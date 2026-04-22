Tangerine dévoile une nouvelle façon pour les client(e)s de profiter pleinement de leurs récompenses avec le lancement de sa carte de crédit haut de gamme

La nouvelle carte World EliteMD* MastercardMD* Récompenses TangerineMD présente également l'AvantageurMD, une nouvelle façon de suivre et de gérer ses récompenses

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - La Banque Tangerine a dévoilé aujourd'hui sa toute nouvelle carte World EliteMD MastercardMD Récompenses TangerineMD, une carte de crédit haut de gamme conçue pour offrir aux Canadiens et aux Canadiennes plus de flexibilité et de valeur lors de leurs dépenses quotidiennes. Au cœur de l'expérience se trouve l'AvantageurMD¹, un outil numérique de récompenses inédit qui aide les client(e)s à accéder facilement aux avantages de leur carte et à mieux contrôler les récompenses qui leur sont présentées. Alors que les cartes de crédit proposent de plus en plus d'avantages et de récompenses, l'Avantageur permet aux client(e)s de Tangerine de mieux comprendre la valeur que leur apporte leur carte et d'en profiter pleinement, afin de ne jamais passer à côté d'un avantage.

« Les Canadiens et les Canadiennes ne connaissent pas toujours toutes les récompenses et les avantages qui leur sont offerts, ce qui fait qu'une partie de cette valeur peut facilement leur échapper », affirme Michelle Butler, vice-présidente, Solutions de prêt, à Tangerine. « C'est cette réalité qui a guidé la conception de notre nouvelle carte World Elite Mastercard Récompenses Tangerine. Avec l'Avantageur, nous avons aussi voulu éliminer ce point de friction pour offrir à nos client(e)s une meilleure visibilité sur leurs récompenses et l'assurance de tirer pleinement parti de leur carte de crédit. »

Présentation de l'Avantageur : une nouvelle façon de prendre en charge vos récompenses

Offert exclusivement aux titulaires de la carte World Elite Mastercard Récompenses Tangerine par l'entremise de l'appli bancaire mobile Tangerine, l'Avantageur regroupe les avantages et les offres de la carte -- y compris ceux de partenaires clés comme Scène+MC, Mastercard et Shell -- dans une expérience unique et intuitive, permettant ainsi aux client(e)s de profiter pleinement de tous les avantages qui sont à leur disposition.

D'autres fonctionnalités étant prévues au fil du temps, l'Avantageur jette les bases d'une nouvelle approche pour les récompenses et les avantages liés aux cartes de crédit Tangerine.

Des récompenses haut de gamme pour rehausser le quotidien, offertes par Scène+MC

En plus de l'Avantageur, la carte World Elite Mastercard Récompenses Tangerine est conçue pour aider les Canadiens et les Canadiennes à profiter davantage des expériences qui comptent le plus pour eux, des dépenses de tous les jours aux moments marquants, en passant par tout ce qui se retrouve entre les deux.

Accumulation accélérée et illimitée, selon vos préférences : Grâce à Scène+, les titulaires de cartes ont accès à l'un des plus grands programmes de fidélité au Canada, sans plafond d'accumulation de points : 1,5 point Scène+ par dollar dépensé dans trois catégories de cumul accéléré² au choix, sélectionnées parmi 13 catégories couvrant les besoins essentiels du quotidien, comme l'essence, l'épicerie et les pharmacies, ainsi que des options axées sur le style de vie, comme les voyages et les clubs d'entraînement physique et de sport. Les catégories peuvent être modifiées tous les 90 jours, caractéristique très appréciée chez Tangerine, puisque les client(e)s peuvent garder le contrôle et adapter leurs récompenses à l'évolution de leurs habitudes de dépenses et de leur mode de vie. 1 point Scène+ par dollar pour tous les autres achats portés à la carte.

