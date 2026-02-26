Tangerine et Scène+ trouvent de nouvelles façons d'accumuler et d'échanger des points alors que Tangerine lance sa première carte de crédit haut de gamme offrant des récompenses sous forme de points

TORONTO, le 25 févr. 2026 /CNW/ - La Banque Tangerine lance sa première carte de crédit avec programme de récompenses, propulsée par Scène+, qui permet aux clients et clientes d'accumuler et d'échanger des points dans des catégories du quotidien qui reflètent la façon dont les Canadiens et Canadiennes vivent et dépensent. Grâce au réseau Scène+, les clients et clientes de Tangerine ont maintenant accès à une gamme complète de partenaires du programme, notamment Shell, Home Hardware, Cineplex et les enseignes d'Empire Limited, dont Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo et Voilà.

« Nos clients et clientes nous ont dit souhaiter obtenir des récompenses utiles et faciles à utiliser. C'est pourquoi notre association avec Scène+ est une combinaison parfaite pour notre nouvelle carte », a déclaré Michelle Butler, vice-présidente, Solutions de prêt, Tangerine. « Cette nouvelle évolution de notre gamme de cartes de crédit témoigne de notre souci de redonner encore plus de valeur à chaque dollar dépensé par nos clients et clientes. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Tangerine au sein de la famille Scène+, » a déclaré Tracey Pearce, présidente de Scène+. « L'engagement de Tangerine à l'égard des services bancaires sans effort cadre parfaitement avec notre mission d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des récompenses significatives qui allient simplicité, diversité et valeur exceptionnelle. Ensemble, nous faisons en sorte qu'il soit plus facile que jamais pour les membres d'obtenir des points et de les échanger contre des récompenses qui sont essentielles pour eux. »

La nouvelle Carte de crédit de Tangerine, dont le lancement est prévu au printemps 2026 et qui permettra d'accumuler des points Scène+, aidera les Canadiens et Canadiennes à augmenter leurs gains et à obtenir plus de valeur. S'appuyant sur les améliorations apportées l'an dernier aux cartes de remise en argent populaires de Tangerine, cette nouvelle carte donnant droit à des récompenses donnera à la clientèle un accès complet au réseau de récompenses Scène+, afin qu'elle puisse accumuler des points plus rapidement dans des catégories populaires comme l'épicerie, le carburant, la restauration, le commerce de détail et les voyages. Cette initiative s'inscrit dans la collaboration récemment annoncée de Tangerine avec Shell, un autre partenaire de récompenses Scène+, pour renforcer davantage un écosystème intégré où les dépenses quotidiennes sur une carte de crédit peuvent favoriser le bien-être financier.

Ce à quoi les clients et clientes de Tangerine peuvent s'attendre à l'avenir :

Une nouvelle ère de récompenses : Tangerine élargit son offre au-delà de ses cartes de crédit avec remise parmi les meilleures de l'industrie, qui proposent la plus vaste sélection de catégories de remise ‡ , pour lancer une carte de crédit Scène+ permettant d'accumuler des points et conçue pour offrir des récompenses sur les dépenses du quotidien.

Des façons simples d'accumuler et d'échanger des points : Grâce à son intégration au programme Scène+, la nouvelle carte de crédit avec récompenses de Tangerine permet aux clients et clientes de Tangerine de profiter d'options pour accumuler et échanger des points auprès de partenaires clés comme Voyage Scène+, propulsé par Expedia, Shell, Home Hardware, Cineplex et les enseignes d'Empire Company Limited, dont Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo et Voilà.

Engouement à la pompe : En ajoutant des points Scène+ aux économies de carburant et aux récompenses à venir chez Shell lorsque vous utilisez votre carte de crédit Récompenses Tangerine, offerte en Alberta à compter du 3 mars 2026, puis partout au pays dès le 26 mai 2026, chaque passage à la pompe avec votre carte de crédit contribue à faire progresser vos récompenses.

Ce lancement marque la prochaine étape du parcours de Tangerine, qui réunit des solutions améliorées en matière de dépenses du quotidien, de services bancaires et de gestion de patrimoine afin de faire progresser les Canadiens et Canadiennes en leur donnant de l'élan. Pour en savoir plus et obtenir les dernières mises à jour, suivez Tangerine sur les réseaux sociaux ou visitez Tangerine.ca.

‡Comparativement au nombre de catégories de remises en argent accélérées parmi les cartes de crédit grand public sans remise annuelle qui sont offertes par les banques canadiennes de l'annexe I au 1er novembre 2025.

À propos de Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de clients et clientes d'atteindre leurs objectifs et de faire progresser leurs finances. Reconnue pour son expérience numérique et mobile simple et intuitive, Tangerine offre des produits bancaires courants sans formalités complexes. Qu'il s'agisse d'épargner, de dépenser, d'investir ou d'emprunter, ses produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à placer la clientèle au cœur de ses priorités a valu à la banque d'être nommée première banque au Canada par Forbes en 2025 et d'être reconnue comme la banque de taille moyenne la plus primée selon l'étude de J.D Power Canada sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail, et ce, pour la 14e année consécutive en 2025*. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca ou communiquez avec nous sur les réseaux sociaux tels Instagram, LinkedIn ou TikTok.

* Pour en savoir plus sur la méthodologie d'attribution des prix et les banques figurant au classement, consultez forbes.com/lists/worlds-best-banks/.

**Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction à l'égard des services bancaires de détail de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards.

À propos de Scène+

Scène+ est un programme de fidélisation de premier plan, soigneusement conçu pour répondre aux besoins de ses membres en rendant les achats du quotidien plus avantageux. Le programme est la propriété conjointe de la Banque Scotia, d'Empire Company Limited et de Cineplex Inc. Il compte plus de 15 millions de membres et leur offre la possibilité d'accumuler des points de multiples façons, selon leurs habitudes d'achat et leur mode de vie. Dans le cadre de son partenariat avec la Banque Scotia, Scène+ permet à ses membres de profiter pleinement de la valeur de leur adhésion et d'accélérer l'accumulation de points grâce à huit options sur les cartes de crédit et de débit, leur donnant accès à un tout nouveau niveau de récompenses et d'avantages. Les enseignes participantes d'Empire Company Limited comprennent Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et FreshCo; les établissements participants de Cineplex Inc. comprennent les cinémas Cineplex, The Rec Room et Playdium. Pour obtenir la liste complète des partenaires du programme et obtenir plus d'information, consultez le site sceneplus.ca.

