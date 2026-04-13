Pour la deuxième année consécutive, Forbes a classé Tangerine au premier rang des banques canadiennes

TORONTO, le 13 avril 2026 /CNW/ - Pour la deuxième année consécutive, Tangerine occupe le premier rang au Canada du classement des meilleures institutions financières au monde en 2026 de Forbes, consolidant sa position de chef de file dans le secteur bancaire canadien.

Présenté chaque année par Forbes en partenariat avec Statista, ce classement mondial repose sur les réponses de plus de 50 000 consommateurs dans 34 pays et évalue leur satisfaction globale selon plusieurs critères, notamment1 :

La satisfaction globale;

La recommandation;

Le service à la clientèle;

La confiance;

Les services numériques;

Les conseils financiers;

Les conditions générales.

« Le fait d'avoir été désignée meilleure banque au Canada dans le classement des meilleures institutions financières au monde en 2026 de Forbes pour une deuxième année consécutive témoigne de la confiance que les Canadiens et Canadiennes accordent à la façon dont nous les aidons au quotidien », déclare Terri-Lee Weeks, présidente et directrice générale de Tangerine. « Notre objectif est d'offrir des expériences exceptionnelles qui permettent aux Canadiens et Canadiennes de progresser à chaque étape de leur parcours financier, qu'elle soit grande ou petite. »

Cette reconnaissance renouvelée, qui s'ajoute au fait d'avoir été la banque de taille moyenne la plus récompensée pendant 14 années consécutives en date de 20252 par l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes, rappelle l'importance que la banque accorde à sa clientèle. Elle souligne également ses efforts continus pour offrir des solutions bancaires pertinentes grâce à une expérience numérique fluide, réunissant les dépenses du quotidien et les opérations bancaires courantes à la gestion du patrimoine afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à progresser.

Parmi les 11 banques au Canada figurant dans le classement des meilleures institutions financières au monde en 2026 de Forbes, Tangerine s'est hissée au premier rang. Pour en savoir plus sur l'étude, cliquez ici.



1 Cette distinction de la première banque au Canada est décernée par Forbes en partenariat avec Statista, chef de file mondial dans le domaine des données et des classements industriels. Le classement reconnaît les meilleures banques dans 34 pays, sur la base d'une enquête indépendante menée auprès de plus de 50 000 consommateurs. Les participants à l'enquête ont évalué les banques sélectionnées selon plusieurs critères, notamment la confiance, les conditions générales, le service à la clientèle, les services numériques et les conseils financiers. Parmi les 11 banques canadiennes classées par les répondants, la Banque Tangerine s'est classée au premier rang. Pour de plus amples renseignements sur la méthodologie de remise des prix et les banques comprises dans le classement, rendez-vous ici (en anglais).

2 Tangerine est la marque qui a remporté le plus de prix parmi les banques de taille moyenne lors des études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power Canada de 2006 à 2025, qui mesure la satisfaction des clients avec leur banque principale. Consultez jdpower.com/awards pour en savoir plus.

À propos de Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques du Canada, permettant à plus de deux millions de clients de gérer leurs finances et d'atteindre leurs objectifs. Reconnue pour son expérience numérique et mobile facile à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans acrobaties. Qu'il s'agisse d'épargner, de dépenser, d'investir ou d'emprunter, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients lui a valu d'être reconnue comme la banque no 1 au Canada par Forbes en 2026 et comme la banque de taille moyenne la plus récompensée pendant 14 années consécutives en date de 2025*** par l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.tangerine.ca ou retrouvez-nous sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

** Consultez forbes.com/lists/worlds-best-banks (en anglais) pour en savoir plus sur la méthodologie de remise des prix et les banques qui figurent au classement.

*** Tangerine est la marque qui a remporté le plus de prix parmi les banques de taille moyenne lors des études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Visitez jdpower.com/awards (en anglais) pour en savoir plus.

SOURCE Tangerine Bank

Personne-ressource pour les médias : Lindsay Taylor, [email protected]