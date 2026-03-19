MONTRÉAL, le 19 mars 2026 /CNW/ -- Tecsys Inc. (« Tecsys » ou la « Société ») (TSX : TCS) a annoncé aujourd'hui que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé une modification de l'offre de rachat d'actions dans le cours normal des activités (NCIB) en cours de la Société afin de faire passer le nombre maximal d'actions ordinaires (les « Actions ») pouvant être achetées aux fins d'annulation de 500 000 à 900 000 Actions pour le reste de la durée actuelle de l'offre NCIB se terminant le 19 septembre 2026. Cette autorisation augmentée reflète l'intention de la Société d'effectuer des rachats supplémentaires dans le cadre de sa stratégie disciplinée d'allocation du capital. Jusqu'au 13 mars 2026, la Société a racheté environ 216 100 actions dans le cadre du NCIB.

Sur la base d'un flottant total de 13 537 674 Actions au 9 septembre 2025, la limite modifiée de 900 000 Actions représente environ 6,65 % du flottant de la Société.

Tecsys estime que, de temps à autre, le cours de marché des Actions peut ne pas refléter entièrement la valeur et les perspectives de la Société, et que les rachats dans le cadre du NCIB continuent de représenter une utilisation appropriée et souhaitable des fonds, augmentant ainsi la participation proportionnelle des actionnaires qui conservent leurs Actions. Toutes les Actions achetées dans le cadre du NCIB seront annulées. Les rachats d'actions effectués dans le cadre du NCIB de la Société reposent sur le maintien d'un bilan solide, des performances de l'entreprise et de la disponibilité et de l'attrait d'autres possibilités d'investissement en capital. Le nombre réel d'Actions achetées dans le cadre du NCIB, le calendrier des achats et le prix auquel les Actions sont acquises dépendront de divers facteurs, y compris des conditions de marché futures.

Les rachats seront effectués au cours du marché en vigueur au moment de l'acquisition, par l'entremise des facilités de la TSX et/ou d'autres bourses désignées et de systèmes de négociation alternatifs canadiens, ou selon ce qui est autrement permis par la loi sur les valeurs mobilières applicable. Les achats quotidiens continueront d'être assujettis aux limites de la Bourse de Toronto (généralement jusqu'à 25 % du volume quotidien moyen de transactions), sous réserve de l'exception relative aux achats en bloc.

Tecsys maintient un plan d'achat automatique de titres avec son courtier désigné qui permet des rachats selon des paramètres préétablis pendant les périodes où la Société serait normalement en blackout ou n'effectuerait pas d'activité sur le marché. En dehors de ces périodes, les achats peuvent être effectués à la discrétion de la Société, conformément aux règles de la TSX et aux lois applicables. La Société modifie le régime d'achat automatique de titres afin d'augmenter à 900 000 le nombre maximal d'actions pouvant être rachetées.

Le NCIB demeure en vigueur pour la période de 12 mois qui a commencé le 20 septembre 2025 et se termine le 19 septembre 2026.

À propos de Tecsys

Tecsys est un partenaire de confiance pour les organisations vitales dans les domaines de la santé et de la distribution pour mettre en place des chaînes d'approvisionnement résilientes, efficaces et sécurisées. Fournisseur mondial de logiciels infonuagiques et d'intelligence artificielle, doté d'une expertise approfondie dans son domaine, Tecsys offre une visibilité opérationnelle et une exécution en temps réel pour les flux de travail critiques, lorsque la performance et la fiabilité sont primordiales. Tecsys est cotée à la Bourse de Toronto (TCS). Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tecsys.com.

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SOURCE Tecsys Inc.

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