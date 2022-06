La première politique sur les maladies rares au Canada vise à offrir une approche holistique de la gestion des maladies rares au Québec

TORONTO, le 7 juin 2022 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (« Takeda Canada »), un chef de file biopharmaceutique fondé sur des valeurs, spécialisé en recherche et développement et déterminé à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients, accueille favorablement la première politique du Québec en matière de maladies rares. Cette politique est une première étape importante vers la reconnaissance des difficultés uniques auxquelles font face les Québécois qui vivent avec des maladies rares ainsi que des changements nécessaires pour que ces patients puissent avoir accès aux soins et aux traitements qu'ils méritent.

« Nous félicitons le gouvernement du Québec d'avoir collaboré avec les intervenants, y compris le secteur biopharmaceutique novateur, afin d'élaborer une politique qui, une fois pleinement mise en œuvre, offrira une approche holistique pour améliorer les soins aux personnes atteintes de maladies rares », a déclaré Rute Fernandes, directrice générale de Takeda Canada. « Combler les lacunes dans le domaine des maladies rares, telles que l'amélioration du dépistage, le diagnostic en temps opportun, la collecte de données, le soutien à la mise au point de traitements novateurs et le soutien aux patients et aux soignants sont des aspects essentiels d'une approche à long terme durable en matière de maladies rares. Nous attendons avec impatience le résultat des efforts du comité consultatif et offrons notre collaboration à la formulation du plan d'action prévu plus tard cette année. »

Takeda Canada a eu le plaisir de participer au processus de consultation du Québec sur les maladies rares. En 2021, Takeda Canada a publié le document Stratégies pour les maladies rares :rapport sur les perspectives internationales. L'engagement de longue date de Takeda à l'égard des médicaments contre les maladies rares et sa vaste empreinte à l'échelle mondiale offrent une occasion unique d'évaluer et de résumer les pratiques exemplaires en examinant la façon dont différents pays ont élaboré leurs propres approches sur mesure pour accélérer et élargir l'accès aux nouveaux traitements pour les maladies rares.

