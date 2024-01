VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 26 janv. 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative visant à améliorer les connaissances des agences de voyages du Canada sur les offres de voyage riches et diversifiées de Taïwan, l'Administration du tourisme de Taïwan a annoncé le lancement de sa Taïwan Tourism School en ligne. Cette plateforme d'apprentissage en ligne est spécialement conçue pour faire connaître aux professionnels du voyage canadiens l'attrait unique de Taïwan en tant que destination touristique de choix.

Le premier cours, intitulé « Taïwan Tourism 101 », est maintenant offert et constitue une base essentielle pour les agences de voyages désireuses d'élargir leurs horizons et de mieux connaître Taïwan. Couvrant un large éventail de sujets, il garantit une expérience éducative complète, notamment :

Une introduction à Taïwan : Découvrez la géographie, la culture et le peuple de Taïwan.

Les attractions et les activités touristiques : Les principales attractions et les trésors cachés de Taïwan.

Transports : Découvrez la facilité de voyager à Taïwan.

Nourriture : Plongez dans l'univers de la cuisine taïwanaise fraîche, délicieuse et abordable.

Hébergement : Découvrez les diverses options d'hébergement offertes à Taïwan, qui permettent à chaque voyageur de se sentir comme chez lui.

Festivals et événements : Découvrez le mélange de tradition et de modernité dans les célébrations taïwanaises.

Aventures et activités de plein air : Découvrez de magnifiques paysages naturels qui font de Taïwan un paradis pour les amateurs d'aventure.

Affaires et réunions, mesures incitatives, conférences et expositions (MICE) : Découvrez comment Taïwan allie des sites de calibre mondial à des expériences uniques, parfaites pour les affaires et réunions, des mesures incitatives, des conférences et des expositions (MICE).

La Taïwan Tourism School est offerte gratuitement, ce qui témoigne de l'engagement de l'Administration du tourisme de Taïwan à offrir une formation accessible et de grande qualité aux professionnels du tourisme et à favoriser une meilleure compréhension et une meilleure appréciation de Taïwan en tant que destination touristique dynamique.

Les professionnels du tourisme de tout le Canada sont invités à s'inscrire et à commencer à se renseigner sur les offres touristiques de Taïwan. Des mesures incitatives sont prévues pour les 20 premiers professionnels du tourisme canadiens qui suivront le cours et pour les 20 premières entreprises qui vendront par la suite le nombre le plus élevé de forfaits pour Taïwan aux Canadiens. Pour en savoir plus, visitez le site TaiwanTourismSchool.com .

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'organisme gouvernemental officiel de Taïwan (République de Chine) responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du tourisme national et international. Le marché canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco. Les slogans de marketing actuellement utilisés pour Taïwan sont « Time for Taïwan » et « Le cœur de l'Asie », tandis que la mascotte officielle de l'Administration du tourisme de Taïwan est OhBear, une caricature d'ours noir de Taïwan, l'animal national de Taïwan.

