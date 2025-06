VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 26 juin 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan est fière de présenter le Festival solaire 2025, une série d'événements célébrant le riche patrimoine culturel et la beauté naturelle de Taïwan. Jusqu'en septembre, les voyageurs du monde entier sont invités à vivre une saison remplie de musique, d'art, de tradition et d'esprit communautaire partout sur l'île.

Faits saillants de la série de festivals d'été 2025

Festival solaire à Dapeng Bay

Cette année, le festival solaire sera lancé au pittoresque Dapeng Bay Binwan Pier avec un mélange d'activités nautiques, de gâteries glacées et d'expériences de voyage immersives, axées sur les thèmes de l'aventure aquatique, des plaisirs froids et des voyages ferroviaires pittoresques. Destination reconnue pour ses sports nautiques palpitants comme la planche à voile, le site offre également 13 desserts glacés distinctifs, chacun représentant une région touristique unique à Taïwan. Les festivités comprennent également une zone de rassemblement animée de timbres, des spectacles éphémères et un mur de voyage interactif qui fait appel aux cinq sens - la vue, le goût, le toucher, le son et le mouvement - mettant en valeur l'essence dynamique de l'été à Taïwan.

Rafraîchissements estivaux pour chaque palais

Située le long du Tropique du Cancer à 23,5 °N, Taïwan est réputée pour ses paysages spectaculaires, sa riche biodiversité et son climat qui s'étend sur des zones tropicales et subtropicales, ce qui en fait l'une des îles les plus denses et riches en saveurs et en montagnes au monde. Cette prime naturelle a favorisé la renommée internationale des thés de haute montagne, des cafés primés et une culture emblématique de glace rasée et de gâteries douces. À mesure que les températures augmentent, l'île prend vie avec des saveurs rafraîchissantes, des thés infusés à froid aux cafés glacés aromatiques en passant par des portions douces infusées de fruits et de la glace rasée garnie d'ingrédients locaux. Les visiteurs peuvent profiter de ces délices tout en explorant une gamme d'événements estivaux distinctifs, notamment :

Yehliu Stone Light - Visite nocturne à la reine du 28 juin au 13 juillet, au géoparc Yehliu

Tri-Mountain Cool - Off Festival, qui aura lieu du 1er au 31 juillet dans divers centres d'accueil de la région pittoresque nationale de Tri-Mountain

- Off Festival, qui aura lieu du 1er au 31 juillet dans divers centres d'accueil de la région pittoresque nationale de Tri-Mountain Alishan Four Seasons Tea Journey - Rassemblement estival du thé le 5 juillet au parc écologique Dinghu

Autres événements estivaux à Taïwan

Au-delà des principaux faits saillants, le calendrier estival de Taïwan regorge d'autres festivals, activités et offres spéciales régionaux :

Fête d'été de Dadaocheng - Feux d'artifice et concerts dans l'un des quartiers les plus historiques de Taipei .

. Penghu Wind Chasing Music and Light Festival - Un mélange de musique en direct et d'installations lumineuses, offrant des nuits pleines de lumière étoilée et de son.

Foire internationale du gâteau et de la pâtisserie de Taichung - Une célébration du savoir-faire en pâtisserie, mettant en valeur les confiseries taïwanaises traditionnelles et contemporaines.

Rift Valley Tour-Tribal Food Paradise 2025 - Le premier et le plus grand parc d'expérience alimentaire tribal à Taïwan.

« Les festivals d'été de Taïwan offrent aux Canadiens une occasion unique de se plonger dans les riches traditions et l'atmosphère dynamique de l'île, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco. « Des feux d'artifice éblouissants au-dessus de Dadaocheng, dans le nord de Taïwan, aux tournées nostalgiques du chemin de fer forestier dans la région centrale, en passant par le carnaval d'été dynamique de Pingtung, dans le sud, les expériences immersives du village autochtone et les expériences culinaires le long de la côte est, et les feux d'artifice spectaculaires de l'île à Penghu, Le Festival solaire de Taïwan réunit des moments festifs partout sur l'île, invitant chaque voyageur à découvrir son propre voyage estival unique. »

Pour en savoir plus sur le festival solaire, visitez le site Web officiel : summerfestival.taiwan.net.tw/index-en.html

Pour obtenir des photos et des fichiers connexes, veuillez cliquer ici.

Pour planifier votre voyage à Taïwan cet été, visitez le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Vancouver, à l'unité 626, 6081, chemin no 3, Richmond, C.-B., V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco. Le slogan de marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'TTA est OhBear, une caricature d'ours noir de Formosan, l'animal national de Taïwan.

Pour en savoir plus sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site Web officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

