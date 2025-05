VANCOUVER, Colombie-Britannique, le 14 mai 2025 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative historique pour la gastronomie asiatique, le MICHELIN Guide a annoncé l'expansion de son édition taïwanaise qui comprend maintenant sept villes, introduisant des destinations culinaires encore plus exceptionnelles aux amateurs de cuisine internationaux. L'édition 2025 du MICHELIN Guide Taïwan accueille New Taipei City, le comté de Hsinchu et la ville de Hsinchu dans ses listes prestigieuses, se joignant aux précédentes villes de Taipei, Taichung, Tainan et Kaohsiung.

Grâce à cette expansion, le Guide a maintenant sa « Lucky 7 », un symbole de chance et un clin d'œil à la diversité dynamique du paysage culinaire de Taïwan.

Un festin pour les gourmets du monde entier

Mettant déjà en vedette plus de 350 restaurants triés sur le volet, le MICHELIN Guide Taïwan est réputé pour sa vaste gamme de produits, de la haute cuisine à la gastronomie inventive en passant par les repas locaux authentiques. Grâce à l'ajout de ces trois villes dynamiques, les amateurs de cuisine peuvent s'attendre à des mises à jour et des découvertes encore plus fréquentes.

Que vous soyez un voyageur canadien qui planifie sa prochaine aventure culinaire ou un habitant de la région passionné par la cuisine mondiale, le Guide élargi est une invitation à explorer les centaines de saveurs de Taïwan, un voyage organisé à travers la riche culture gastronomique de l'île.

Pleins feux sur la durabilité et la valeur

En plus des MICHELIN Stars convoitées, l'édition taïwanaise met également en vedette des restaurants Green Star, récompensés pour avoir mené la charge dans le domaine de la gastronomie durable. Les établissements Green Star sont des modèles dans l'industrie, défendant l'approvisionnement éthique, la responsabilité environnementale et les pratiques agricoles régénératrices. Ces innovateurs culinaires travaillent directement avec les agriculteurs, évitent les déchets alimentaires et plastiques et soutiennent des causes sociales et éducatives, offrant aux invités des expériences culinaires respectueuses de l'environnement qui inspirent.

Preuve que les repas exceptionnels n'ont pas à faire faillite, la distinction Bib Gourmand met en lumière les restaurants de grande valeur qui offrent des repas de haute qualité à trois plats à des prix accessibles. Des bistros animés aux boutiques de nouilles cachées en passant par les maisons de thé traditionnelles, ces endroits servent des repas savoureux et satisfaisants qui représentent le cœur et l'âme de la gastronomie taïwanaise.

La sélection des restaurants sera continuellement mise à jour, promettant de nouvelles surprises, des récits culinaires et un examen plus approfondi de l'évolution de l'identité alimentaire de Taïwan.

Alors que Taïwan continue de devenir l'une des destinations alimentaires les plus intéressantes d'Asie, le guide MICHELIN élargi garantit que les voyageurs expérimentés et les nouveaux arrivants curieux disposent d'une ressource fiable pour guider leur exploration.

« L'ajout de New Taipei, du comté de Hsinchu et de la ville de Hsinchu au MICHELIN Guide Taïwan témoigne de la profondeur culinaire de l'île, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de l'Administration du tourisme de Taïwan à San Francisco. « Nous sommes ravis qu'un plus grand nombre de Canadiens aient l'occasion d'utiliser ce guide de renommée mondiale pour trouver de grands établissements taïwanais qui expriment notre culture alimentaire dynamique. »

