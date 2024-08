VANCOUVER, C.-B., 29 août 2024 /CNW/ - Niché au cœur de la zone sismique du Circum-Pacifique, Taïwan se trouve à la jonction des plaques continentales euro-asiatique et philippine, donnant naissance à sa réputation de "Hot Spring Kingdom". Taïwan offre une variété unique d'expériences de bain au milieu de paysages à couper le souffle. Parmi ses trésors, mentionnons les sources thermales Zhaori à Ludao, l'une des trois seules sources d'eau salée au monde.

Réputées pour leurs propriétés restauratrices, les sources thermales de Taïwan offrent divers avantages sur le plan de la santé physique et mentale. Il existe six types distincts d'eau de source, chacun offrant des effets de relaxation et de guérison uniques. Ceux-ci comprennent le carbonate de sodium, le fer, l'hydrogène sodium, le soufre, le sel et les sources de sulfure d'hydrogène, avec certains ressorts avec des bains de boue apaisants.

Que vous préfériez vous immerger dans la nature ou profiter d'une retraite plus luxueuse, les sources thermales de Taïwan répondent à tous les goûts et à tous les budgets. Faites de la randonnée le long de sentiers de montagne pittoresques et détendez-vous dans une piscine de pierre naturelle entourée de paysages luxuriants, dans une chambre d'hôtel privée où l'eau chaude de source s'écoule directement dans votre baignoire personnelle, ou dans les diverses piscines et jets d'eau d'une source chaude de style centre de villégiature.

Après un rajeunissement, les aventures culinaires commencent. Les régions printanières chaudes de Taïwan sont reconnues pour leurs cuisines locales distinctives. À Wulai, savourez les saveurs de la cuisine atayale, fabriquée à partir d'ingrédients de montagne locaux et servie avec des sauces trempettes distinctives comme des shiso fermentés, du jus de prune et du miel. Ne manquez pas le plat traditionnel de type A-bay, qui contient de la patate douce ou du riz banane enveloppé de feuilles parfumées. Pendant ce temps, à Xinbeitou, savourez le goût du poulet élevé en plein air et des légumes cultivés en montagne, offrant une expérience culinaire que vous n'oublierez pas.

Que vous cherchiez la sérénité naturelle, le luxe ou un mélange des deux, les sources thermales de Taïwan promettent d'être inoubliables. Pour en savoir plus sur la source chaude idéale pour votre voyage à Taïwan, visitez la base de données complète sur la source chaude de l'Administration du tourisme de Taïwan à taiwanhotspring.net

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) est l'organisme gouvernemental officiel de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de San Francisco de TTA, tandis que le marché de l'Est canadien est géré par la succursale de New York de TTA. Le nouveau slogan de marketing de TTA lancé en 2024 est Waves of Wonder.

