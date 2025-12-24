VANCOUVER, C.-B., le 24 déc. 2025 /CNW/ -- Taïwan continue de renforcer sa position de destination toute l'année en misant sur la musique comme élément central de ses offres de voyage pour l'hiver. En 2025, l'île démontre comment les festivals, les concerts et les célébrations à l'échelle d'une ville enrichissent non seulement les expériences culturelles des visiteurs internationaux, mais soutiennent également les stratégies saisonnières, répartissent la demande de déplacements et activent diverses régions au-delà des centres urbains traditionnels.

La scène musicale hivernale de Taïwan se déploie comme un réseau d'expériences à travers les régions, plutôt que comme un seul événement phare. Dans le sud de Taïwan, le Chiayi City International Band Festival 2025 , qui se déroule jusqu'au 1er janvier 2026, transforme les rues de la ville en une célébration du son et du spectacle. Reconnu comme l'un des plus grands festivals de groupes musicaux d'Asie, il présente des fanfares internationales et locales, des spectacles d'orchestre et des défilés de grande envergure qui remplissent les espaces publics d'énergie festive tout au long de la période des Fêtes. Les visiteurs découvrent la ville à un rythme hivernal détendu, où la musique accompagne les visites touristiques, les restaurants locaux et l'exploration culturelle.

Sur la côte est de Taïwan, le Taiwan PASIWALI Festival 2025 , qui a eu lieu les 13 et 14 décembre à Taitung, offre une expérience contrastée, mais tout aussi immersive. Situé sur le littoral spectaculaire du Pacifique, le festival réunit des musiciens autochtones de Taïwan et du monde entier, célébrant le patrimoine, la créativité et les échanges interculturels dans un cadre hivernal à ciel ouvert. Son format extérieur met en évidence le climat hivernal doux de Taïwan tout en soutenant le développement touristique régional au-delà des centres urbains traditionnels.

À l'échelle nationale, les fêtes musicales de la veille du jour de l'An et les événements de compte à rebours organisés par les comtés et les villes servent de produit saisonnier unificateur, transformant les fronts de mer et les places publiques en espaces de rencontre dynamiques où les voyageurs célèbrent aux côtés des communautés locales. Chaque ville reflète son propre caractère, offrant de multiples façons d'expérimenter les traditions de fin d'année de Taïwan. Ces événements offrent également aux partenaires commerciaux du secteur du voyage des possibilités évolutives pour élaborer des itinéraires de courte distance, des forfaits touristiques ou des offres de voyage de dernière minute.

Au-delà des festivals, l'hiver à Taïwan est idéal pour des concerts et des spectacles vivants, avec des artistes internationaux et régionaux qui se produisent dans des lieux importants de Taipei, Taichung, Kaohsiung et d'autres villes. Combinée à une cuisine saisonnière, à des escapades dans des sources d'eau chaude dans des destinations comme Beitou, Jiaoxi et Guguan, et à des voyages en train pittoresques à travers l'île, la musique fait partie d'une expérience de style de vie plus large qui allie culture, confort et découverte. Les températures douces et l'humidité plus faible rendent également les visites en plein air, les visites des marchés de nuit, le cyclisme le long des côtes pittoresques et l'exploration culinaire particulièrement agréables, tandis que l'est de Taïwan offre des vues côtières spectaculaires et des rencontres culturelles sans les foules de la haute saison.

« L'hiver est l'une des périodes les plus confortables et les plus enrichissantes sur le plan culturel pour visiter Taïwan », a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan, qui supervise le marché de l'Ouest canadien. « La musique sert de fil conducteur à travers les villes, les communautés et les paysages, offrant aux voyageurs des expériences immersives qui vont au-delà des événements individuels. La programmation hivernale permet à l'industrie du voyage d'élaborer des itinéraires thématiques combinant musique, sources d'eau chaudes, gastronomie et exploration régionale pour créer des expériences mémorables pour les visiteurs canadiens. »

Les festivals d'hiver, les concerts et les activités culturelles de Taïwan démontrent que l'île est une destination dynamique toute l'année. Des rues festives du sud aux paysages côtiers et aux retraites de montagne à travers l'île, les voyageurs canadiens peuvent profiter d'un mélange harmonieux de culture, de confort et de diversité, le tout sur la bande sonore du riche paysage musical de Taïwan.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les festivals à Taïwan, les Canadiens peuvent consulter le site Web de l'Administration du tourisme de Taïwan ou visiter le Centre d'information touristique de Taïwan à Vancouver à l'adresse suivante : Unit 626, 6081 No. 3 Road, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2.

