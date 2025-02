L'Initiative de catalyse du capital de risque s'engage à hauteur de 6,5 M$ pour soutenir la création de startups en deep tech, incluant l'IA, l'IdO et la durabilité.

MONTRÉAL, le 27 févr. 2025 /CNW/ - TandemLaunch, un studio de création d'entreprises de pointe et un fonds d'amorçage canadien, annonce la clôture finale du Fonds TandemLaunch Ventures IV (« TLVIV ») avec un produit total de plus de 37 millions de dollars CAD. L'Initiative de catalyse du capital de risque (« ICCR ») rejoint BDC Capital, le Fonds de solidarité FTQ ainsi qu'un groupe de plus de 30 bureaux de gestion de patrimoine et anges financiers, tant au niveau national qu'international, pour financer la création de 15 startups spécialisées en deep tech et en solutions durables innovantes.

Dirigé par Helge Seetzen et Émilie Boutros, TandemLaunch se spécialise dans la transformation de technologies issues du milieu universitaire en entreprises à forte croissance. TLVIV poursuivra sa mission de promouvoir un changement transformateur grâce à des investissements et conseils stratégiques.

« Nous sommes ravis d'accueillir à nouveau l'ICCR au sein de notre plateforme dédiée à la création d'entreprises technologiques d'exception dans des domaines tels que l'informatique avancée, les communications et les matériaux de pointe. L'avenir s'annonce prometteur pour la prochaine génération de solutions en intelligence artificielle, comme Recho.ai, qui vise à améliorer la rapidité, la sécurité et l'efficacité énergétique des appareils en périphérie, tout en réduisant l'empreinte environnementale de l'informatique avancée dans les centres de données. À une époque où l'adoption de l'IA progresse rapidement, la nécessité de solutions informatiques durables n'a jamais été aussi cruciale », a déclaré Helge Seetzen, PDG et associé directeur.

« L'équipe multidisciplinaire et diversifiée de TandemLaunch s'est acquis une solide réputation pour sa capacité à transformer des projets révolutionnaires de technologie menés dans des universités en nouvelles entreprises au fort potentiel. En jumelant les talents aux capitaux disponibles, cette équipe a réussi à lancer plus de 30 initiatives prometteuses au fort potentiel commercial. Notre gouvernement s'est engagé à étendre l'accès au capital de risque aux entreprises les plus innovatrices du Canada, mais il s'est aussi engagé à favoriser l'accès des entrepreneurs sous-représentés aux possibilités qui sont offertes. Or, en investissant dans les gestionnaires de fonds comme TandemLaunch, nous allons pouvoir concrétiser cette vision », a déclaré la ministre de la Petite Entreprise, l'honorable Rechie Valdez.

« Au fil des ans, nous avons démontré que le soutien à un écosystème plus inclusif et multiculturel de talents entrepreneuriaux et technologiques est non seulement gratifiant, mais constitue également un facteur clé de succès. Avec TLVIV, nous sommes ravis de poursuivre notre mission d'accompagner des innovations transformatrices dans des secteurs de pointe. Nous avons déjà investi dans deux entreprises, Agapyo et Waveshaper, qui développent des solutions deep tech pour révolutionner leurs industries respectives, portées par des cofondatrices et technologues visionnaires », a ajouté Émilie Boutros, associée directrice.

Le modèle TandemLaunch est unique au Canada. Il repose sur sa capacité à identifier des technologies de rupture avec un potentiel commercial international significatif. En rassemblant les meilleurs talents et les capitaux d'amorçage nécessaires, TandemLaunch accélère le parcours entrepreneurial tout en réduisant les risques liés à la mise en marché de technologies novatrices.

À propos de TandemLaunch

Avec plus de 90 millions de dollars d'actifs sous gestion, TandemLaunch est un studio de création d'entreprises et un fonds d'amorçage unique axé sur la création de startups technologiques en phase de démarrage dans les domaines de l'IA, de la vision par ordinateur, de l'IdO et des capteurs avancés, avec un engagement croissant envers la durabilité et les matériaux de pointe. TandemLaunch collabore étroitement avec les centres de recherche des meilleures universités mondiales et avec des entrepreneurs motivés pour lancer des entreprises technologiques exceptionnelles dotées d'une opportunité de marché significative. Depuis sa fondation en 2010, TandemLaunch a créé plus de 30 entreprises à succès, évaluées à plus de 700 millions de dollars, employant près de 700 travailleurs hautement qualifiés dans la province de Québec. Parmi les entreprises notables de son portefeuille figurent SPORTLOGiQ, WRNCH, Soundskrit, Mirametrix et HaiLa.

Pour plus d'informations, visitez www.tandemlaunch.com