Grâce à Scène+, les titulaires de cartes ont accès à l'un des plus grands programmes de fidélité au Canada, sans plafond d'accumulation de points : Des façons simples d'accumuler et d'échanger : Les titulaires peuvent accumuler et échanger des points Scène+ auprès de partenaires clés, comme Voyages Scène+ offert par Expedia, Shell, Home Hardware, Rakuten, Cineplex et la famille de marques d'Empire Company Limited, dont Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo et Voilà.

Les titulaires peuvent accumuler et échanger des points Scène+ auprès de partenaires clés, comme Voyages Scène+ offert par Expedia, Shell, Home Hardware, Rakuten, Cineplex et la famille de marques d'Empire Company Limited, dont Sobeys, IGA, Safeway, Foodland, FreshCo et Voilà. Avantages à la pompe : Offert dès maintenant en Alberta et à compter du 26 mai à l'échelle nationale, les titulaires peuvent obtenir jusqu'à 10 ¢/L en valeur³ dans les stations Shell participantes. Il suffit de lier la carte au programme Shell Go+ dans l'appli mobile Tangerine ou sur le site Web de Tangerine. En payant avec une carte liée, les titulaires peuvent obtenir :

Offert dès maintenant en Alberta et à compter du 26 mai à l'échelle nationale, les titulaires peuvent obtenir jusqu'à 10 ¢/L en valeur³ dans les stations Shell participantes. Il suffit de lier la carte au programme Shell Go+ dans l'appli mobile Tangerine ou sur le site Web de Tangerine. En payant avec une carte liée, les titulaires peuvent obtenir : une économie instantanée de 3 ¢/L sur tout type de carburant Shell³;

une économie instantanée additionnelle de 4 ¢/L à l'achat de carburant Shell V-Power MD ³;

³; jusqu'à 3 ¢/L en valeur de points Scène+ à l'achat de carburant Shell V-Power MD ³.

³. Protections haut de gamme et privilèges mondiaux : Les titulaires bénéficient d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce à une assurance voyage complète, à une assurance pour appareils mobiles⁴ ainsi qu'à une protection pour les billets d'événements⁴.

Les titulaires bénéficient d'une plus grande tranquillité d'esprit grâce à une assurance voyage complète, à une assurance pour appareils mobiles⁴ ainsi qu'à une protection pour les billets d'événements⁴. Autres privilèges haut de gamme : quatre laissez-passer gratuits annuels pour des salons d'aéroport⁵; un accès exclusif à The Mastercard Collection⁶.



Pensée pour l'avenir

Le lancement de la carte World Elite Mastercard Récompenses Tangerine et de l'Avantageur marque une nouvelle étape clé dans la mission de Tangerine visant à transformer l'expérience bancaire grâce à des outils numériques et à des solutions plus intelligentes. Avec d'autres fonctionnalités à venir au fil du temps, l'Avantageur établit une nouvelle base pour l'avenir des paiements et des récompenses chez Tangerine, tout en aidant les client(e)s à tirer plus de valeur de leurs dépenses quotidiennes et des moments qui comptent le plus.

Les Canadiens et les Canadiennes peuvent visiter tangerine.ca/worldelite pour en faire la demande dès aujourd'hui.

MD Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle Écosse, utilisée sous licence.

Changez d'ère bancaire est une marque déposée de la Banque Tangerine.

MD* World Elite et Mastercard sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated.

MD L'Avantageur est une marque déposée de la Banque Tangerine.

MC† Scène+ est une marque déposée de Scene Plus IP Corporation, utilisée sous licence.

1 Des conditions s'appliquent. Consultez tangerine.ca/worldelite pour obtenir tous les détails.

2 Les taux de cumul accélérés s'appliquent uniquement aux achats admissibles effectués dans les catégories sélectionnées. Les catégories doivent être choisies par la ou le titulaire de la carte et peuvent être modifiées. Les taux de cumul accélérés, les catégories et les plafonds applicables peuvent varier et être modifiés sans préavis. Les taux de cumul standards s'appliquent à tous les autres achats. Des conditions s'appliquent.

