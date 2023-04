Takeda continue son engagement à offrir des traitements novateurs permettant aux Canadiennes et aux Canadiens atteints d'une immunodéficience primaire ou secondaire de vivre pleinement leur vie

TORONTO, le 20 avril 2023 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) a conclu une entente de trois ans avec la Société canadienne du sang (SCS), qui comprend GAMMAGARD LIQUID®, GAMMAGARD® S/D et CUVITRU®, après l'appel d'offres de la SCS concernant des traitements par immunoglobulines pour les produits inscrits à la liste des médicaments. Il s'agit de la deuxième fois de suite que Takeda se voit octroyer un important contrat de trois ans pour ces produits, assorti de l'option de deux prolongations d'un an, ce qui renforce sa position de chef de file en matière de traitement par immunoglobulines.

« Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les Canadiens présentant une immunodéficience qui comptent sur des traitements novateurs pour les protéger contre les infections. Cette entente renforce l'engagement de Takeda à élaborer et à fournir des solutions de soins de santé durables qui répondent aux besoins des patients et du système de santé », déclare Rute Fernandes, directrice générale, Takeda Canada. « En tant qu'entreprise déterminée à accorder la priorité aux patients, nous nous réjouissons à l'idée de continuer à collaborer avec la Société canadienne du sang pour soutenir la population canadienne ayant besoin d'un traitement par immunoglobulines. »

Les traitements par immunoglobulines aident à prendre en charge des affections classées comme des immunodéficiencesi, qui peuvent être présentes à la naissance (primaire)ii ou acquises plus tard dans la vie (secondaire)iii. Au Canada, environ 29 000 personnes sont atteintes d'une immunodéficience primaire, et plus de 70 % d'entre elles ne sont pas encore diagnostiquéesiv. Beaucoup d'autres sont aux prises avec des troubles d'immunodéficience secondaire comme le VIH/sidav,vi.

À propos de GAMMAGARD LIQUID®, GAMMAGARD® S/D et CUVITRU®

GAMMAGARD LIQUID® (GGL) est une préparation liquide prête à l'emploi pour injection intraveineuse (IgIV) à 10 %, indiquée comme traitement substitutif chez les adultes et les enfants de 2 ans ou plus atteints d'une immunodéficience primaire ou secondaire. Il est également indiqué pour prévenir ou juguler une hémorragie chez les patients atteints de purpura thrombopénique idiopathique et comme traitement d'entretien visant à augmenter la force musculaire et à réduire l'état d'invalidité des patients adultes atteints de neuropathie motrice multifocalevii.

GAMMAGARD S/D® est un concentré lyophilisé stérile d'immunoglobulines G (IgG) ultrapurifiées indiqué pour le traitement des patients atteints d'une immunodéficience primaire et pour prévenir les infections bactériennes associées à la leucémie lymphoïde chronique. Il est également indiqué pour prévenir ou juguler une hémorragie chez les patients atteints de purpura thrombopénique idiopathique. Bien que semblable à GAMMAGARD LIQUID, GAMMAGARD S/D est administré par voie intraveineuse, mais contient une quantité moindre d'IgA que GAMMAGARD LIQUIDviii.

CUVITRU® est un traitement substitutif par immunoglobulines pour administration sous-cutanée (IgSC) à 20 %. CUVITRU est indiqué pour le traitement des adultes et des enfants de 2 ans ou plus atteints d'une immunodéficience primaire ou secondaire. Le traitement est assorti d'un schéma posologique flexible allant d'une perfusion une fois par jour à une perfusion une fois toutes les deux semainesix,x,xi.

* Pour connaître les contre-indications, les mises en garde, les précautions, les effets indésirables, les interactions médicamenteuses, la posologie et les conditions d'utilisation clinique, veuillez consulter la monographie du produit. (les liens sont fournis ci-dessous)

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE : TAK), chef de file mondial du secteur biopharmaceutique, fondé sur des valeurs et spécialisé en recherche et développement, dont le siège social est au Japon. Nous sommes déterminés à découvrir et à offrir des traitements susceptibles de transformer la vie des patients. Nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, nos employés et la planète. Takeda concentre ses efforts de recherche et développement dans quatre domaines thérapeutiques : l'oncologie, les maladies génétiques et hématologiques rares, les neurosciences et la gastroentérologie. Nous effectuons aussi des investissements ciblés pour la recherche et le développement de traitements dans les thérapies à base de plasma et les vaccins. Nous nous concentrons sur le développement de médicaments des plus novateurs qui contribuent à faire la différence dans la vie des patients, en repoussant les limites des nouvelles options thérapeutiques et en tirant profit de notre moteur de R et D collaboratif et de nos capacités pour créer une solide gamme de produits combinant plusieurs modalités de traitement. Nos employés sont déterminés à améliorer la qualité de vie des patients et à travailler avec nos partenaires dans le secteur de la santé dans environ 80 pays et régions. Pour de plus amples renseignements, visitez : takeda.com/fr-ca

___________________________________ i Immunodéficience Canada. Immunodéficience primaire (IP). https://immunodeficiency.ca/limmunodeficience-primaire/limmunodeficience-primaire-ip/. Consulté le 7 novembre 2017. ii Immunodéficience Canada. Immunodéficience primaire (IP). https://immunodeficiency.ca/limmunodeficience-primaire/limmunodeficience-primaire-ip/. Consulté le 7 novembre 2017. iii Association des Allergologues et Immunologues du Québec. Immunodéficience secondaire. https://allerg.qc.ca/Information_allergique/6_2_secondaire.html. Consulté le 7 novembre 2017. iv Immunodéficience Canada. Immunodéficience primaire (IP). https://immunodeficiency.ca/limmunodeficience-primaire/limmunodeficience-primaire-ip/. Consulté le 7 novembre 2017. v Association des Allergologues et Immunologues du Québec. Immunodéficience secondaire. https://allerg.qc.ca/Information_allergique/6_2_secondaire.html. Consulté le 8 novembre 2017. vi Société canadienne du sida. À propos de nous. https://www.cdnaids.ca/fr/about-us/. Consulté le 8 novembre 2017. vii Renseignements posologiques de GAMMAGARD LIQUID [Immunoglobulines (humaines) pour injection intraveineuse à 10 %]. Takeda Canada; 2023 viii Renseignements posologiques de GAMMAGARD S/D Takeda Canada; 2023 ix Suez D, et al. J Clin Immunol 2016;36(7):700. x Borte M, et al. 2017;187(1):146-159. xi Renseignements posologiques de CUVITRU. Takeda Canada; 2023

SOURCE Takeda Canada Inc.

Renseignements: Amanda Jacobs, [email protected] , +1 647 798-2231