VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 juin 2025 /CNW/ - Pour renforcer sa présence sur le marché touristique mondial et tirer parti de la forte demande de voyages à l'étranger en provenance d'Amérique du Nord, l'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) a lancé son premier Centre d'information sur le tourisme de Taïwan (TTIC) à Vancouver, au Canada, le 2 octobre 2024. S'appuyant sur cet élan, TTA a élargi son réseau nord-américain en établissant le premier TTIC des États-Unis à Seattle le 13 juin 2025, ajoutant ainsi un centre promotionnel clé dans les Amériques.

Saisissant cette occasion, l'TTA, en collaboration avec de multiples compagnies aériennes et agences de voyages, a organisé une série d'ateliers sur le tourisme interentreprises et la cérémonie d'ouverture du TTIC de Seattle du 9 au 13 juin, à Toronto, Vancouver et Seattle. Dirigée par M. Ben Huang, directeur de la division des affaires internationales de la TTA, la délégation a présenté les derniers thèmes touristiques et les diverses offres de voyage de Taïwan. Grâce à des expériences culturelles immersives, y compris des spectacles de danse autochtones dynamiques et une cuisine taïwanaise authentique, l'TTA visait à accroître la présence de la marque taïwanaise sur le marché nord-américain et à apporter l'esprit de Taïwan directement aux auditoires locaux.

Les voyages à l'étranger en provenance des États-Unis et du Canada ont dépassé 127 millions de voyages en 2024, ce qui souligne l'énorme potentiel du marché de la région. Selon l'TTA, les arrivées de visiteurs des États-Unis et du Canada à Taïwan ont dépassé les 760 000 en 2024, ce qui représente non seulement un rétablissement aux niveaux d'avant la pandémie (2019), mais aussi une augmentation de 22,7 % par rapport à 2023. En 2025, près de 190 vols directs par semaine relient Taïwan à de grandes villes d'Amérique du Nord, ce qui témoigne de l'élan continu du marché. Parmi ces itinéraires, Seattle a connu la croissance la plus importante. En plus des activités stables d'EVA Air, China Airlines a repris le service en 2024, tandis que STARLUX Airlines et Delta Air Lines ont également lancé de nouveaux itinéraires. En seulement un an, les vols hebdomadaires entre Seattle et Taïwan ont quadruplé, consolidant la position de Seattle en tant que porte d'entrée clé vers le nord-ouest du Pacifique américain. Ce réseau de vol dense devrait accroître le trafic de visiteurs de la région de Seattle à Taïwan.

Tout au long de la série d'événements, l'TTA a invité des voyagistes nord-américains de premier plan, des médias touristiques et des influenceurs clés à participer à des séances de réseautage visant à renforcer le développement de produits et à élargir les partenariats de distribution. Les événements ont mis en vedette une performance dynamique d'Etolan Style, une entité autochtone acclamée exploitée par la tribu Amis, qui agit également comme une entreprise appartenant à la tribu de Taitung, ainsi que des symboles emblématiques du mode de vie et de l'hospitalité taïwanais, comme le thé bulle populaire à l'échelle mondiale et la bière taïwanaise. Pour encourager les partenaires nord-américains à promouvoir les voyages à Taïwan, des cadeaux intéressants comprenaient des billets d'avion aller-retour à Taïwan commandités par les compagnies aériennes, ainsi que des bons de voyage pour le forfait voyage fournis par les agences de voyages.

L'TTA a souligné que les États-Unis et le Canada réunis sont devenus la troisième source de touristes entrants de Taïwan, ce qui souligne le fort potentiel de croissance de la région. La campagne promotionnelle, jumelée à l'ouverture officielle du TTIC de Seattle, est conçue pour fournir des renseignements de voyage à jour et des services de consultation en temps réel, tout en agissant comme une plateforme de liaison clé pour la collaboration dans l'industrie et la promotion de la marque. Grâce à cette initiative et à la création du TTIC de Seattle, l'TTA vise à renforcer la présence de la marque touristique de Taïwan en Amérique du Nord grâce à un marketing numérique intégré et sur le terrain, attirant plus de voyageurs pour explorer les riches paysages naturels de Taïwan, le patrimoine culturel et la diversité culinaire, et, en fin de compte, stimuler le développement durable de l'industrie touristique taïwanaise.

Renseignements sur l'événement touristique à Taïwan :

Atelier sur le tourisme à Taïwan à Toronto

Date : lundi 9 juin 2025

Heure : 10 h à 13 h 30

Lieu : Four Seasons Toronto (60, avenue Yorkville, Toronto, Ontario )

Atelier sur le tourisme à Taïwan à Vancouver

Date : mercredi 11 juin 2025

Heure : 10 h à 13 h 30

Lieu : Paradox Vancouver (1161 W Georgia St, Vancouver , C.-B.)

Ouverture officielle et salon professionnel du Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Seattle

Date : vendredi 13 juin 2025

Heure : 11 h à 14 h 30

Lieu : Four Seasons Seattle (99 Union St, Seattle, WA )

Sylvia S.H. Lee , directrice du bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan

Téléphone : +1 415 989-8677

Courriel : [email protected]

, directrice du bureau de de l'Administration du tourisme de Taïwan Téléphone : +1 415 989-8677 Courriel : Division du tourisme, Bureau économique et culturel de Taipei à New York Jin Juang

Téléphone : 1 212 867-1632

Courriel : [email protected]

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco, tandis que le marché de l'Est du Canada est géré par la succursale de l'Administration du tourisme de New York. Le nouveau slogan de marketing lancé en 2024 est « Waves of Wonder ».

