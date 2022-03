MONTREAL, le 16 mars 2022 /CNW Telbec/ - Talent.com, l'une des plateformes de recherche d'emploi à la croissance la plus rapide dans le monde, a annoncé aujourd'hui la clôture d'une ronde de financement de série B de 120 M$ US. Cette ronde est menée par Inovia Capital avec la participation de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), investisseur dans l'entreprise depuis 2019. Investissement Québec, Climb Ventures, BDC Capital, Fondaction et HarbourVest Partners s'ajoutent à la ronde.

Talent.com a aussi clôturé un financement de 30 M$ US sous forme de dette bancaire avec le Groupe de Technologie et Innovation de BMO Groupe financier, ce qui porte le montant total des nouveaux investissements dans l'entreprise à 150 M$ US. Les fonds permettront à Talent.com de développer sa plateforme programmatique de recherche d'emploi centrée sur l'utilisateur en améliorant la pertinence et l'efficacité de l'expérience de recherche pour les candidats. Ils serviront également à procéder à des embauches au Québec et à l'étranger, à investir dans le développement de produits, à promouvoir la marque et à faire évoluer ses nouvelles solutions ciblées pour les PME.

« Nous sommes ravis d'avoir franchi cette étape importante dans la vie de notre entreprise », déclare le co-fondateur et co-directeur, Lucas Martínez. « Les nouveaux fonds et partenaires nous permettront de renforcer notre position en tant que principale plateforme internationale de recherche d'emploi. Afin d'y parvenir, nous recruterons les meilleurs talents et augmenterons nos investissements en produits et R&D. »

Talent.com est disponible dans 78 pays et 29 langues et emploie actuellement 400 personnes à travers le monde. La technologie développée par l'entreprise permet aux candidats de consulter les offres qui correspondent à leur profil tandis que son modèle de paiement par clic permet aux recruteurs d'optimiser la performance de leurs campagnes de recrutement.

La plateforme est l'une des principales sources d'emploi à l'échelle mondiale. Elle publie plus de 30 millions d'offres provenant de près d'un million d'employeurs, avec l'engagement constant et croissant de marques internationales. Talent.com s'est fréquemment classée parmi les entreprises à forte croissance dans les classements du Financial Times, du Globe and Mail, L'Actualité et Deloitte Technology Fast 500.

« La course aux talents s'est accentuée et est un défi de taille pour les entreprises. Talent.com s'est rapidement imposée comme l'une des plus grandes plateformes internationales permettant aux employeurs de rechercher et recruter des candidats », affirme Chris Arsenault, associé chez Inovia Capital. « Ce partenariat marque le début d'une nouvelle phase de croissance pour l'entreprise avec le lancement d'une suite de produits à valeur ajoutée destinée à faire de Talent.com une véritable plateforme centrée sur le candidat. »

« Talent.com transforme la vaste industrie du recrutement. L'entreprise, qui poursuit son expansion impressionnante, est bien positionnée pour croître grâce à sa capacité d'adaptation à la technologie et au marché en pleine évolution », déclare Alexandre Synnett, premier vice-président et chef de la technologie à la CDPQ. « Depuis notre investissement initial en 2019, la société a triplé de taille et nous comptons demeurer à ses côtés afin de l'appuyer dans sa croissance future. »

« En participant à cette importante ronde de financement, notre équipe est heureuse de contribuer aux projets de croissance de Talent.com », partage Guy LeBlanc, président-directeur général d'Investissement Québec. « Nous sommes fiers de soutenir un leader mondial d'ici dans la relation entre les employeurs et leurs futurs employés, et nous continuerons d'œuvrer, en collaboration avec nos partenaires de l'écosystème, afin de faciliter l'accès aux capitaux pour nos entreprises prometteuses. »

Les co-fondateurs Maxime Droux, Lucas Martínez et Benjamin Philion, appuyés à l'échelle internationale par leur équipe d'experts, aspirent à faire de Talent.com une référence pour les candidats et les recruteurs. Talent.com a l'ambition de transformer la relation entre les talents, les entreprises et le marché du travail.

À propos de Talent.com

Talent.com est l'une des plateformes de recherche d'emploi à la croissance la plus rapide dans le monde. Nous aidons les entreprises à trouver des candidats, quels que soient leur budget, leur nombre d'offres d'emploi et leurs capacités technologiques. L'entreprise est basée à Montréal, au Canada, et compte huit bureaux dans le monde. Nos équipes dédiées s'adaptent aux exigences de nos clients en matière d'offres d'emploi et participent ainsi à leur croissance. Disponible dans 78 pays et travaillant avec un vaste réseau de partenaires, nous adaptons nos solutions aux besoins des petites et des grandes entreprises, afin qu'elles puissent trouver les meilleurs talents.

À propos d'Inovia

Inovia Capital est une société de capital de risque qui s'associe à des entrepreneurs audacieux prêts à bâtir des entreprises technologiques au succès mondial et durable. Nous accompagnons les entrepreneurs en leur offrant un programme de mentorat ciblé à long terme, l'accès à un réseau mondial de talents et un soutien stratégique à leur expansion internationale. De nos bureaux de Montréal, Toronto, Calgary, San Francisco et Londres, Inovia Capital gère plus de 1,9 G$ de fonds de démarrage et de croissance.

À propos de la CDPQ

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) investit de façon constructive pour générer des rendements durables à long terme. Comme groupe mondial d'investissement qui gère des fonds provenant de régimes de retraite et d'assurances publics, nous appuyons nos partenaires pour bâtir des entreprises qui stimulent la performance et le progrès. Nous sommes actifs dans les grands marchés financiers, en placements privés, en infrastructures, en immobilier et en crédit privé. Au 31 décembre 2021, l'actif net de la CDPQ s'élevait à 419,8 G$ CA. Pour en savoir plus sur la CDPQ, visitez le site cdpq.com, suivez-nous sur Twitter ou consultez nos pages Facebook ou LinkedIn.

