TORONTO, le 5 févr. 2026 /CNW/ - Fonds d'investissement Tangerine a été reconnu pour son rendement éprouvé, remportant trois prix FundGrade A+MC pour ses portefeuilles de placement socialement responsable. Ces prix, remis par Fundata Canada Inc., récompensent les fonds de placement dont le rendement ajusté au risque a été le plus stable et le plus élevé, tout au long de l'année^.

Les portefeuilles de placement socialement responsable de Tangerine sont conçus pour offrir un solide rendement financier tout en tenant compte de l'impact environnemental, éthique et social, renforçant l'engagement de Tangerine à l'égard de l'investissement axé sur les valeurs et en aidant les clients à bâtir un patrimoine à long terme.

« Il est important que nos options d'investissement responsable soient reconnues pour leur solide rendement par Fundata Canada Inc. », a déclaré Aharon Kagedan, directeur, Gestion numérique du patrimoine chez Tangerine. « Nous demeurons déterminés à offrir des solutions d'investissement simples et accessibles qui reflètent les valeurs de nos clients et soutiennent leurs objectifs à long terme. »

Voici les fonds d'investissement de Tangerine qui ont été récompensés en 2025 :

Nom du fonds Catégorie du

CIFSC Nombre de

fonds dans

la catégorie Date de début

FundGrade Date de début du

calcul FundGrade Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine Équilibré mondial en actions 187 31 décembre 2022 31 décembre 2025 Portefeuille ISR équilibré Équilibré mondial neutre 224 31 décembre 2022 31 décembre 2025 Portefeuille ISR croissance d'actions Actions mondiales 306 31 décembre 2022 31 décembre 2025

À propos des Fonds d'investissement Tangerine

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et ne sont offerts qu'à l'ouverture d'un compte de fonds d'investissement en ligne avec Fonds d'investissement Tangerine ltée, le principal distributeur des fonds d'investissement Tangerine.

Fonds d'investissement Tangerine ltée aide les Canadiens et Canadiennes à épargner et à investir en ligne depuis plus de 10 ans grâce à des options de portefeuille simples, flexibles et accessibles. Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca/fr/particuliers/investissements/fonds-communs ou communiquez avec un conseiller autorisé au 1 877 464-5678, du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h (HE).

Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. L'associé commandité de Gestion d'actifs 1832 S.E.C (Gestion d'actifs 1832 G.P. Inc.) et le Fonds d'investissement Tangerine ltée sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse.

Les fonds d'investissement Tangerine comprennent :

Les portefeuilles principaux Tangerine

Les portefeuilles FNB mondiaux Tangerine

Les portefeuilles mondiaux socialement responsables Tangerine

Les fonds du marché monétaire Tangerine

Pour obtenir des données standards sur le rendement des fonds énumérés ci-dessus, consultez : tangerine.ca/fr/particuliers/investissements/fonds-communs/rendement

Les placements dans des fonds communs de placement peuvent entraîner des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les fonds communs de placement ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter.

Les taux de rendement indiqués correspondent aux rendements totaux composés annualisés historiques. Ils comprennent la variation de la valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des ventes, des rachats, des distributions ou frais optionnels, ou des impôts.

À propos des Trophées FundGrade A+MC de Fundata

FundGrade A+MC est utilisé avec l'autorisation de Fundata Canada Inc., tous droits réservés. Les trophées FundGrade A+ sont remis annuellement par Fundata Canada Inc. dans le but de reconnaître la « crème de la crème » des fonds de placement canadiens. La méthode de calcul FundGrade A+MD est complémentaire aux notes FundGrade mensuelles, et les calculs sont effectués à la fin de chaque année civile. Le système de notation FundGrade évalue les fonds selon leur rendement rajusté en fonction du risque, lequel est mesuré par le ratio de Sharpe, le ratio de Sortino et le ratio d'information. Le pointage de chaque ratio est calculé individuellement pour toutes les périodes de 2 à 10 ans. Les pointages sont ensuite pondérés de manière égale afin de calculer une note FundGrade mensuelle. La première tranche de 10 % des fonds obtient une note de A; la tranche suivante de 20 % des fonds obtient une note de B; la tranche suivante de 40 % des fonds, une note de C; la tranche suivante de 20 % des fonds, une note de D et la dernière tranche de 10 % des fonds, une note de E. Pour être admissible, un fonds doit avoir reçu une note FundGrade chaque mois de l'année précédente. Fun Grade A+MD utilise un calcul du type « moyenne pondérée cumulative » (MPC), dans le cadre duquel chaque note FundGrade mensuelle de « A » à « E » procure un pointage de 4 à 0, respectivement. La note moyenne d'un fonds pour l'année détermine sa MPC. Tout fonds ayant une MPC de 3,5 ou plus reçoit un trophée FundGrade A+MD. Pour en savoir plus, consultez le site FundGradeAwards.com. . Bien que Fundata mette tout en œuvre pour s'assurer de l'exactitude et de la fiabilité des données présentées, elle n'en garantit pas l'exactitude. Pour obtenir des données sur le rendement standard des fonds énumérés ci-dessus, cliquez ici.

Le rendement du Portefeuille ISR équilibré pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 9,08 % (1 an), 14,47 % (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans), et 8,06 % depuis sa création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR croissance équilibrée Tangerine pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 10,29 % (1 an), 17,27 % (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans), et 9,94 % depuis sa création (janvier 2022)

Le rendement du Portefeuille ISR croissance d'actions pour la période close le 31 décembre 2025 est le suivant : 13,18 % (1 an), 21,94 % (3 ans), s. o. (5 ans), s. o. (10 ans), et 13,19 % depuis sa création (janvier 2022)

Relations avec les médias : Lindsay Taylor, Banque Tangerine, [email protected]