VANCOUVER, Colombie-Britannique, 24 octobre 2025 /CNW/ - Taipei apparaît de nouveau comme un phare de la créativité et du lien mondial cet automne, invitant les amateurs d'art à découvrir le paysage culturel dynamique de la ville grâce à ART TAIPEI 2025, à la Taipei Art Week et à la Nuit Blanche Taipei. Ensemble, ces événements historiques mettent en valeur l'énergie de l'art contemporain et la connectivité internationale de Taipei, réaffirmant sa position en tant que l'une des capitales artistiques les plus dynamiques d'Asie.

Une saison de créativité et de collaboration

D'octobre à novembre, Taipei se transformera en musée en plein air, une galerie vivante où l'art rencontre la ville :

La Semaine des arts de Taipei (du 18 octobre au 2 novembre) transforme toute la ville en une célébration de l'art et du mode de vie, reliant plus de 70 musées, galeries et espaces créatifs dans un esprit de dialogue culturel.

ART TAIPEI 2025 (du 24 au 27 octobre) réunit des galeries et des collectionneurs de premier plan du monde entier au Taipei World Trade Center, soulignant le rôle de la foire en tant que plateforme clé pour les échanges artistiques en Asie.

Nuit Blanche Taipei (du 1er au 2 novembre) illumine la nuit avec des spectacles immersifs et de l'art public, transformant les rues de Taipei en un terrain de jeu imaginaire.

Ensemble, ces événements créent une expérience artistique à plusieurs niveaux qui allie le local et le mondial, la tradition et l'innovation, le physique et le numérique, afin d'illustrer la profonde vitalité culturelle de Taipei.

Taipei : un carrefour mondial pour l'art et les idées

Abritant des institutions artistiques de renom, des galeries pionnières et une communauté créative florissante, Taipei offre un riche écosystème pour l'innovation artistique. Que ce soit grâce à l'ART TAIPEI, reconnu à l'échelle internationale, à la synergie de Taipei Art Week à l'échelle de la ville ou à la créativité accessible de Nuit Blanche, Taipei continue de favoriser un environnement où les artistes, les conservateurs et les auditoires du monde entier se rencontrent et collaborent.

Cette convergence souligne le rôle en évolution de Taipei en tant que point de rencontre de la créativité asiatique et du dialogue mondial. Taipei est une ville où l'art transcende les frontières et inspire une croissance culturelle commune.

Découvrez la saison des arts de Taipei

Les visiteurs sont invités à se plonger dans cette célébration de l'art contemporain et à découvrir une ville animée par la créativité, des quartiers de galeries aux installations publiques, en passant par les marchés créatifs et les points chauds culinaires.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur l'événement, veuillez consulter :

ART TAIPEI 2025 : art-taipei.com

Taipei Art Week : taipeiartweek.tw

Nuit blanche Taipei : nuitblanche.taipei

Pour en savoir plus sur ce que vous pouvez voir et faire pendant votre séjour à Taïwan pendant cette saison artistique, visitez le Centre d'information sur le tourisme de Taïwan à Vancouver, à l'unité 626, 6081, chemin 3, Richmond, C.-B., V6Y 2B2.

