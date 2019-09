Tangerine se hisse à la première place au pays dans le cadre de l'étude 2019 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des cartes de crédit

TORONTO, le 19 sept. 2019 /CNW/ - La Carte de crédit Remises de Tangerine a fait belle figure aujourd'hui, se hissant à la première place dans le cadre de l'étude 2019 de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle dans le domaine des cartes de crédit au Canada. C'est la deuxième fois que Tangerine se classe au premier rang dans le cadre d'une étude de J. D. Power, à la suite de sa première place parmi les banques de taille moyenne au pays dans le cadre de l'étude publiée en mai sur la satisfaction de la clientèle.

Cette nouvelle étude sur les cartes de crédit porte sur la compréhension de l'expérience des clients avec leurs cartes de crédit. Tangerine s'est hissée au premier rang du classement, et a obtenu les meilleurs résultats particulièrement dans les facteurs d'étude suivants :

Récompenses

Communications

Modalités de la carte de crédit

« Nous avons conçu la carte de crédit Remises Tangerine afin d'offrir une flexibilité, une valeur ajoutée et des remises en argent à nos clients - le tout soutenu par nos caractéristiques de sécurité de premier ordre, a déclaré Gillian Riley, présidente et chef de la direction de Tangerine. Nos clients ont toujours apprécié notre carte de crédit, et je suis très fière des résultats que nous avons obtenus aujourd'hui de J.D. Power, car ceux-ci viennent confirmer les commentaires de nos clients. »

La carte de crédit Remises Tangerine offre les principales caractéristiques suivantes :

Aucuns frais annuels

Remises en argent : Obtenez des remises en argent de 2 % sur vos achats de tous les jours dans les catégories que vous aurez choisies et des remises en argent de 0,5 % sur tous vos autres achats.

Obtenez des remises en argent de 2 % sur vos achats de tous les jours dans les catégories que vous aurez choisies et des remises en argent de 0,5 % sur tous vos autres achats. Obtenez davantage de remises : Déposez vos remises en argent dans votre Compte d'épargne Tangerine et obtenez une troisième catégorie de Remises de 2 %

Déposez vos remises en argent dans votre Compte d'épargne Tangerine et obtenez une troisième catégorie de Remises de 2 % Remises automatiques : Accumulez automatiquement des remises argent sur vos achats de tous les jours qui vous seront versées une fois par mois. Vous n'avez pas à attendre jusqu'à la fin de l'année.

Accumulez automatiquement des remises argent sur vos achats de tous les jours qui vous seront versées une fois par mois. Vous n'avez pas à attendre jusqu'à la fin de l'année. Fonction permettant de suspendre votre carte de crédit : Si vous croyez avoir perdu ou égaré votre carte de crédit, vous pouvez la suspendre temporairement en quelques clics. Tangerine a été l'une des premières sociétés émettrices de cartes de crédits au Canada à offrir cette caractéristique de sécurité avancée.

Les catégories de Remises en argent de Tangerine comprennent les restaurants, l'épicerie, l'essence, le divertissement, les rénovations, et plus encore. Présentez une demande d'ici le 31 octobre 2019 pour obtenir la carte de crédit Remises Tangerine, et vous pourriez obtenir 4 % de remises en argent dans jusqu'à 3 catégories pendant 3 mois. † En savoir plus

Pour des renseignements sur les récompenses 2019 de J.D. Power, rendez-vous sur le site jdpower.com/awards

†Des conditions s'appliquent. Offre sujette à modification.

À propos de J.D.Power

J.D. Power est un leader mondial spécialisé dans les renseignements sur les consommateurs, les services de conseil, les données et les analyses. Ces capacités permettent à J.D. Power d'aider ses clients à renforcer la satisfaction à la clientèle, la croissance et la profitabilité. Fondée en 1968, J.D. Power a des bureaux servant l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, l'Asie-Pacifique et l'Europe.

Tangerine

Tangerine est une banque en ligne qui fournit des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais raisonnables et un service à la clientèle primé. Qu'il s'agisse de comptes d'épargne ou de comptes-chèques sans frais, de cartes de crédit, de CPG, de RÉR, de CÉLI, de prêts hypothécaires, de produits de prêts ou de fonds de placement par l'intermédiaire de sa filiale Fonds d'investissement Tangerine Limitée, Tangerine offre les produits bancaires courants dont les Canadiens ont besoin. Comptant plus de 1 000 employés au Canada, Tangerine étend sa présence au-delà de son site Web et de ses applications mobiles à des Cafés et des centres d'appel fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

