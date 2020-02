Takeda Canada annonce un investissement important dans le premier projet de recherche collaboratif canadien sur le cancer du poumon avec le Princess Margaret Cancer Centre

RÉSERVÉ À DES AUDITOIRES CANADIENS

Takeda Canada investira 2,4 millions de dollars dans cette importante étude qui vise à évaluer les résultats en situation réelle chez des patients atteints d'un cancer du poumon

TORONTO, le 4 févr. 2020 /CNW/ - Takeda Canada inc. est heureuse d'appuyer l'étude CAnadian CAncers with Rare Molecular Alterations - Basket Real-world Observational Study (cancers présentant des altérations moléculaires rares chez des patients canadiens - étude d'observation en situation réelle de type panier), ou CARMA-BROS, en collaboration avec le Princess Margaret Cancer Centre, membre du Réseau universitaire de santé. CARMA-BROS est la première étude de recherche nationale canadienne à évaluer les résultats en situation réelle chez des patients atteints d'un cancer du poumon présentant des altérations moléculaires rares, comme des altérations de la kinase du lymphome anaplasique (ALK) et des mutations (ou insertions) de l'exon 20 du récepteur du facteur de croissance épidermique (EGFR). L'étude vise à recueillir des données auprès des patients canadiens atteints d'un cancer présentant des altérations moléculaires inhabituelles ou rares et à comparer les résultats globaux du traitement et les toxicités liées au traitement chez ces patients, le tout sur une période de cinq ans.

Les données seront recueillies auprès de 400 participants de plusieurs centres d'oncologie du Canada sur une période de cinq ans. Takeda Canada investit 2,4 millions de dollars dans l'étude CARMA-BROS.

« Il est essentiel d'obtenir des données probantes en situation réelle, surtout chez les patients atteints d'un cancer du poumon présentant des altérations moléculaires rares. Ce partenariat de recherche souligne la nécessité et la faisabilité d'une collaboration entre le secteur pharmaceutique et le milieu universitaire afin d'améliorer les résultats cliniques des patients atteints d'un cancer partout au Canada », a déclaré le Dr Geoffrey Liu, scientifique principal, Princess Margaret Cancer Centre, Réseau universitaire de santé.

À propos de l'étude CARMA-BROS

CARMA-BROS est une étude observationnelle canadienne, multicentrique et ambispective portant sur des patients atteints d'un cancer du poumon présentant des altérations ou des remaniements rares de l'ALK, de l'exon 20 de l'EGFR, du récepteur à activité tyrosine kinase du proto-oncogène ROS (ROS1) et du gène BRAF. Les données recueillies dans le cadre de cette étude permettront de créer une cohorte ambispective qui englobe la majorité (sinon la totalité) de ces types de cancers, et elles constitueront une bonne source d'information qui permettra de comprendre l'évolution spontanée de ces cancers au Canada et de répondre aux objectifs de l'étude.

« Le cancer du poumon est l'un des cancers les plus fréquemment diagnostiqués au Canada, c'est pourquoi cette collaboration avec le Réseau universitaire de santé constitue une étape importante pour l'avenir du traitement du cancer du poumon, a expliqué Francesco Di Marco, Chef en oncologie, Europe & Canada, Takeda. En tant qu'entreprise pharmaceutique novatrice engagée envers l'innovation et les partenariats, nous attendons avec impatience les résultats de l'étude CARMA-BROS, qui aideront à soutenir les Canadiens directement et indirectement touchés par le cancer du poumon. »

