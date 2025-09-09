VANCOUVER, Colombie-Britannique, 9 septembre 2025 /CNW/ - L'Administration du tourisme de Taïwan (TTA) invite les professionnels du voyage, les médias et les marques touristiques canadiens à participer à la Foire internationale du voyage 2025 de Taipei, la plus grande exposition touristique d'Asie et la seule exposition touristique nationale de Taïwan. L'événement aura lieu du 7 au 10 novembre 2025 au Taipei Nangang Exhibition Center, Hall 1.

ITF Taipei est devenu la principale plateforme d'engagement touristique mondial dans la région de l'Asie-Pacifique. En 2024, la foire a accueilli plus de 370 000 visiteurs, a accueilli 1 500 kiosques représentant 111 pays et villes et a généré plus de 4 milliards de dollars NT (environ 173 millions de dollars CA) en visibilité dans les médias. Les exposants comprenaient des conseils du tourisme international de premier plan, des compagnies aériennes nationales, de grands groupes hôteliers et des agences de voyages de premier plan.

Un marché pour les voyages, l'innovation et les partenariats

Avec des exposants allant des conseils du tourisme international aux croisiéristes en passant par les plateformes de voyage et les services ferroviaires nationaux, en passant par les hôtels-boutiques, les chambres d'hôtes et les parcs d'attractions, ITF Taipei est une plaque tournante puissante pour les liens avec l'industrie et l'engagement des consommateurs. Les spectacles en direct, les défilés de mascottes, les lancements de produits et les offres de spectacles exclusifs créent un environnement festif et à fort impact pour l'engagement interentreprises et entreprise-consommateur.

L'édition 2025 continuera de mettre l'accent sur la durabilité et la numérisation, grâce à des services à la clientèle alimentés par l'IA et à la conception de kiosques écoresponsables. Une zone de voyage nationale robuste met en valeur les expériences culturelles et régionales approfondies de Taïwan, des visites tribales et des villages Hakka aux sentiers viticoles ruraux, en passant par le tourisme cinématographique et les aventures écologiques.

L'industrie canadienne du voyage est invitée à participer

Les organisations touristiques, les marques touristiques et les entreprises médiatiques canadiennes sont encouragées à y participer et à réseauter. En 2024, plus de 1 000 séances de travail ont été animées par Travel Mart de ITF, ce qui démontre la pertinence commerciale mondiale de la foire.

« Taïwan a connu une croissance phénoménale sur le marché canadien, en particulier parmi les voyageurs à la recherche d'expériences authentiques, riches sur le plan culturel et écologiques, a déclaré Sylvia Lee, directrice du bureau de San Francisco de l'Administration du tourisme de Taïwan, qui gère le marché de l'Ouest canadien pour l'Administration du tourisme de Taïwan. « Nous invitons chaleureusement nos partenaires de l'Ouest canadien à se joindre à nous au salon ITF Taipei 2025, qu'il s'agisse d'exposants, de représentants des médias ou d'invités, pour explorer de futures relations de voyage. »

Pour en savoir plus sur la participation ou l'exposition au salon ITF Taipei 2025, visitez le site Web officiel : www.taipeiitf.org.tw/Information2

Pour en savoir plus sur ce qu'il y a d'autre à voir et à faire à Taïwan pendant le salon ITF Taipei, visitez le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Vancouver, à l'unité 626, 6081, chemin no 3, Richmond, C.-B., V6Y 2B2.

À PROPOS DE L'ADMINISTRATION DU TOURISME DE TAÏWAN

L'Administration du tourisme de Taïwan est l'agence gouvernementale officielle de Taïwan (R.O.C.) responsable de l'élaboration et de l'exécution des politiques nationales et internationales en matière de tourisme. Le marché de l'Ouest canadien est géré par le bureau de l'Administration du tourisme de San Francisco. Le slogan de marketing actuellement utilisé pour Taïwan est « Waves of Wonder ». L'ambassadeur officiel de l'TTA est OhBear, une caricature d'ours noir de Formosan, l'animal national de Taïwan.

Pour en savoir plus sur le tourisme à Taïwan, veuillez consulter le site Web officiel de l'Administration du tourisme de Taïwan : eng.taiwan.net.tw

Suivez-nous sur les médias sociaux en Amérique du Nord :

Instagram : @taiwantourism.na

Facebook : Tour Taïwan - Amérique

Personne-ressource : Alex Trup

[email protected]

+1 (672) 202-8988

SOURCE Taiwan Tourism Administration