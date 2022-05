FAITS SAILLANTS

Du 1er janvier au 31 mars 2022

Poursuite des ajustements d'horaires en réponse à la cinquième vague de la pandémie

L'achalandage a augmenté de 233,2% par rapport à la même période en 2021

Les charges d'exploitation ont augmenté de 25,7% par rapport au même trimestre l'an dernier

MONTRÉAL, le 31 mai 2022 /CNW Telbec/ - Les effets de la pandémie de la COVID-19 ont continué à se faire sentir au cours du premier trimestre de 2022, alors que le variant Omicron s'est répandu dans tout le pays, plongeant le Canada dans une cinquième vague et obligeant VIA Rail Canada (VIA Rail) à faire preuve de flexibilité dans ses opérations une fois de plus. Malgré ces défis, l'achalandage a augmenté de 233,2 % par rapport au même trimestre l'année dernière, en grande partie grâce aux ajustements apportés aux niveaux de service pour répondre à une augmentation de la demande au fur et à mesure que le trimestre avançait.

« L'un des éléments clés de la gestion des impacts de la pandémie au cours des deux dernières années a été la capacité d'adaptation, et celle-ci a certainement été mise à l'épreuve au cours du premier trimestre de 2022 », a déclaré Marie-Claude Cardin, chef de la direction financière. « Alors que les provinces commençaient à fermer les écoles, les gyms, les bars et les restaurants en réponse à la propagation du variant Omicron en janvier, nos équipes se sont vite adaptées à l'évolution rapide de la situation, ajustant les services tout au long du trimestre en fonction de la demande. »

Comme d'autres transporteurs de passagers, VIA Rail est restée considérablement affectée par la pandémie au cours du premier trimestre de 2022. Bien que la Société ait augmenté ses niveaux d'opérations depuis le début de la pandémie, ces derniers étaient à 60 % de leurs niveaux pré pandémiques en mars.

Minimiser les impacts financiers

VIA Rail continue de gérer rigoureusement ses charges d'exploitation, qui ont augmenté de 25,7 % principalement en raison de l'augmentation des services dans le Corridor tout au long du premier trimestre de 2022, de la hausse des prix du carburant sur le marché et de l'augmentation des frais d'accès au réseau ferroviaire.

La Société a continué de mettre en place des mesures de réduction des coûts, notamment :

La réduction de ses charges d'exploitation au prorata du niveau des opérations.

La réduction des coûts administratifs et le report des initiatives non essentielles.

Préparer la voie pour la reprise de service

Alors que la demande de voyages a progressivement augmenté tout au long du trimestre, et conformément à l'engagement de VIA Rail de rétablir les services dans tout le pays lorsque les conditions le permettent, la Société a graduellement augmenté les fréquences du Corridor. Le 1er mars 2022, 82 départs hebdomadaires de trains ont été ajoutés aux 163 que nous exploitions dans le Corridor, traçant ainsi la voie à la reprise de fréquences additionnelles d'un océan à l'autre prévue en juin 2022.

La nouvelle flotte avance avec les essais hivernaux

VIA Rail a franchi des étapes importantes dans son programme de modernisation qui comprend, entre autres, le Programme de remplacement de la flotte du corridor Québec-Windsor. En janvier, le premier train de la nouvelle flotte du Corridor de VIA Rail a poursuivi ses essais hivernaux rigoureux, y compris un essai de manœuvre (voir la vidéo). Le but de cet essai est de s'assurer que tous les systèmes sur les voies sont fonctionnels. Comme la sécurité est la priorité numéro un de VIA Rail et qu'elle est au cœur de toutes nos décisions, l'essai de manœuvre permet de détecter la présence d'un train sur une section donnée d'une voie et d'activer les systèmes de signalisation, ce qui est essentiel pour assurer la sécurité aux passages à niveau.

Annonce des prochaines étapes du projet de train à grande fréquence (TGF)

En mars, le gouvernement du Canada a annoncé qu'il faisait avancer le projet de TGF proposé par VIA Rail en 2016, avec le lancement d'une demande d'expression d'intérêt (DEI). Cette DEI orientera les prochaines étapes du processus d'approvisionnement qui permettra au gouvernement du Canada de trouver le meilleur partenaire pour le TGF. Dans le cadre de cette prochaine étape et forte de ses 45 années d'expérience et d'expertise, VIA Rail jouera un rôle essentiel tout au long du projet, comme l'a souligné le ministre Alghabra lors de l'annonce. Alors que VIA Rail poursuit ses efforts pour servir les Canadiens d'un océan à l'autre à travers son plan de reprise de service et l'avancement de son programme de modernisation, nous sommes déterminés à l'idée de travailler avec le gouvernement fédéral et de collaborer avec un partenaire du secteur privé pour réaliser le TGF.

Tenir notre promesse en matière d'accessibilité

En février, VIA Rail était fière d'être la première organisation fédérale à déposer son plan d'accessibilité 2022-2025 auprès du gouvernement du Canada en vertu de la Loi canadienne sur l'accessibilité. Animée par l'idée que le moment est venu de créer une expérience de voyage sans obstacle de la réservation à la destination, la Société est déterminée à être le mode de transport national et intervilles le plus accessible au Canada. Le plan pluriannuel de VIA Rail trace la voie vers une expérience plus accessible et inclusive pour les employés au travail et pour les passagers tout au long de leur voyage avec, par exemple, la création de vidéos en Langue des signes américaine (ASL) et en Langue des signes québécoise (LSQ) sur le site Web de VIA Rail, et un processus d'approvisionnement accessible pour intégrer l'accessibilité dès le début du processus décisionnel avant le lancement des projets.

Le rapport du premier trimestre 2022 de VIA Rail est disponible ici :

https://media.viarail.ca/sites/default/files/publications/VIA_Q1_2022_FR.pdf

