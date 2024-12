Vingt boursiers canadiens participent au programme inaugural

TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - Takeda Canada Inc. (Takeda) est fière de parrainer la première initiative de bourses de recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) de stade avancé de MILESTONE Canada. Ce programme vise à normaliser la formation, à organiser des réseaux et à mettre sur pieds des activités professionnelles exclusives pour les boursiers qui font de la recherche sur les MII de stade avancé au Canada.

« L'initiative de bourses de recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) de stade avancé de MILESTONE Canada améliorera les soins aux patients et leurs résultats au Canada », a déclaré Vatro Mateljic, directeur général, Takeda. Ce programme témoigne de l'engagement de Takeda à faire progresser l'éducation et la formation afin d'améliorer la vie des Canadiens qui vivent avec une MII. »

L'initiative MILESTONE, mise sur pied par la Digestive Disease Institute de la Cleveland Clinic, est un programme complet conçu pour former des boursiers qui font de la recherche sur les MII de stade avancé, leur permettant d'acquérir les compétences spécialisées et les connaissances nécessaires pour fournir des soins pluridisciplinaires et équitables de haute qualité à une population de patients de plus en plus diversifiée.

« En offrant cette formation spécialisée, nous nous assurons que les boursiers qui font de la recherche sur les MII comprennent non seulement la complexité de ces maladies, mais aussi qu'ils savent comment fournir les meilleurs soins possibles aux patients de tous les milieux », a mentionné le Dr Florian Rieder, vice-président et codirecteur de la section des maladies inflammatoires de l'intestin, de la Digestive Disease Institute de la Cleveland Clinic. « Ce programme leur permet de devenir des fournisseurs de soins compétents, confiants et compatissants. »

Le Dr Rieder et les Drs Benjamin Cohen (Cleveland Clinic), Christina Ha (Mayo Clinic Arizona) et Meena Bewtra (Penn Medicine) siègent au comité directeur de MILESTONE USA et ont joué un rôle déterminant dans le lancement de ce programme novateur en 2021.

Géré en collaboration avec le comité directeur de MILESTONE Canada, le programme intégrera des tables rondes virtuelles sur la pratique clinique, des groupes de discussion, des éléments didactiques et des séances d'apprentissage en équipe. Ces activités aideront les boursiers à acquérir de nouvelles compétences, à renforcer la confiance envers les soins fondés sur des données probantes et à établir un réseau professionnel en vue d'une collaboration future.

« L'apprentissage entre pairs et le mentorat sont essentiels au développement de la prochaine génération de spécialistes des MII. En transmettant aux boursiers nos expériences et nos points de vue, nous les aidons à faire face à des scénarios cliniques complexes et à établir une base solide pour leur future carrière », a souligné la Dre Cynthia Seow, membre du comité directeur de MILESTONE Canada. « Ce programme leur permet non seulement d'améliorer leurs compétences, mais aussi de créer une communauté de soutien composée de professionnels qui se consacrent à l'amélioration des soins relatifs aux MII de stade avancé. »

Le comité directeur de MILESTONE Canada est composé de gastroentérologues et de mentors parmi les plus réputés du Canada, soit :

D re Cynthia Seow , professeure de médecine, Division de gastroentérologie et d'hépatologie du département de médecine et des sciences de la santé communautaire, Université de Calgary

, professeure de médecine, Division de gastroentérologie et d'hépatologie du département de médecine et des sciences de la santé communautaire, Université de D r Brian Feagan , professeur de médecine, d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Western et directeur scientifique principal, Alimentiv Inc.

, professeur de médecine, d'épidémiologie et de biostatistique à l'Université Western et directeur scientifique principal, Alimentiv Inc. D r Brian Bressler , directeur du programme de formation avancée sur les MII, professeur agrégé de clinique en médecine, Division de gastroentérologie, Université de la Colombie-Britannique et médecin à l'hôpital St. Paul ( Vancouver , C.-B.)

, directeur du programme de formation avancée sur les MII, professeur agrégé de clinique en médecine, Division de gastroentérologie, Université de la Colombie-Britannique et médecin à l'hôpital ( , C.-B.) D r Chris Ma , professeur agrégé de médecine, Sciences de la santé communautaire, Division de la gastroentérologie et de l'hépatologie, Université de Calgary , vice-président, Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires des intestins (CCRM), et directeur médical principal, Alimentiv Inc.

, professeur agrégé de médecine, Sciences de la santé communautaire, Division de la gastroentérologie et de l'hépatologie, Université de , vice-président, Consortium canadien de recherche en maladies inflammatoires des intestins (CCRM), et directeur médical principal, Alimentiv Inc. Dr Robert Battat, gastroentérologue, Département de gastroentérologie, Centre hospitalier de l'Université de Montréal, directeur de l'excellence clinique et de la recherche translationnelle sur les MII, et professeur agrégé, Département de médecine, Université de Montréal

Pour en savoir plus sur l'initiative de bourses de recherche sur les maladies inflammatoires de l'intestin (MII) de stade avancé de MILESTONE Canada, veuillez communiquer avec Carrie Bristor, responsable du programme MILESTONE, à l'adresse [email protected].

À propos de Takeda Canada Inc.

Takeda Canada Inc. est la filiale canadienne de Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE : 4502/NYSE : TAK). Takeda se concentre sur la création d'une meilleure santé pour la population et d'un avenir meilleur pour le monde. Nous visons à découvrir et à offrir des traitements qui transforment la vie dans nos principaux domaines thérapeutiques et commerciaux, y compris les maladies gastro-intestinales et inflammatoires, les maladies rares, les thérapies à base de plasma, l'oncologie, les neurosciences et les vaccins. Avec nos partenaires, nous cherchons à améliorer l'expérience des patients et à repousser les limites des nouvelles options thérapeutiques grâce à notre gamme de produits en développement dynamique et diversifiée. En tant qu'entreprise biopharmaceutique axée sur les valeurs et la recherche et développement, dont le siège social se trouve au Japon, nous sommes guidés par notre engagement envers les patients, notre population et la planète. Nos employés dans environ 80 pays et régions sont motivés par notre raison d'être et enracinés dans les valeurs qui nous définissent depuis plus de deux siècles. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter https://www.takeda.com/fr-ca.

