Intégrée directement à l'application mobile Tangerine, la nouvelle fonctionnalité de gestion de patrimoine permet aux clients et clientes de regrouper leurs avoirs, leurs passifs, la répartition de leur portefeuille et les tendances de rendement dans une seule vue d'ensemble. Grâce à un portrait financier plus clair, ils peuvent mieux voir où ils en sont et vers quoi ils se dirigent, ce qui leur permet d'aller de l'avant en toute confiance.

« Gérer son patrimoine devrait être simple », a déclaré Aharon Kagedan, directeur, Gestion numérique du patrimoine chez Tangerine. « Il s'agit de la première des nombreuses mesures pour créer une expérience numérique de gestion de patrimoine de calibre supérieur, en combinant transparence et innovation afin de redonner à nos clients le contrôle de leurs finances. »

Au-delà de la création d'une expérience de gestion de patrimoine intuitive, les solides performances de Tangerine s'appuient sur un bilan qui témoigne de son succès :

12 des 13 portefeuilles de Tangerine se classent dans le premier quartile de leur catégorie en fonction des rendements annuels moyens sur trois ans, ce qui confirme la solidité des options de placement à faibles frais et à gestion passive de Tangerine*.

Fonds d'investissement Tangerine a été reconnu pour son rendement éprouvé, remportant trois Throphées FundGrade A+ pour ses portefeuilles de placement socialement responsable (ISR).

L'offre de gestion de patrimoine en constante évolution de Tangerine reflète sa mission d'offrir aux Canadiens et Canadiennes des expériences de croissance du patrimoine simples, transparentes et pertinentes. Dans la foulée de cette initiative, les clients et clientes peuvent s'attendre à de nouvelles fonctionnalités tout au long de l'année, alors que Tangerine accélère le déploiement d'une expérience de gestion de patrimoine améliorée.

La nouvelle fonctionnalité de gestion de patrimoine de Tangerine est accessible dès aujourd'hui dans l'application mobile Tangerine sur iOS, et sera lancée sur Android plus tard ce mois-ci.

* Les frais associés à un fonds comprennent les frais de gestion (y compris la commission de suivi), les frais d'exploitation, les coûts de transaction et les frais d'administration fixes. Les frais de gestion annuels sont de 0,80 % pour chaque portefeuille principal Tangerine, de 0,50 % pour chaque portefeuille FNB mondial Tangerine et de 0,55 % pour chaque portefeuille mondial socialement responsable Tangerine. Les frais d'administration fixes sont les mêmes pour tous les fonds d'investissement Tangerine et représentent 0,15 % de la valeur de chaque portefeuille.

Un investissement dans un fonds commun de placement, y compris les FNB, peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Ni les fonds communs de placement ni les FNB ne sont garantis ou assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par aucun autre organisme d'assurance-dépôts gouvernemental. La valeur des fonds communs de placement fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement dans l'avenir.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de clients d'atteindre leurs objectifs et de faire progresser leurs finances. Reconnue pour son expérience numérique et mobile simple à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans tracas. Qu'il s'agisse d'épargne et de dépenses, d'investissement ou d'emprunt, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux clients et clientes a valu à la banque la reconnaissance de la meilleure banque au Canada par Forbes en 2025 et la banque de taille moyenne la plus primée pour 14 années consécutives selon l'étude de 2025 sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power**. Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca ou communiquez avec nous sur les réseaux sociaux comme Instagram, LinkedIn ou TikTok.

** Tangerine a remporté plus de prix que toute autre marque parmi les banques de taille moyenne dans les études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez le site jdpower.com/awards.

Les Fonds d'investissement Tangerine sont gérés par Gestion d'actifs 1832 S.E.C. et offerts en ouvrant un compte de fonds d'investissement avec Fonds d'investissement Tangerine ltée. Fonds d'investissement Tangerine ltée est le principal distributeur des Fonds d'investissement Tangerine. Fonds d'investissement Tangerine ltée et Gestion d'actifs 1832 S.E.C. sont des filiales en propriété exclusive de la Banque de Nouvelle-Écosse. Tous les produits et services bancaires sont offerts par la Banque Tangerine.

