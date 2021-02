La campagne mondiale de Takeda, « Reconnaître la résilience : Des étoiles rares qui illuminent une année rare », brille sur la Canadienne Durhane Wong-Rieger, l'une des cinq « étoiles rares » internationales

TORONTO, le 24 févr. 2021 /CNW/ - Takeda Canada Inc. est fière de rendre hommage à Durhane Wong-Rieger, qui figure parmi les cinq champions des maladies rares à l'échelle mondiale qui ont fait preuve de résilience et de ténacité face aux défis posés par les maladies rares. La campagne mondiale « Reconnaître la résilience : Des étoiles rares qui illuminent une année rare » s'efforce de mettre en lumière les histoires de personnes inspirantes et de leur rendre hommage pour leur dévouement continu au service de la communauté des maladies rares en pleine pandémie mondiale. À l'occasion de la Journée internationale des maladies rares (le dernier jour de février), Takeda est solidaire des patients, des familles, des aidants, des professionnels de la santé et des défenseurs, elle appuie les efforts communautaires visant à sensibiliser la population à l'égard des maladies rares et de leur incidence sur la vie des patients, et elle fait valoir l'importance de placer les patients au cœur de la conversation.

Au Canada, une personne sur douze est touchée par une maladie rarei. Environ trois millions de Canadiens et les membres de leur famille sont aux prises avec une maladie rare invalidante qui bouleverse complètement leur vieii. Mme Wong-Rieger est une championne dévouée des patients atteints de maladies rares. Elle a joué un rôle déterminant dans la promotion d'un accès universel aux médicaments contre les maladies rares, d'un diagnostic précoce chez les patients et de la nécessité pour le Canada de prioriser une stratégie exhaustive pour le traitement des maladies rares.

« Des millions de Canadiens sont atteints de maladies rares graves et leur détermination et leur courage nous inspirent toujours. Notre rôle au sein de la communauté des patients est de leur donner du soutien et d'améliorer leur vie », déclare Durhane Wong-Rieger, chef de la direction et présidente de la Canadian Organization for Rare Disorders (CORD). « En aidant à réunir et à faire entendre les voix des patients, nous pouvons accroître la sensibilisation à l'égard de la recherche ainsi que des traitements et du soutien offerts aux patients atteints de maladies rares. »

La Journée internationale des maladies rares est une journée importante pour Takeda, car l'équipe possède plus de 30 années d'expérience dans le traitement des maladies rares et offre une gamme de traitements novateurs dans les domaines suivants : hématologie, maladies métaboliques rares, gastro-entérologie, angiœdème héréditaire et immunologie.

« Chez Takeda, nous sommes fiers de notre engagement en matière de soutien aux patients atteints de maladies rares qui fait partie de notre histoire, et nous sommes déterminés à créer un lien émotionnel plus profond avec les patients et leurs systèmes de soutien », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale, Takeda Canada. « La Journée internationale des maladies rares est un moment précieux pour reconnaître et amplifier la voix des patients, alors que nous continuons de travailler aux côtés des organisations de patients au Canada et partout dans le monde. »

La Journée internationale des maladies rares est l'occasion de sensibiliser le grand public et les décideurs du monde entier aux maladies rares et à leur incidence sur la vie des patients. En tant que membre de la Global Commission to End the Diagnostic Odyssey for Children with a Rare Disease, Takeda s'engage à appuyer l'établissement d'une feuille de route pour les maladies rares qui met l'accent sur l'élimination des obstacles qui nuisent au diagnostic précoce de toutes les maladies rares ainsi que sur l'amélioration et l'accélération de l'accès aux traitements.

À propos de la Canadian Organization for Rare Disorders (CORD)

La CORD est le réseau national canadien d'organismes représentant tous les patients atteints de maladies rares. Elle est une voix unique et forte qui milite en faveur de politiques en matière de santé et d'un système de santé qui tiennent compte des patients atteints d'une maladie rare. Elle collabore également avec les gouvernements, les chercheurs, les cliniciens et les représentants du secteur d'activité pour promouvoir la recherche, le diagnostic, le traitement et les services associés à toutes les maladies rares au Canada. Pour de plus amples renseignements sur la CORD, visitez le www.raredisorders.ca.

À propos de Takeda Canada inc.

Takeda Canada inc. est l'entreprise canadienne de marketing et de vente de Takeda Pharmaceutical Company Limited, dont le siège social est situé au Japon. Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK) est un chef de file mondial dans le secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, et est déterminée à offrir une santé meilleure et un avenir prometteur aux patients en traduisant la science en des médicaments novateurs. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, la gastro-entérologie, les neurosciences et les maladies rares. Nous réalisons par ailleurs des investissements de R et D ciblés dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions.



Pour de plus amples renseignements à propos de Takeda Canada, consultez le site takeda.com/fr-ca.

SOURCE Takeda Canada Inc.

