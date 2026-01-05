VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 5 janv. 2026 /CNW/ - Taïwan invite les cyclistes du monde entier à transformer leurs prochaines vacances en voyage pour les cyclistes. En 2026, l'île lancera la Taiwan Cycling Route No. 2, un parcours pittoresque et attrayant qui allie des côtes parsemées de phares, des vallées verdoyantes et de petites villes caractéristiques, une toile idéale pour une randonnée d'une semaine avec de nombreux arrêts culturels, gastronomiques et photos en cours de route. Associé à un calendrier chargé d'événements cyclistes, Taïwan offre une vacance-vélo facile et gratifiante en Asie.

Pourquoi Taïwan gagne une place sur votre liste de courses de vélo

Compacte et très diversifiée : falaises nord-côtières, vues sur la côte est du Pacifique, sources chaudes, collines de thé et marchés nocturnes dans un même itinéraire.

Aperçu : Taiwan Cycling Route No. 2

La route n°2 est conçue autour du paysage et de la saveur locale, ce qui est parfait pour les visiteurs internationaux qui veulent plus que la distance. Pensez aux phares de la côte nord, à la vallée du Rift Est de Hualien-Taitung, à la culture indigène et aux panoramas mer-montagne, et aux tronçons du centre-sud qui relient les doux sentiers riverains à la nourriture des petites villes. Prévoyez des journées de tranquillité : promenez-vous le matin, explorez les temples, les marchés et les cafés l'après-midi et terminez avec le coucher de soleil sur la côte.

Consultez le calendrier : événements qui valent le détour

L'Étape du Tour de France - Sun Moon Lake : un événement de style Tour dans un complexe hôtelier au bord du lac qui est parfait pour les amis et les clubs avec une bonne forme physique et une certaine expérience à la recherche d'un défi de destination. Prévu d'octobre à novembre 2026.

une célébration de marque sur le bord du lac qui allie équitation pittoresque et culture, idéale pour les familles et les débutants. Penghu Island Hopping Cycling -- chaque automne : combinez la découverte d'îles, de villages patrimoniaux et des panoramas marins.

-- chaque automne : combinez la découverte d'îles, de villages patrimoniaux et des panoramas marins. Extreme Point Slow Travel Cycling -- chaque automne : des routes tranquilles vers la maison lumineuse des coins reculés de Taïwan pour de grands paysages à un rythme facile.

Construisez votre vacance-vélo parfaite

Envolez-vous vers Taipei pour les musées et la cuisine de rue, réchauffez-vous sur les boucles côtières, puis dirigez-vous vers l'est pour admirer la vallée. Ajoutez une journée de printemps chaud, réservez un B&B adapté aux vélos, et terminez avec un weekend d'événement et combinez votre médaille avec un festin du marché nocturne.

Pour en savoir plus sur le cyclisme à Taïwan, visitez le Taiwan Tourism Information Centre à Vancouver , unité 626, 6081, route no 3, Richmond (Colombie-Britannique) V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de la TTA. Le slogan marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de la TTA est OhBear, un ours noir de Formose en personnage de dessin animé, cet ours est l'animal national de Taïwan.

Pour plus d'informations sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

SOURCE Taiwan Tourism Administration