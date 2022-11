_________________________________________________________________________________

FAITS SAILLANTS

Du 1er juillet au 30 septembre 2022

Une indication d'une reprise réussie du service, avec 1 080 millions de passagers voyageant avec VIA Rail au T3, contre 535 300 à la même période en 2021.

Les revenus passagers ont augmenté de 70,9 millions de dollars par rapport au T3 2021.

Comme prévu, les dépenses d'exploitation ont augmenté par rapport au même trimestre de l'année dernière, principalement en raison des fréquences supplémentaires.

________________________________________________________________________

MONTRÉAL, le 30 nov. 2022 /CNW/ - VIA Rail Canada (VIA Rail) a connu une augmentation constante de l'achalandage et des revenus au troisième trimestre de 2022, alors que l'appétit élevé pour les voyages de loisirs au cours de l'été dernier a contribué à la reprise de VIA Rail après la pandémie.1 080 millions de passagers ont voyagé sur VIA Rail au troisième trimestre de 2022, comparativement à 535 300 à l'été 2021. Bien que VIA Rail ait augmenté la capacité de ses trains par rapport à la même période en 2021, elle ne fonctionne toujours pas aux niveaux d'avant la pandémie.

« Nos résultats du troisième trimestre montrent qu'après deux années de pandémie, les gens étaient impatients de voyager à nouveau cet été et nous sommes ravis que plus d'un million d'entre eux aient choisi de voyager en train », a déclaré Martin R Landry, président et chef de la direction par intérim. « L'augmentation constante de l'achalandage et des revenus est un signe positif, et nous concentrerons tous nos efforts pour continuer à faire passer nos passagers avant tout, et être une façon plus intelligente de faire voyager les gens, alors que nous nous efforçons de poursuivre cette tendance positive à l'automne. »

Le troisième trimestre de VIA Rail a été marqué par la plus importante initiative de marketing de l'année, avec le lancement en septembre de la nouvelle campagne de l'automne 2022 intitulée « Rien ne vous transporte comme VIA ! ». Cette campagne représente la dernière initiative significative axée sur les objectifs dans le cadre des efforts de la Société pour encourager les Canadiens à choisir le service sécuritaire, accessible, efficace, fiable, durable et écologique de VIA Rail.

La nouvelle flotte arrive à grands pas

VIA Rail a franchi des étapes clés dans l'avancement du programme de remplacement de la flotte pour le Corridor Québec-Windsor au troisième trimestre de 2022, notamment l'arrivée de la deuxième des 32 rames au Centre de maintenance de Montréal et l'inauguration du simulateur ultramoderne de la nouvelle flotte au Centre de formation en transport de Toronto. En août, les équipes de VIA Rail ont effectué des tests d'accessibilité sur la nouvelle flotte, une priorité pour la Société, qui vise à ce que ces nouveaux trains soient parmi les plus accessibles au monde. Les prochains mois seront rythmés d'autres étapes importantes en prévision de la mise en service progressive prévue en novembre.

Conventions entre VIA Rail et Unifor ratifiées

À la suite d'ententes de principe avec Unifor négociées en juillet, VIA Rail annonçait le 2 août que le syndicat avait ratifié les conventions collectives de quelque 2 400 employés travaillant dans les gares, à bord des trains, dans les centres de maintenance, au Centre client de VIA et dans les bureaux administratifs. Cette ratification assure une stabilité pour les trois prochaines années et une plus grande souplesse pour poursuivre activement le retour des services de VIA Rail et faire avancer les importants projets de modernisation de la Société.

Continuer nos efforts envers le développement durable

En août, dans le cadre de notre plan de développement durable sur cinq ans, VIA Rail a lancé une politique sur la conduite des fournisseurs et l'approvisionnement responsable, qui renforce les normes de conduite de base que VIA Rail attend de ses fournisseurs et permet l'intégration de critères de développement durable dans certains contrats pour les produits et services qu'elle achète. VIA Rail est fière de faire partie de la solution afin d'aider le Canada à créer un avenir plus durable pour tous.

Assemblée Publique Annuelle

De plus, en août, VIA Rail a présenté aux Canadiens sa performance, ses résultats financiers et ses projets de modernisation pour 2021 dans une vidéo enregistrée à bord du premier train de la nouvelle flotte du Corridor au Centre de maintenance de Montréal. L'assemblée publique annuelle a suscité plus de 400 questions de la part des passagers de VIA Rail. Les trois principales questions portaient sur la reprise de services spécifiques dans diverses communautés, les services à bord et les plans de modernisation, de développement durable et d'accessibilité de VIA Rail.

Assurer la sécurité sur la flotte en acier inoxydable

Chez VIA Rail, la sécurité de nos passagers et de nos employés est au cœur de tout ce que nous faisons. C'est dans cette optique et en se basant sur les résultats d'un rapport d'ingénierie indépendant que la Société a ajouté des voitures tampons à l'avant et à l'arrière de tous les trains équipés de matériel en acier inoxydable. L'ajout de ces voitures a contribué à limiter la disponibilité de l'équipement, ce qui a obligé VIA Rail à continuer de fonctionner à une capacité réduite.

Le rapport du troisième trimestre 2022 de VIA Rail est disponible ici.

À propos de VIA Rail

En tant que service ferroviaire voyageur national du Canada, VIA Rail ( viarail.ca ) et l'ensemble de son personnel ont pour mandat d'offrir des services de transport voyageurs sûrs, efficaces et économiques, et ce, dans les deux langues officielles du pays. La Société exploite des trains intervilles, régionaux et transcontinentaux qui relient plus de 400 collectivités sur son réseau pancanadien, et quelque 180 collectivités additionnelles grâce à des partenariats intermodaux, et a mené à bon port plus de cinq millions de voyageurs en 2019. L'Association des chemins de fer du Canada lui a décerné neuf prix d'excellence en sécurité et trois en environnement depuis 2005. Visitez la section À propos à l'adresse https://corpo.viarail.ca/fr .

SOURCE VIA Rail Canada Inc.

Renseignements: Information : Jamie Orchard, VIA Rail Canada, 1 877 393 8787, [email protected]; Suivre VIA Rail: Twitter : @VIA_rail, Facebook : viarailcanada, Instagram : @viarailcanada, VIA : le blogue