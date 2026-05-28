Ce laissez-passer hebdomadaire à durée limitée offre aux adeptes de soccer, aux touristes et aux Torontois•es un moyen pratique et flexible de se déplacer dans la ville pour 40 $*

TORONTO, le 28 mai 2026 /CNW/ - Alors que Toronto se prépare à accueillir le monde du soccer cet été, la Banque Tangerine et Bike Share Toronto (BST) présentent une nouvelle façon toute simple de se déplacer dans la ville en lançant le laissez-passer hebdomadaire City Weekly Pass.

Proposé du 1er juin au 19 juillet 2026, le laissez-passer City Weekly Pass comprend 7 jours de trajets illimités de 90 minutes sur des vélos classiques pour seulement 40 $, soit une valeur totale de 105 $ ou moins de 6 $ par jour, gracieuseté de Tangerine. Avec plus de 10 000 bicyclettes réparties dans 1 000 stations BST, Bike Share Toronto est un choix pratique et rentable pour voyager à Toronto, et le laissez-passer City Weekly Pass est une excellente option pour les adeptes de soccer, les Torontois•es et les touristes qui profitent des activités de la Ville Reine cet été.

« La saison estivale sera un moment déterminant pour Toronto, alors que la ville s'animera grâce à des activités, à des rencontres et à des célébrations », a déclaré Holly Pontisso, cheffe du service à la clientèle chez Tangerine. « Chez Tangerine, nous nous efforçons d'éliminer les frictions du quotidien pour aider les gens à créer un élan, et c'est exactement ce que fait le laissez-passer City Weekly Pass en permettant de se déplacer librement, d'explorer davantage et de découvrir tout ce que la ville a à offrir cet été. »

« Grâce à un réseau croissant qui relie les collectivités de toute la ville, Bike Share Toronto aide les gens à se rendre à destination en misant sur le choix, la facilité et la rapidité », a déclaré Jarrett McDonald, vice-président de l'exploitation, Toronto Parking Authority. « Grâce à Tangerine, le laissez-passer City Weekly Pass est un moyen pratique et rentable d'utiliser notre réseau pour tirer le meilleur parti d'un été dynamique à Toronto. »

Ce laissez-passer est la dernière offre du partenariat entre Tangerine et Bike Share Toronto, qui témoigne de l'engagement commun à favoriser l'élan, tant sur le plan financier que dans la vie de tous les jours. Comparativement au coût des laissez-passer de sept jours, le City Weekly Pass propose une valeur significative aux personnes qui cherchent à se déplacer dans la ville. Qu'il s'agisse de regarder un match dans un restaurant local, de se réunir pour une partie de soccer dans le parc ou de faciliter les déplacements quotidiens, ce laissez-passer permet d'avoir le choix et de se rendre rapidement du point A au point B.

À compter du 1er juin, les cyclistes pourront activer le laissez-passer en quelques minutes en téléchargeant l'application Bike Share Toronto (disponible sur Apple App Store et Google Play), en sélectionnant le laissez-passer City Weekly Pass et en visitant la station Bike Share Toronto la plus proche pour prendre un vélo.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de client·e·s de prendre leur élan financier. Qu'il s'agisse d'épargner, de dépenser, d'investir ou d'emprunter, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux client·e·s lui a valu d'être reconnue comme la banque no 1 au Canada par Forbes en 2025 et en 2026**, et comme la banque de taille moyenne la plus récompensée pendant 14 années consécutives en date de 2025 par l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes***. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

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*Les laissez-passer City Weekly Pass sont offerts du 1er juin au 19 juillet 2026 et proposent un nombre illimité de trajets de 90 minutes pendant sept jours consécutifs après l'achat. Les frais standards de Bike Share Toronto s'appliquent en dehors des périodes de 90 minutes. Veuillez consulter le site Web de Bike Share Toronto pour obtenir tous les détails sur les prix. Vous devez respecter les modalités associées à l'utilisation des services Bike Share Toronto ou à l'adhésion, et Tangerine n'est pas responsable d'assurer la satisfaction de ces modalités.

** Visitez forbes.com/lists/worlds-best-banks/ (en anglais) pour en savoir plus sur la méthodologie des prix et les banques figurant au classement.

*** Tangerine est la marque qui a remporté le plus de prix parmi les banques de taille moyenne lors des études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards (en anglais).

À propos de la Toronto Parking Authority

La Toronto Parking Authority (TPA) est le plus grand exploitant municipal de stationnement commercial en Amérique du Nord, propriétaire et exploitant du plus grand réseau municipal de recharge de véhicules électriques au Canada. La TPA gère Bike Share Toronto, troisième programme de vélopartage en importance en Amérique du Nord. La vision de TPA est de devenir le meilleur fournisseur au monde de stationnement durable, de partage de vélos et d'expériences de mobilité du dernier kilomètre pour notre clientèle, nos partenaires et notre ville.

SOURCE Tangerine Bank

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