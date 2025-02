BURLINGTON, Vt., le 28 févr. 2025 /CNW/ - L'honorable Élisabeth Brière, ministre du Revenu national, a rencontré aujourd'hui des chefs d'entreprise et des représentants de l'État du Vermont pour souligner l'importance de poursuivre la collaboration transfrontalière entre le Canada et les États-Unis lors d'une table ronde sur les enjeux économiques entre le Canada et le Vermont.

La ministre Brière a réaffirmé aux participants de la table ronde que le Canada continuerait de collaborer avec l'administration américaine pour faire progresser notre prospérité économique et notre sécurité communes en Amérique du Nord. Elle a insisté sur l'importance des relations avec les États-Unis pour le Canada et avec le Vermont pour le Québec et plus particulièrement la région frontalière de l'Estrie, en soulignant que les droits de douane perturberaient les économies des deux côtés de la frontière.

Durant sa visite, la ministre Brière était accompagnée de l'honorable Marie-Claude Bibeau, députée, et de l'honorable Bernadette Jordan, consule générale du Canada à Boston. Cette visite a été organisée par Tayt Brook, sous-secrétaire du Commerce du Vermont.

Ont participé à la table ronde des représentants de plusieurs chambres de commerce des deux côtés de la frontière, des dirigeants du secteur des technologies, ainsi que des représentants des domaines de l'agriculture et du tourisme.

La discussion a porté sur les chaînes d'approvisionnement transfrontalières, les répercussions des droits de douanes américains et le renforcement de la coopération continue dans des secteurs névralgiques pour les deux régions, comme l'agroalimentaire et le tourisme, les semi-conducteurs et l'aérospatiale.

La ministre Brière a convenu de l'importance de maintenir des voies de communication ouvertes et s'est engagée à tenir des discussions régulières sur le commerce, la sécurité et les échanges.

Personnes-ressources

Alain Mukeba

Attaché de presse

Cabinet de la ministre du Revenu national

[email protected]

Relations avec les médias

Agence du revenu du Canada

613-948-8366

[email protected]

SOURCE Agence du revenu du Canada