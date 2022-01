Occasion d'accélérer la croissance de votre entreprise avec Takeda Canada grâce à un financement réservé à un projet de démonstration de faisabilité d'un concept

Le Défi de l'innovation de Takeda Canada sera lancé le 10 janvier 2022 et les inscriptions seront acceptées jusqu'au 6 février 2022.

TORONTO, le 10 janv. 2022 /CNW/ - Takeda Canada Inc. est heureuse d'annoncer le lancement du Défi de l'innovation de Takeda Canada, une initiative qui vise à découvrir des technologies numériques et des solutions d'intelligence artificielle (IA) nouvelles et révolutionnaires qui contribueront à l'amélioration des soins aux patients.

Takeda Canada est à la recherche de solutions novatrices dans les domaines du diagnostic précoce ou des soins intégrés et personnalisés, applicables aux domaines thérapeutiques des maladies inflammatoires de l'intestin (colite ulcéreuse ou maladie de Crohn) ou des maladies génétiques rares. (comme les maladies de surcharge lysosomale ou l'angio-œdème héréditaire).

Le Défi de l'innovation de Takeda Canada sera lancé le 10 janvier 2022 et les inscriptions seront acceptées jusqu'au 6 février 2022. Après une période de sélection, les finalistes seront annoncés le 18 février 2022. Ils auront la chance de proposer leurs solutions numériques novatrices en matière de santé dans le cadre d'une présentation virtuelle le 4 mars 2022. Le ou les gagnants obtiendront directement une réponse au sujet de la collaboration à la fin du défi, auront l'occasion de bénéficier de l'expertise interne de Takeda et de son réseau international de partenaires et de fournisseurs, et recevront un financement de Takeda pour concevoir une démonstration de faisabilité d'un projet avec l'équipe de Takeda pertinente (sous réserve d'un montant maximal de financement disponible, de l'achèvement du processus de diligence raisonnable de Takeda lié à la gestion du risque lié aux tiers et de la conclusion d'une entente de financement avec Takeda Canada).

Takeda Canada invite toutes les organisations passionnées et audacieuses qui souhaitent croître à consulter tous les détails du défi à l'adresse suivante :

https://ichallenge.takeda.com/ct/ct_scheduled_campaign.php?c=99164E0D-38DA-11EC-BE85-0AC2504B5CBD

Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada, a déclaré : « Nous sommes très heureux du lancement de cette initiative qui appuie directement deux des engagements de Takeda Canada, soit améliorer les soins aux patients et investir dans l'innovation et le talent locaux. « Le Canada est un centre d'excellence en matière d'innovation et possède une expertise et un talent exceptionnels, reconnus à l'échelle mondiale. Nous savons que nous pouvons accomplir davantage en travaillant en partenariat avec des experts. L'objectif de cette campagne est d'ouvrir la voie à des innovations en collaborant avec des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas les ressources nécessaires pour donner vie à leurs idées ».

Takeda possède un héritage exceptionnel dans la découverte de nouveaux médicaments comme ENTYVIO® et REVESTIVE®, qui font honneur à la communauté canadienne en matière de recherche médicale. D'ailleurs, Takeda a reçu le prestigieux Prix Galien Canada - Produit innovateur pour ENTYVIO®. La recherche clinique au Canada, appuyée par Takeda, a amélioré la compréhension des fonctions des organes gastro-intestinaux, ce qui a mené à de nouvelles catégories de traitement comme REVESTIVE®. Takeda concentre ses efforts sur les besoins des patients, créant un réseau d'innovation qui combine ses forces internes avec les forces externes du milieu de la recherche grâce à des collaborations et à des partenariats.

« L'innovation dans les soins de santé est un élément essentiel à l'amélioration des résultats pour les patients dans notre incroyable système de santé », a déclaré Jefferson Tea, vice-président, Affaires médicales et scientifiques, Takeda Canada. « Cette initiative nous permet de sortir des sentiers battus et de trouver de nouvelles idées qui nous aideront à faire de la prochaine grande innovation en soins aux patients une réalité dans un proche avenir ».

Aucun achat n'est nécessaire. Pour connaître toutes les modalités du défi, cliquez ici.

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada inc. est la filiale canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.

Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

SOURCE Takeda Canada Inc.

Renseignements: Relations avec les médias : Amanda Jacobs, [email protected], +1 647 798-2231