3 Offert uniquement dans les stations Shell participantes. Des conditions s'appliquent, y compris des restrictions et des limites. La valeur réelle peut être moindre. Consultez FuelAndSave.com pour obtenir tous les détails.

4 La couverture d'assurance est souscrite par American Bankers Compagnie d'Assurances-Vie de la Floride (ABIC). ABIC, ses filiales et ses sociétés affiliées, exercent leurs activités au Canada sous le nom d'AssurantMD. AssurantMD est une marque déposée d'Assurant, Inc. La couverture est assujettie à des conditions d'admissibilité, à des restrictions et à des exclusions. Pour connaître les détails de la couverture, notamment les définitions et les prestations, veuillez consulter l'attestation d'assurance fournie avec la carte.

5 Les titulaires d'un compte valide de carte World Elite Mastercard Récompenses Tangerine (le « Compte ») ont accès aux salons participants du programme Mastercard Travel Pass (le « Programme »), hébergé et géré par DragonPass International Ltd. Chaque titulaire admissible du Compte a droit, tant qu'il ou elle demeure titulaire du Compte, à une adhésion gratuite au programme DragonPass Airport Lounges. L'inscription est requise par l'entremise du site Web du Programme Mastercard (https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/register) à l'aide d'une carte valide liée au Compte. Après l'inscription, quatre (4) visites gratuites aux salons sont offertes par année d'adhésion. Certaines conditions et exclusions s'appliquent. Pour obtenir tous les détails, consultez : https://mastercardtravelpass.dragonpass.com/terms-and-conditions.

6 Des modalités et des limites s'appliquent. Consultez priceless.com/themastercardcollection pour obtenir plus de renseignements sur les avantages.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques du Canada, permettant à plus de deux millions de client(e)s de gérer leurs finances et d'atteindre leurs objectifs. Reconnue pour son expérience numérique et mobile facile à utiliser, Tangerine offre des produits bancaires courants sans acrobaties. Qu'il s'agisse d'épargner, de dépenser, d'investir ou d'emprunter, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux client(e)s lui a valu d'être reconnue comme la banque no 1 au Canada par Forbes en 2025 et en 2026, et comme la banque de taille moyenne la plus récompensée pendant 14 années consécutives en date de 2025*** par l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.tangerine.ca ou retrouvez-nous sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

** Tangerine est la marque qui a remporté le plus de prix parmi les banques de taille moyenne lors des études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Visitez jdpower.com/awards (en anglais) pour en savoir plus.

À propos de Scène+

Scène+ est un programme de fidélisation de premier plan, conçu pour répondre aux besoins de ses membres en rendant le quotidien plus avantageux. Le programme est détenu conjointement par la Banque Scotia, Empire Company Limited et Cineplex Inc., et offre à ses plus de 15 millions de membres la possibilité d'obtenir des points de différentes façons, conformément à leurs habitudes d'achat et à leur style de vie. Grâce à sa relation avec la Banque Scotia, les membres de Scène+ sont en mesure d'exploiter pleinement leur adhésion à Scène+ et d'obtenir des points potentiels plus rapidement grâce à huit options de cartes de crédit ou de débit qui donnent accès à un tout nouveau niveau de récompenses et de valeur. La famille de marques participantes d'Empire Company Limited comprend Sobeys, IGA, Safeway, Foodland et FreshCo; les établissements participants de Cineplex Inc. comprennent les cinémas Cineplex, The Rec Room et Playdium. Pour obtenir la liste complète des partenaires participant au programme et pour plus d'informations, consultez le site sceneplus.ca/fr-ca.

SOURCE Tangerine Bank

Relations avec les médias: Tangerine : Lindsay Taylor, [email protected]; Scene+ : Sheri Clish, [email protected]