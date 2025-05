L'équipe indienne assurera une présence dans la région APAC et apportera une expertise de plus à l'organisation mondiale de Tecsys en matière de chaîne d'approvisionnement.

MONTRÉAL, le 1er mai 2025 /CNW/ -- Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), chef de file mondial des solutions de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui la création d'une nouvelle filiale en Inde ainsi que l'acquisition de talents et d'actifs stratégiques dans le domaine de la chaîne d'approvisionnement auprès de Pivotree Inc, société spécialisée dans le commerce sans friction. La nouvelle équipe jouera un rôle essentiel dans le développement des produits, tout en donnant à Tecsys la force de frappe nécessaire pour améliorer la couverture mondiale de l'assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, ce qui est essentiel pour répondre aux exigences croissantes de sa clientèle.

L'équipe indienne possède une vaste expérience des solutions de systèmes de gestion d'entrepôt (WMS) et fournit actuellement des services à des entreprises clientes choisies, dont plusieurs sociétés du classement FORTUNE 100. Cette acquisition de 2,7 millions de dollars canadiens faite par Tecsys comprend des contrats avec certains clients et des éléments de propriété intellectuelle. L'acquisition permet une expansion opérationnelle et renforce la capacité de l'entreprise à soutenir et à faire évoluer les plates-formes WMS à l'échelle mondiale.

« L'expansion de notre présence dans la région APAC est une étape importante de notre feuille de route stratégique qui nous permet d'évoluer et d'innover plus rapidement », a déclaré Peter Brereton, chef de la direction de Tecsys. « Elle nous permet également de mieux servir nos clients internationaux en faisant appel à un groupe de professionnels qui possèdent une expertise cruciale et bien établie dans le domaine de la gestion d'entrepôts et de la chaîne d'approvisionnement. »

Cet élargissement de présence sur le marché marque une étape clé dans le parcours de croissance mondiale de Tecsys. Grâce à des capacités renforcées et à un vivier de talents plus important, l'entreprise est en mesure d'apporter plus de valeur et d'innovations à ses clients dans le monde entier.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement. Grâce à son engagement en faveur de l'innovation et de la réussite de ses clients, l'entreprise équipe les organisations avec les logiciels, la technologie et l'expertise nécessaires à l'excellence opérationnelle et à l'avantage concurrentiel. Ses solutions en nuage sont destinées à un large éventail de secteurs, notamment les soins de santé, la distribution et le commerce convergent, sur des marchés complexes, réglementés et à fort volume. Basée sur la plateforme d'application à code bas Itopia®, l'offre de Tecsys comprend la planification des ressources de l'entreprise, la gestion des entrepôts, la gestion consolidée des services, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation et les solutions de gestion des commandes. Tecsys fournit des données et un contrôle indispensables tout au long de la chaîne d'approvisionnement, garantissant ainsi la souplesse, la réactivité et l'évolutivité des entreprises.

Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour en savoir plus sur Tecsys et ses solutions, veuillez consulter le site suivant www.tecsys.com.

À propos de Pivotree

Pivotree est un chef de file dans le domaine du commerce sans friction, de la stratégie, la conception, la construction et la gestion du commerce numérique, de la gestion des données et des solutions de la chaîne d'approvisionnement qui œuvre pour plus de 150 grands détaillants et fabricants de marque dans le monde entier. Dotée d'un portefeuille de produits numériques ainsi que de services gérés et professionnels, Pivotree fournit aux entreprises de toutes tailles de véritables solutions de bout en bout. La société a son siège social à Toronto, au Canada, et possède des bureaux et des clients en Amérique, dans la région EMEA et la région APAC. Pivotree est largement reconnue pour son partenariat avec des marques de premier plan dans tous les secteurs.

Pivotree est cotée à la Bourse de Toronto sous le symbole PVT. Pour plus d'informations sur Pivotree, veuillez consulter le site suivant www.pivotree.com.

Copyright © Tecsys Inc. 2024. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/732655/TECSYS_Logo.jpg

SOURCE Tecsys Inc.

CONTACT : Relations publiques : Adam Polka [email protected], Renseignements généraux : [email protected], Relations avec les investisseurs : [email protected], Téléphone: 514 866-0001 ou 800 922-8649