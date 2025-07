Les Canadiens sont invités à vivre un été magique à Taitung

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 19 juillet 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan invite chaleureusement les voyageurs canadiens à découvrir l'un des spectacles d'été les plus époustouflants d'Asie : le Taïwan International Balloon Festival 2025, qui se déroule jusqu'au 21 août dans le comté de Taitung, à l'est de Taïwan.

Cet événement de renommée mondiale, qui en est à sa 15e édition, combine des montgolfières vibrantes, une programmation culturelle immersive et la beauté naturelle époustouflante de la vallée du Rift oriental à Taïwan. Avec des montgolfières attachées, des ballons de forme spéciale du monde entier et des concerts nocturnes éblouissants, c'est un incontournable pour les familles, les photographes et les voyageurs aventureux.

Une décennie et demie de merveille aérienne

Depuis son humble lancement en 2011 avec seulement 13 ballons et un seul ballon mural fabriqué à partir de l'art local pour enfants, le Taïwan International Balloon Festival est devenu une célébration mondiale du vol et de la culture. Il a la distinction d'être l'un des festivals de montgolfières les plus anciens au monde, avec un événement record de 66 jours en 2013.

Au fil des ans, Taitung a lancé les premiers ballons en forme de Hello Kitty, OhBear, Mazu et maintenant de Doraemon, alliant la culture populaire à l'art aéronautique mondial. L'événement fait également la promotion de l'accessibilité et de l'innovation avec des ballons personnalisés conçus pour les passagers handicapés, des trajets avec câble et des collaborations avec des artistes et des concepteurs internationaux.

Faits saillants de 2025 : ballons, concerts et drones

Vols quotidiens de ballons le matin et l'après-midi au lever du soleil (5 h 30 à 7 h) et au coucher du soleil (5 h à 18 h 30)

Trajets avec câble disponibles en ligne ou sur place (550 $ NT; environ 23 $ CA à 28 $NT)

Un record de 12 concerts nocturnes éclatants cette année, y compris des spectacles multimédias combinant de la musique, une cartographie de projection et le retour des écrans de drones sur le thème de Doraemon

Une nouvelle aventure philatélique grâce à l'application officielle LINE du festival encourage l'exploration de cantons voisins comme Yanping et Luye

Des montgolfières exclusives du Canada , du Brésil et d'ailleurs se joignent à la flotte emblématique de Taïwan

Le festival de Taitung demeure fermé les mardis, les réservations de trajet étant limitées à deux billets par personne. Les billets peuvent être achetés sur la page dédiée d'EZTravel.

Pourquoi Taitung?

Niché le long de la côte sud-est de Taïwan, peu fréquentée, Taitung est reconnu pour ses paysages luxuriants, ses communautés autochtones accueillantes et son rythme de vie décontracté.

Cette année, le Luye Highland est le principal site de lancement, tandis que les événements par satellite et les lieux de tourisme « d'enregistrement » sont répartis dans tout le comté, ce qui encourage les voyageurs à explorer au-delà des ballons.

Avec plus d'un million de visiteurs par année, il est bon de planifier tôt votre voyage à Taitung et dans les environs. Pour vous rendre à Taitung et en revenir, il est recommandé d'utiliser le PASS de Taïwan, qui offre plusieurs versions différentes offrant des voyages ferroviaires illimités à prix réduit. La navette touristique taïwanaise, qui relie la station d'autobus de Taitung au Luye Highland, tandis que le Taïwan Tour Bus offre une gamme d'options de voyages différentes pour d'autres activités dans la région.

Planifiez votre aventure en ballon

« Le festival de ballons de Taïwan offre plus qu'un simple vol pittoresque : il témoigne de la créativité, de la résilience et de l'hospitalité du peuple taïtung, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco. « De l'ascension matinale sur les rizières aux spectacles éclatants sous les étoiles, c'est un voyage estival inoubliable que nous sommes ravis de partager avec nos amis canadiens. »

Pour en savoir plus sur le Taïwan International Balloon Festival, visitez le site Web officiel : balloontaïwan.taitung.gov.tw/en

Pour obtenir des photos et des fichiers connexes, veuillez cliquer ici.

Pour planifier votre voyage à Taitung pour l'International Balloon Festival, visitez le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Vancouver à l'unité 626, 6081, No. 3 Road, Richmond, BC V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco. Le slogan de marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'TTA est OhBear, une caricature d'ours noir de Formosan, l'animal national de Taïwan.

Pour en savoir plus sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site Web officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

