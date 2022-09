Takeda Canada et l'Institut de génétique des IRSC se sont associés pour établir un programme de bourses de recherche visant à identifier les nouveaux talents et l'innovation pour appuyer les progrès dans le domaine des maladies rares au Canada.

Le programme de bourses de recherche fournira 720 000 $ réparti dans quatre bourses de recherche.

Il permet aux boursiers postdoctoraux d'accélérer la recherche sur les maladies rares grâce à un financement consacré à cette fin.

TORONTO, le 7 sept. 2022 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda ») est fière d'annoncer un programme de bourse de recherche sur les maladies rares en partenariat avec les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC). Le programme offrira du soutien et de la formation pour faire en sorte que les participants deviennent des chefs de file scientifiques, professionnels ou organisationnels au sein et à l'extérieur de l'entreprise de recherche en santé. Cette occasion particulière vise à appuyer les boursiers postdoctoraux qui mettent l'accent sur une ou plusieurs maladies rares. Vous trouverez une liste complète des domaines de recherche sur les maladies rares en ligne à l'adresse Researchnet-recherchenet.ca.

« La recherche sur les maladies rares est une priorité au Canada. Grâce aux progrès de la génétique et de la génomique, nous pouvons nous assurer que les maladies rares sont diagnostiquées et gérées de façon plus efficiente et efficace, et nous aspirons à ce que cela soit intégré à la prestation des soins de santé au Canada», a déclaré le Dr Christopher McMaster, directeur de la recherche scientifique de l'Institut de génétique des IRSC. « Nous sommes ravis de collaborer avec Takeda dans le cadre de ce programme de bourse, et nous nous réjouissons à l'idée d'appuyer les chercheurs canadiens de calibre mondial dans le domaine de la génétique. »

Takeda et les IRSC investissent 720 000 $ pour financer jusqu'à quatre (4) bourses d'une durée maximale de trois (3) ans. Takeda et l'Institut de génétique des IRSC ont versé chacun 360 000 $ pour financer ce domaine prioritaire, ce qui constitue un exemple de partenariat public-privé idéal pour soutenir la recherche novatrice et prioritaire au Canada. Les demandes de bourse seront acceptées jusqu'au 5 octobre 2022.

Les boursiers postdoctoraux intéressés sont invités à examiner les exigences particulières ici.

« Les partenariats sont indispensables pour soutenir la découverte de la recherche et améliorer les soins aux patients dans l'ensemble de notre système de soins de santé, a déclaré le Dr Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques de Takeda Canada. Takeda et le programme de bourse de recherche de l'Institut de génétique des IRSC appuieront l'innovation et les progrès dans le traitement des maladies rares tout en favorisant la collaboration future. »

À propos des répercussions des maladies rares au Canada

Une maladie « rare » est une maladie qui touche un très petit nombre de personnes. Elle est souvent génétique, chronique tout au long de la vie d'un patient et potentiellement mortelle.i Au Canada, une personne sur douze est touchée par une maladie rare.ii

À propos des Instituts de recherche en santé du Canada

Aux Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), nous savons que la recherche peut changer des vies. En tant qu'organisme d'investissement dans la recherche en santé au Canada, nous collaborons avec des partenaires et des chercheurs pour appuyer les découvertes et les innovations qui améliorent notre santé et renforcent notre système de santé.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK), un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie (GI). Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour en savoir plus, visitez takeda.com/fr-ca

____________________________ i Services ontariens des soins aux malades en phase critique. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE MALADIES RARES. 10 mars 2017 [Cité le 6 avril 2022]. Accessible à l'adresse : RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL EN MATIÈRE DE MALADIES RARES (gov.on.ca) ii About CORD. Canadian Organization for Rare Disorders. Faits saillants. Https://www.raredisorders.ca/about-cord/ Consulté en août 2022

SOURCE Takeda Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Amanda Jacobs, [email protected], +1 647 798-2231.