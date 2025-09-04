MONTRÉAL, le 4 sept. 2025 /CNW/ - Tecsys Inc. (TSX: TCS) (la « Société »), annonce les résultats des questions soumises au vote lors de l'assemblée annuelle (« l'assemblée ») des actionnaires de la Société (les «actionnaires ») tenue le 4 septembre 2025.

Selon le rapport des scrutateurs, les actionnaires détenant 10 189 597 actions ordinaires (les «actions ordinaires») étaient représentés à l'assemblée en personne ou par procuration, représentant 68,69% des actions ordinaires émises et en circulation à la date de clôture des registres le 18 juillet 2025.

Les actionnaires ont élu les huit candidats énumérés dans la circulaire d'information de la direction datée du 23 juillet 2025 (la « circulaire ») au titre d'administrateurs de la Société (les « administrateurs »). Chaque candidat a été élu à la majorité des voix exprimées. Chaque administrateur exercera ses fonctions jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à l'élection de son successeur, à moins que l'administrateur ne démissionne ou que son poste devienne vacant. La question a été soumise à un vote par scrutin, et le rapport sur les procurations fourni par les scrutateurs lors de l'assemblée était le suivant :

Candidats aux postes d'administrateurs Nombre de voix POUR Nombre de voix CONTRE Pourcentage du total voix POUR Pourcentage du total voix CONTRE David Brereton 9 657 006 408 951 95,94 % 4,06 % Peter Brereton 9 736 693 329 264 96,73 % 3,27 % David Booth 9 986 491 79 466 99,21 % 0,79 % Andrew Kirkwood 9 487 883 578 074 94,26 % 5,74 % Vernon Lobo 7 984 037 2 081 920 79,32 % 20,68 % Kathleen Miller 9 966 627 99 330 99,01 % 0,99 % Sripriya Thinagar 9 665 146 400 811 96,02 % 3,98 % Stephany Verstraete 9 511 147 554 810 94,49 % 5,51 %

Les actionnaires ont également voté en faveur pour le renouvellement du mandat de KPMG LLP en tant que vérificateurs de la société.

Des renseignements supplémentaires concernant les questions soumises au vote lors de l'assemblée sont disponibles dans la circulaire qui a été envoyée aux actionnaires relativement à l'assemblée et qui est disponible sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca). Les résultats définitifs du vote sur toutes les questions soumises au vote lors de l'assemblée seront également déposés sur SEDAR+.

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de pointe pour la chaîne d'approvisionnement.

