CALGARY, Alberta, 31 mars 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) a apporté l'esprit d'aventure en Alberta lors du Calgary Outdoor Adventure & Travel Show 2025, qui s'est tenu du 29 au 30 mars, ce qui a suscité l'enthousiasme des passionnés de voyage canadiens avec les expériences de plein air à couper le souffle de Taïwan. Du cyclisme de classe mondiale à la randonnée pédestre en passant par les riches rencontres culturelles, Taïwan a laissé une impression durable en tant que destination de choix pour les amateurs d'aventure.

Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco, qui supervise le marché de l'Ouest canadien, a souligné le lien solide que les Canadiens entretiennent avec la nature et les voyages actifs. En mettant l'accent sur le tourisme cycliste, le kiosque de l'TTA a fièrement présenté la Cycling Route No. 1 de Taïwan et dix destinations cyclistes incontournables sur l'île.

« La géographie époustouflante de Taïwan et son écologie dynamique en font un rêve pour les explorateurs de plein air, a déclaré M. Lee. Le vélo dans les charmantes villes de Taïwan permet aux voyageurs de découvrir pleinement la culture, l'hospitalité et la beauté naturelle de l'île. »

Le kiosque de Taïwan est rapidement devenu un favori de la foule, attirant des aventuriers curieux et de futurs voyageurs. Des partenaires aériens et touristiques, dont China Airlines, One Dream Travel et I & J Travel, étaient sur place pour fournir des renseignements, des offres de voyage et des idées d'itinéraires. Les visiteurs ont également profité d'écrans interactifs et de cadeaux en édition limitée pour l'année des lanternes Snake, offrant un goût du célèbre festival des lanternes de Taïwan. Les participants ont eu un aperçu de l'édition 2026 du festival, qui aura lieu dans le comté de Chiayi, un incontournable pour tout passionné culturel.

L'observation d'oiseaux est une autre activité préférée des amateurs de plein air, et le salon a fourni l'occasion idéale de partager des brochures sur les principaux sites d'observation d'oiseaux de Taïwan. TTA a également lancé la première Foire mondiale des oiseaux, qui aura lieu à Taichung du 19 au 23 septembre 2025. Pour en savoir plus, visitez le 2025wbf.com.tw.

La popularité croissante de Taïwan en Amérique du Nord était clairement visible. En 2024, le nombre de visiteurs de la région a atteint 763 000, soit une augmentation de 23 % par rapport à 2023, dépassant les niveaux d'avant la pandémie. Le Canada demeure le deuxième marché en importance de Taïwan dans les Amériques, grâce à son expérience de voyage sécuritaire et transparente, à ses diverses attractions et à son accueil chaleureux. En mobilisant les voyageurs albertains lors d'expositions clés comme celle-ci, l'Administration du tourisme de Taïwan continue de renforcer la marque touristique de Taïwan et de renforcer les partenariats avec les acteurs de l'industrie locale.

Les voyageurs à Taïwan qui cherchent à visiter le sud peuvent également profiter d'une offre d'achat d'un seul billet gratuit sur le train à grande vitesse au sud de Taichung à partir de KKDay et de Klook. Vous trouverez d'autres offres pour des billets d'autobus ferroviaires, métropolitains et de navette qui vous mèneront au-delà de Taipei à l'aide de l'application Taïwan Pass (twpass.tw). Pour ceux qui viennent de passer par Taïwan, des visites gratuites d'une demi-journée sont offertes pour ceux qui ont une escale de 7 à 24 heures à halfdaytour.taiwan.net.tw.

Grâce à sa présence dynamique au Calgary Outdoor Adventure & Travel Show, Taïwan a réaffirmé son statut de destination incontournable pour les amateurs de nature et les amateurs de sensations fortes. La communauté touristique de l'Alberta est repartie inspirée, prête à découvrir la beauté naturelle, la richesse culturelle et les expériences inoubliables qui l'attendent à Taïwan.

Des photos de haute qualité du salon sont disponibles ici.

Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan (TTIC) à Vancouver à [email protected] ou composez le +1 672 202-8988.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco, tandis que le marché de l'Est du Canada est géré par la succursale de l'Administration du tourisme de New York. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est « Waves of Wonder ».

Personne-ressource : Alex Trup

[email protected]

+1-929-474-6565

