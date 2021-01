TORONTO, le 28 janv. 2021 /CNW/ - Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502) (NYSE: TAK) (« Takeda ») a annoncé aujourd'hui qu'elle fera une demande [cette semaine] à l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), en tant que principal organisme de réglementation, et à la British Columbia Securities Commission (collectivement, les « autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières ») pour une ordonnance (l'« ordonnance demandée ») lui permettant de cesser d'être un émetteur assujetti au Québec et en Colombie-Britannique (les « territoires de compétence »), les territoires de compétence au Canada où elle est actuellement un émetteur assujetti.

Si l'ordonnance demandée est accordée par les autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières, Takeda cessera d'être un émetteur assujetti dans tout territoire de compétence au Canada et ne sera plus tenue de déposer des états financiers et d'autres documents de divulgation continue auprès des autorités canadiennes de réglementation des valeurs mobilières.

Nonobstant une décision selon laquelle Takeda n'est plus un émetteur assujetti au Canada, l'entreprise continuera de produire tous les états financiers et autres documents de divulgation continue requis conformément aux lois applicables des États-Unis et aux règles de la Bourse de New York (NYSE). Tous les documents de divulgation continue de la société sont accessibles au public et à tous les porteurs de titres de Takeda à l'adresse https://www.takeda.com, et les porteurs de titres de l'entreprise résidant au Canada continueront de recevoir des copies des documents de divulgation continue qui doivent être envoyés aux porteurs de titres aux États-Unis de la même manière et en même temps que l'exigent les lois américaines sur les valeurs mobilières et les règles de la NYSE.

À propos de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited ( TSE : 4502/NYSE : TAK ), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon, est déterminée à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site https://www.takeda.com .

