisionnement et à fournir des solutions qui stimulent la croissance et l'efficacité. »

Le déploiement du WMS Omni™ de Tecsys dans les centres de distribution de Carolina Cat marque une étape importante dans leur parcours visant à améliorer l'efficacité opérationnelle et à soutenir leurs objectifs stratégiques. Non seulement cette initiative promet une efficacité accrue, mais elle s'inscrit également dans l'engagement de Carolina Cat à offrir un service exceptionnel à ses clients.

Pour en savoir plus sur Tecsys et le système WMS Omni™, consultez le site https://www.tecsys.com/omni-retail-solutions/warehouse-management .

À propos de Carolina Cat

Depuis 1926, Carolina Cat s'engage à répondre aux besoins de ses clients en fournissant des pièces, des services, des ventes et des locations de qualité supérieure pour les équipements de construction et de production d'électricité. Entreprise familiale, Caroline Cat a actuellement à sa tête la quatrième génération de dirigeants. L'entreprise exploite 10 emplacements dans l'ouest de la Caroline du Nord, au service d'industries comme l'agriculture, la construction, les centres de données, les services financiers, la foresterie, le gouvernement, les soins de santé, l'aménagement paysager, la fabrication, le pavage, les carrières et les granulats, et les déchets. Carolina Cat est fière de faire partie du réseau de concessionnaires Caterpillar d'élite, offrant une gamme complète d'options nouvelles, usagées et de location avec un financement flexible, jumelé à des techniciens de service hautement qualifiés et à un important inventaire de pièces. L'entreprise repose sur les principes de confiance, d'intégrité et de volonté d'aider les clients et les employés à réussir. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site http://www.carolinacat.com/ .

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

