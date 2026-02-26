VANCOUVER, Colombie-Britannique, 26 février 2026 /CNW/ - À la suite du succès de sa campagne « Catch The Waves Of Wonder » de l'an dernier, l'Administration du tourisme de Taïwan revient en force à Vancouver dans une deuxième vague qui affiche Taïwan comme une destination de voyage incontournable sur les moyens de transport collectif de la ville, avec à la clé encore plus de billets d'avion et de prix à gagner.

Le SkyTrain de Vancouver aux couleurs de Taïwan Tourisme (PRNewsfoto/Taiwan Tourism Administration)

Jusqu'au 18 mai 2026, la campagne transforme le réseau de transport collectif du Grand Vancouver en vitrine des paysages vivants, de la culture et de l'énergie insulaire de Taïwan. Au cœur de la campagne : un SkyTrain entièrement revisité sur la Canada Line, complété à l'intérieur par d'audacieuses cartes verticales et horizontales, ainsi que par des affiches et des écrans numériques dans presque toutes les grandes stations de transport en commun de la région, couvrant les réseaux SkyTrain, SeaBus et West Coast Express.

Touchant les navetteurs quotidiens et les voyageurs en de multiples points, la campagne « Catch The Waves Of Wonder » garantit une parfaite visibilité de la marque taïwanaise « Waves of Wonder ».

Photographiez, partagez et gagnez un voyage à Taïwan

Le code QR figurant sur les publicités renvoie vers la page d'accueil officielle de la campagne : bit.ly/catchthewavesofwonder , où les participants peuvent s'inscrire pour courir la chance de gagner une gamme de prix attrayants, notamment de nombreux vols vers Taïwan, grâce au parrainage des transporteurs taïwanais China Airlines et EVA Air.

Pour participer au concours, il suffit d'envoyer son nom et son adresse électronique. Les participants peuvent augmenter chaque jour leurs chances de gagner en publiant sur Facebook ou Instagram un égoportrait avec l'une des publicités de la campagne, accompagné du mot-clic #CatchTheWavesOfWonder, ou en téléversant leur égoportrait directement sur la page d'accueil de la campagne s'ils n'ont pas de compte public sur les médias sociaux.

Cette activité interactive encourage les Vancouvérois à s'engager directement dans la campagne tout en partageant l'histoire de Taïwan sur leurs propres réseaux.

Des tirages réguliers pour gagner des prix qui rendent Taïwan plus accessible que jamais

Les gagnants seront sélectionnés au moyen d'un système automatisé de tirage au sort, qui prévoit des tirages tout au long de la période de la campagne :

Lundi 27 avril 2026 - 20 sacs fourre-tout pliables Taïwan remplis de coffrets-cadeaux de thé haut de gamme

Lundi 4 mai 2026 - 5 repose-cou à double usage OhBear, 10 boîtes-cadeaux de chaussettes Taïwan et 10 ensembles de cadeaux spéciaux OhBear, comprenant un fourre-tout OhBear, un bracelet pour téléphone cellulaire et une lanterne « Année du Cheval » (cet ensemble de cadeaux est réservé aux personnes qui prennent des égoportraits avec les écrans numériques aux stations SeaBus South Terminal, Moody Centre ou Coquitlam Central).

Lundi 11 mai 2026 - 1 billet China Airlines en classe économique Premium à destination de Taïwan

Mardi 19 mai 2026 - 2 billets EVA Air en classe économique (remis ensemble en un seul prix)

« Le retour de la campagne "Catch The Waves Of Wonder" reflète le lien étroit que les Vancouvérois ont tissé avec Taïwan », a déclaré Sylvia S.H. Lee, directrice du bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan, qui supervise le marché de l'Ouest canadien. « Cette deuxième vague s'appuie sur l'élan de l'année dernière en y ajoutant une portée plus large, un engagement plus profond et encore plus de prix pour donner aux gens toujours plus d'occasions de s'imaginer à Taïwan. »

Des photos du SkyTrain revisité par Taïwan Tourisme et d'autres publicités sont disponibles ici : bit.ly/CatchTheWavesOfWonderYVR

Comment participer

Le concours s'adresse aux résidents canadiens âgés de 19 ans et plus. Aucun achat n'est nécessaire pour y participer. Les modalités complètes figurent à l'adresse suivante : bit.ly/catchthewavesofwonder .

Pour en savoir plus sur les visites de Taïwan, les Canadiens peuvent se rendre sur le site Web de l'Administration du tourisme de Taïwan ou au Centre d'information touristique de Taïwan à Vancouver , à l'adresse suivante : Unit 626, 6081 No. 3 Road, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (République de Chine) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par son bureau de San Francisco. Le slogan commercial actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan est OhBear, un ours noir de Formose, l'animal national de Taïwan, sous les traits d'un personnage de dessin animé.

Pour obtenir plus d'informations sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site internet officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

Personne-ressource : Alex Trup

[email protected]

+1 672 202-8988

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2920996/Taiwan_Tourism_SkyTrain.jpg

SOURCE Taiwan Tourism Administration