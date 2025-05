Reconnue pour l'exhaustivité de sa vision et sa capacité d'exécution.

MONTRÉAL, le 7 mai 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), fournisseur de premier plan de solutions novatrices sur le marché des systèmes de gestion d'entrepôt, annonce aujourd'hui que, en raison de sa vision et son exécution, Gartner a positionné Tecsys dans les Challengers du Magic Quadrant pour les systèmes de gestion d'entrepôt.1 C'est la 14e fois que Tecsys est reconnue dans ce rapport.2 L'évaluation était basée sur des critères spécifiques qui analysaient l'intégralité de la vision et la capacité d'exécution de l'entreprise.

Grâce à une visibilité en temps réel, des informations exploitables et un contrôle rigoureux des entrepôts, le WMS Elite™ de Tecsys offre la clarté dans la chaîne d'approvisionnement, ce qui aide les organisations à gérer des environnements très complexes et à rationaliser les opérations de distribution. Conçu spécialement pour les chaînes d'approvisionnement critiques dans le domaine de la santé, de la logistique tierce et de la distribution complexe, Elite™ permet aux équipes d'optimiser le débit, de réduire les coûts d'exploitation et d'élever les niveaux de service.

« Nous sommes fiers de notre évolution continue dans le domaine des systèmes de gestion d'entrepôt », a déclaré Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys. « Nous considérons que notre classement reflète la force de nos partenariats avec nos clients et l'impact opérationnel que nous produisons dans des chaînes d'approvisionnement complexes et de grande valeur. D'après nous, Elite™ WMS est devenu une pièce maîtresse pour les organisations qui cherchent à apporter des améliorations significatives en matière d'efficacité et de service. »

Les rapports du Magic Quadrant sont l'aboutissement d'une recherche rigoureuse et factuelle sur des marchés spécifiques, qui donne une vue d'ensemble sur les positions relatives des fournisseurs sur des marchés à forte croissance et où la différenciation des fournisseurs est marquée. Les fournisseurs sont répartis en quatre quadrants : Leaders, Challengers, Visionaries et Niche players. L'étude vous permet de tirer le meilleur parti de l'analyse du marché en fonction de vos besoins uniques en matière d'activité et de technologie.

Pour obtenir une copie gratuite du rapport Magic Quadrant et en savoir plus sur les points forts et les mises en garde de Tecsys, ainsi que sur d'autres offres de fournisseurs, consultez le site http://www.tecsys.com/fr/gartner-wms-mq.

Autres ressources

Découvrez les solutions Tecsys : https://www.tecsys.com/fr-ca/solutions-elite-entreprise/gestion-dentrepot

¹ Source : Gartner, Magic Quadrant for Warehouse Management Systems, par Simon Tunstall, Dwight Klappich, Rishabh Narang, Federica Stufano, le 1er mai 2025.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde, MAGIC QUADRANT est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et leur utilisation dans le présent communiqué a été autorisée. Tous droits réservés.

2 2022-2024 : classées dans le cadre Challenger; 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2014, 2013, 2012, 2010 : incluses dans le rapport; 2011 et 2015 : aucun rapport n'a été publié.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensable tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2025. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

