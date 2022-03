OTTAWA, ON, le 10 mars 2022 /CNW/ - Pendant que le pays s'emploie à bâtir l'économie de demain, les travailleurs canadiens montrent la voie à suivre. Le gouvernement du Canada travaille de concert avec des partenaires de toutes les régions du pays pour créer une économie propre, soutenir le secteur de l'énergie et assurer une transition équitable, porteuse d'emplois durables dans la classe moyenne dans l'ensemble des provinces et des territoires.

Durant la dernière année, le gouvernement a effectué des investissements historiques pour soutenir la reprise économique, l'action climatique, les technologies propres et la formation professionnelle. Ces investissements, qui créeront des emplois durables, comprennent des sommes pour la mise en œuvre du Plan climatique renforcé et plus de 1 milliard de dollars pour la formation professionnelle et l'aide aux travailleurs, notamment dans les secteurs en transition.

Les mesures annoncées dans le budget de 2021 pour le développement des compétences et la formation ouvriront près de 500 000 nouvelles possibilités de formation et d'emplois aux Canadiens, entre autres dans le domaine de l'énergie propre.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre du Travail, l'honorable Seamus O'Regan Jr., ont organisé une table ronde virtuelle qui lance officiellement la nouvelle série de consultations gouvernementales sur le projet de loi pour étayer ces efforts. En travaillant en étroite collaboration avec les organisations syndicales, les employeurs et les travailleurs pendant l'élaboration de ce projet, le gouvernement pourra s'assurer que celui-ci reflète la réalité. Les consultations, qui amplifieront les progrès déjà accomplis, s'inscrivent dans la continuité de la première série de consultations, tenue l'an dernier.

La table ronde a donné aux ministres l'occasion d'entendre les points de vue d'intervenants clés sur l'approche législative du gouvernement et de discuter des investissements et engagements fédéraux qui soutiennent déjà les travailleurs et leurs collectivités. Y ont participé tout un éventail d'intervenants, dont des groupements autochtones, des organisations syndicales, des associations industrielles, des universités, des ONG et des organismes voués à la formation et au développement des compétences.

Un des piliers de l'approche gouvernementale de la création d'emplois durables sera l'identification et la concrétisation d'occasions de diversifier les économies régionales pouvant déboucher sur une croissance économique compatible avec une économie carboneutre. L'action pour le climat ouvre d'extraordinaires possibilités économiques aux travailleurs canadiens; le gouvernement du Canada entend donc faire en sorte que ceux-ci disposent des compétences nécessaires pour en tirer parti. En collaboration avec les travailleurs et l'industrie, le gouvernement bâtira une économie forte et une environnement sain pour aujourd'hui et pour demain.

« Pour assurer l'équité de la transition, il faut créer des emplois durables et favoriser la croissance économique dans toutes les régions du pays. Notre gouvernement mise sur une approche collaborative - en consultant travailleurs, collectivités et partenaires - en vue d'engager l'action climatique ambitieuse et les investissements réfléchis dont nous avons besoin pour assurer la prospérité de notre pays pendant encore des décennies. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

« Les travailleurs du secteur énergétique non seulement ont participé à la construction de ce pays, mais ils nous aideront aussi à réduire les émissions et à développer les énergies renouvelables. Grâce à leurs compétences, leur détermination et leur ingéniosité, nous atteindrons la carboneutralité. Ces travailleurs ne resteront pas en plan - ils montreront la voie à suivre. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre du Travail

« Pour réussir notre transition vers une économie propre, nous devrons fournir à des centaines de milliers de personnes la formation nécessaire à l'exercice d'un emploi dans ce domaine émergent. Alors, tandis que notre gouvernement continue d'investir massivement dans un avenir sobre en carbone, ces conversations sont un excellent moyen d'ancrer la transition dans un véritable partenariat avec l'industrie et les travailleurs. »

L'honorable Carla Qualtrough

Ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes en situation de handicap

Le gouvernement du Canada s'est engagé à agir sur tous les fronts - y compris à légiférer - pour garantir une transition équitable par la création d'emplois durables dans toutes les régions du pays.

Le projet de loi sera éclairé par des consultations menées auprès des travailleurs, des syndicats, des peuples autochtones, des employeurs, des collectivités ainsi que des provinces et territoires.

Au terme des consultations, une synthèse des commentaires reçus sera mise en ligne pour résumer les conclusions. Le gouvernement accepte les commentaires écrits jusqu'au 30 avril 2022, à [email protected] .

Afin de soutenir les travailleurs et les villes et villages touchés par la fermeture progressive des centrales au charbon, le Canada a engagé 185 millions de dollars dans la diversification économique et le développement des compétences en Alberta , en Saskatchewan , en Nouvelle-Écosse et au Nouveau‑Brunswick.

