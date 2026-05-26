Les titulaires de carte de crédit Tangerine peuvent désormais profiter d'économies sur le carburant dans les stations-service Shell partout au pays, de sorte que chaque passage à la pompe les fait avancer.

TORONTO, le 26 mai 2026 /CNW/ - À compter d'aujourd'hui, les titulaires d'une carte de crédit Tangerine peuvent économiser sur le carburant dans plus de 1 400 stations-service Shell à l'échelle nationale. De plus, comme le programme Scene+ est maintenant offert dans les établissements Shell participants partout au Canada, les achats admissibles permettent également d'accumuler des points Scène+ -- offrant ainsi aux client•e•s de Tangerine davantage de possibilités de maximiser leurs dépenses quotidiennes.

Ce déploiement national consolide davantage la gamme de cartes de crédit de Tangerine. Les titulaires de certaines cartes peuvent obtenir jusqu'à 10 cents par litre¹ en valeur dans les stations-service Shell participantes grâce à une combinaison de rabais instantanés sur le carburant et de points Scène+, tandis que d'autres peuvent économiser jusqu'à 8 cents par litre¹ en valeur.

« Les Canadiens et Canadiennes font de plus en plus attention à la façon dont ils ou elles dépensent, et recherchent une valeur plus concrète en retour », a déclaré Gaurav Singh, premier vice-président, Solutions clients chez Tangerine. « Notre offre propose des avantages pertinents et élargit un écosystème intégré d'économies et de récompenses, aidant ainsi nos clients et clientes à tirer davantage parti des achats qu'ils ou elles effectuent déjà. »

Réalisez des économies à la pompe. Toutes les cartes de crédit Tangerine permettent d'obtenir des avantages chez Shell si elles sont liées à un compte Shell Go+ :

Obtenez jusqu'à 10 ¢/L en valeur1 avec une carte World EliteMD* MastercardMD* Récompenses TangerineMD liée :

Rabais instantané de 3 ¢/L sur tous les grades de carburant Shell¹;

Économies instantanées supplémentaires de 4 ¢/L à l'achat de carburant Shell V-Power MD1 ;

; Jusqu'à 3 ¢/L en valeur de points Scène+ à l'achat de carburant Shell V-PowerMD1.

Obtenez jusqu'à 8 ¢/L en valeur1 avec une carte de crédit Remises TangerineMD liée ou une carte World MastercardMD* Remises TangerineMD liée :

Rabais instantané de 3 ¢/L sur tous les grades de carburant Shell¹;

Jusqu'à 3 ¢/L en remise en argent lorsque le carburant est sélectionné comme catégorie à 2 %;

1 ¢/L en valeur de points Scène+ à l'achat de n'importe quel grade de carburant Shell ou 2 ¢/L en valeur de points Scène+ à l'achat de carburant Shell V-PowerMD1 en liant votre compte Scène+ à votre compte Shell Go+.

En plus des économies à la pompe, les client•e•s peuvent accumuler et échanger des points Scene+ auprès d'un vaste réseau de partenaires couvrant l'épicerie, le commerce de détail, les voyages et le divertissement, facilitant ainsi la transformation des dépenses quotidiennes en valeur concrète.

Il s'agit d'une autre façon grâce à laquelle Tangerine aide sa clientèle à maximiser ses dépenses, en lui offrant plus d'occasions d'économiser et d'accumuler des récompenses partout où elle va. Pour en savoir plus sur la manière de générer des économies sur le carburant et d'obtenir des récompenses avec les cartes de crédit Tangerine, visitez le https://www.tangerine.ca/fr/personal/spend/credit-cards/shell-benefits.

MD Tangerine est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence. Changez d'ère bancaire est une marque déposée de la Banque Tangerine.

MD* World Elite et Mastercard sont des marques déposées de Mastercard International Incorporated.

MC† Scène+ est une marque déposée de Scene Plus IP Corporation, utilisée sous licence.

1 Dans les stations-service Shell participantes seulement. Des modalités s'appliquent, y compris des restrictions et des limites. La valeur réelle peut être inférieure. Visitez CarburantEtEconomies.ca pour obtenir tous les détails.

À propos de la Banque Tangerine

Tangerine est l'une des principales banques numériques au Canada, permettant à plus de deux millions de client•e•s de prendre leur élan financier. Qu'il s'agisse d'épargner, de dépenser, d'investir ou d'emprunter, les produits de Tangerine sont conçus pour répondre aux besoins uniques des Canadiens et Canadiennes. L'engagement de Tangerine à accorder la priorité aux client•e•s lui a valu d'être reconnue comme la banque no 1 au Canada par Forbes en 2025 et en 2026*, et comme la banque de taille moyenne la plus récompensée pendant 14 années consécutives en date de 2025*** par l'étude de J.D. Power sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes**. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive.

Pour en savoir plus, visitez tangerine.ca ou retrouvez-nous sur Instagram, LinkedIn ou TikTok.

* Visitez forbes.com/lists/worlds-best-banks/ (en anglais) pour en savoir plus sur la méthodologie des prix et les banques figurant au classement.

** Tangerine est la marque qui a remporté le plus de prix parmi les banques de taille moyenne lors des études sur la satisfaction de la clientèle des banques de détail canadiennes de J.D. Power Canada de 2006 à 2025. Pour en savoir plus, visitez jdpower.com/awards (en anglais).

SOURCE Tangerine Bank

Relations avec les médias : Lindsay Taylor, [email protected]