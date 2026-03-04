VANCOUVER, Colombie-Britannique, 4 mars 2026 /CNW/ - La Taiwan Tourism Administration (TTA) est revenue au Vancouver Outdoor Adventure & Travel Show avec un message clair pour les voyageurs canadiens : l'aventure vous attend vraiment à Taïwan.

Le kiosque et l'équipe de l'Administration taïwanaise du tourisme à l'Outdoor Adventure Show 2026 à Vancouver (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration)

Positionnant l'île comme l'une des destinations de plein air les plus diverses et les plus accessibles d'Asie, TTA a mis en lumière les paysages montagneux spectaculaires, les routes côtières pittoresques, les forêts luxuriantes, les villes dynamiques et les traditions culturelles profondément enracinées de Taïwan. Des randonnées à vélo de plusieurs jours, en passant par des randonnées alpines, des explorations ferroviaires et des découvertes culinaires, Taïwan offre aux voyageurs la possibilité de vivre un large éventail d'aventures dans une seule et même destination compacte.

L'un des faits saillants de la participation de cette année a été la présentation de Taiwan Tourism sur la scène internationale. Intitulée « Aventures à Taïwan », la séance a captivé les amateurs canadiens de plein air en leur offrant un aperçu dynamique des raisons pour lesquelles Taïwan fait partie de la liste de voyages de chaque amateur d'aventure, en présentant la randonnée pédestre, le vélo, la plongée, le surf, l'observation des oiseaux et plus encore.

Les documents imprimés sur le tourisme cycliste et l'observation des oiseaux à Taïwan, y compris des informations sur les espèces d'oiseaux endémiques, ont été particulièrement populaires parmi les participants. De nombreux visiteurs ont cherché activement à obtenir des renseignements supplémentaires sur le voyage sur place, ce qui démontre un grand intérêt de la part du marché canadien pour les diverses offres de plein air de Taïwan.

« Taïwan offre une incroyable diversité d'expériences sur de courtes distances », déclare Sylvia Lee, directrice du bureau de San Francisco de l'administration du tourisme de Taïwan. « Que les voyageurs recherchent des défis physiques, des voyages en train pittoresques, une exploration culinaire ou des rencontres culturelles significatives, Taïwan permet de combiner tous ces éléments en un seul voyage inoubliable. »

Les principaux partenaires de l'industrie se sont joints à Taiwan Tourism, qui a fourni des conseils d'experts et organisé des options de voyage pour les visiteurs canadiens. China Airlines a souligné ses services transpacifique pratiques reliant le Canada à Taipei, tandis que Lion Travel et One Dream Travel ont présenté une gamme d'itinéraires immersifs conçus pour les explorateurs actifs. L'offre comprenait des visites guidées axées sur le vélo, des voyages en train le long des routes de montagne et côtières de Taïwan, et des programmes multirégionaux combinant l'aventure en plein air et la profondeur culturelle.

Taiwan Tourism a également fait la promotion de son programme spécial de transport collectif conçu pour encourager les escales. Les détenteurs de passeports étrangers transitant par Taïwan qui réservent une visite autoguidée ou une visite guidée gratuite d'une demi-journée sont admissibles à un bon de 600 TWD, environ 26 CAD, échangeable dans les magasins de l'aéroport international de Taoyuan. Cette initiative permet aux voyageurs de transformer facilement une escale en une expérience à la fois courte et enrichissante à Taïwan. Pour en savoir plus, visitez bit.ly/TransitInTaiwan .

Les visiteurs ont également pris connaissance du prochain Festival des lanternes de Taïwan, qui aura lieu à Chiayi du 3 au 15 mars 2026. En tant que festival des lanternes phare de Taïwan, l'événement revient à Taibao City pour la troisième fois, transformant l'ensemble du comté en une galerie immersive à ciel ouvert d'installations artistiques illuminées, de spectacles et de technologies de pointe. Pour en savoir plus, consultez le site 2026taiwanlanternfestival.org/Fr

Cette semaine marquait également le retour de la campagne « Catch The Waves of Wonder » de l'administration du tourisme de Taïwan à Vancouver. L'activation à grand impact augmente considérablement la visibilité de Taïwan dans le Grand Vancouver et comprend un SkyTrain entièrement enveloppé fonctionnant sur la ligne Canada, des affiches de station et de la publicité numérique dans l'ensemble du réseau de transport en commun de Vancouver. Pour amplifier l'engagement, les résidents de Vancouver qui prennent des égoportraits avec le train ou des publicités de campagne peuvent participer pour courir la chance de gagner des vols vers Taïwan pour eux-mêmes et un partenaire. China Airlines et EVA Air ont chacune fourni des paires de billets en classe économique, ainsi que des prix supplémentaires pour les finalistes, ce qui incite davantage les voyageurs à commencer à planifier leur aventure à Taïwan. Pour en savoir plus, visitez bit.ly/catchthewavesofwonder

L'intérêt des voyageurs canadiens continue de croître à mesure que Taïwan gagne en reconnaissance pour sa sécurité, son hospitalité, son réseau de transport efficace et sa beauté naturelle extraordinaire. Grâce à une approche à double volet combinant la participation aux salons professionnels et la publicité à fort impact sur le transport collectif, Taiwan Tourism a renforcé sa présence sur le marché de Vancouver et a invité chaleureusement les Canadiens à découvrir l'île directement.

L'engouement se poursuit vers l'est plus tard ce mois-ci. Les Calgariens auront bientôt l'occasion d'explorer les aventures qui les attendent à Taïwan lors du Outdoor Adventure Show de Calgary, qui se déroulera du 21 au 22 mars au parc du Stampede, au centre BMO. Les visiteurs peuvent en apprendre plus sur les routes cyclables, les sentiers de randonnée, les voyages en train, les festivals culturels et les programmes de voyage conçus pour faciliter la planification d'une escapade insulaire.

Des sommets vertigineux aux côtes turquoises, aux gratte-ciel illuminés de lanternes et aux saveurs inoubliables, Taïwan invite les Canadiens à découvrir où commence leur prochaine grande aventure.

Les images de l'émission se trouvent ici .

Pour en savoir plus sur Taïwan, les Canadiens peuvent visiter le Taiwan Tourism Information Centre à Vancouver , unité 626, 6081 No. 3 Road, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (République de Chine) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA. Le slogan commercial actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan est OhBear, un ours noir de Formose, l'animal national de Taïwan, sous les traits d'un personnage de dessin animé.

Pour obtenir plus d'informations sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site internet officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

Suivez-nous sur les réseaux sociaux en Amérique du Nord :

Instagram : @taiwantourism.na

Facebook : Tour Taïwan - Amérique

Personne-ressource pour les médias

Alex Trup, directeur du marketing

Centre d'information touristique de Taïwan

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2924224/Taiwan_Tourism_Administration_s_booth_and_team_at_TAOS_Vancouver_2026.jpg

SOURCE Taiwan Tourism Administration